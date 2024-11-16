Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X est un Expert Advisor conçu pour le trading algorithmique sur le marché de l’or, utilisant trois stratégies de trading indépendantes. Son architecture intègre des algorithmes avancés d'apprentissage profond, tels que le Deep Q-Learning (DQN) et les réseaux neuronaux à retard temporel (TDNN), offrant une grande adaptabilité et une précision analytique.

DQN, basé sur les techniques d’apprentissage par renforcement, optimise les algorithmes de prise de décision en simulant des données historiques et en analysant les conditions actuelles du marché. TDNN, en tant que modèle de réseau neuronal avec retard temporel, prédit efficacement les mouvements des prix en analysant des modèles complexes de séries temporelles tout en tenant compte des délais du marché.

Cet Expert Advisor est équipé de la composante exclusive Ultra X, qui est hautement efficace et légère. Contrairement aux systèmes d’intelligence artificielle traditionnels comme GPT, cette composante ne sollicite pas les ressources du système et ne nécessite pas d'appels API externes, garantissant ainsi une opération fluide et une intégration parfaite dans les environnements de trading.

De plus, il inclut un système de gestion des risques à plusieurs niveaux avec des mécanismes de stop-loss adaptatifs et des algorithmes de trailing stop, assurant la protection du capital dans des conditions de forte volatilité. L’intégration de trois stratégies de trading au sein d’une plateforme unique permet une diversification, réduisant les risques systématiques et non systématiques tout en renforçant la résilience de l’algorithme face à divers scénarios de marché.

Offre à durée limitée !

Executor AI Ultra X est disponible pour seulement 499 $ pendant la semaine du Black Friday. Après cela, le prix augmentera considérablement. Ne manquez pas cette opportunité !

Ultra X fonctionne entièrement en local, s’intègre à MetaTrader 5 sans utiliser d’APIs et offre :

Rapidité : Les prédictions sont réalisées en millisecondes.

Stabilité : Aucune dépendance à des serveurs externes.

Flexibilité : Le modèle peut être facilement mis à jour avec de nouvelles données.

Ultra X est un outil puissant qui améliore considérablement l'efficacité du trading automatisé.

Avantages d’une approche sans API :

Traitement entièrement local : Pas besoin d’exécuter un serveur API.

Latence minimale : Le traitement est plus rapide qu’avec une connexion réseau.

Personnalisation facile : Pas de dépendances supplémentaires telles que Flask ou REST API.

Recommandations :

Paire de devises : XAUUSD (Or)

Unité de temps : H1

Dépôt minimum : 100 $

Type de compte : Tous types de comptes, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés

Effet de levier : Libre

Utilisation d’un VPS recommandée pour un fonctionnement continu de l’EA.

Particularités :

Chaque trade est sécurisé avec un stop-loss.

Calcul automatique des lots intégré pour une gestion optimale des risques.

Installation simple avec des paramètres par défaut optimisés pour la plupart des brokers.

Les résultats du testeur de stratégie sont parfaitement alignés avec les performances réelles.

Aucun usage de grid, martingale ou autres méthodes à haut risque.

Compatible avec toutes les sociétés de trading propriétaire.

Un excellent choix pour les traders débutants et expérimentés.

Fonctionne parfaitement avec n'importe quel broker.

Executor AI Ultra X est conçu avec des paramètres simplifiés pour les débutants et des options de personnalisation avancées pour les traders expérimentés. Les guides utilisateur et l’assistance vous garantissent une utilisation optimale en toute simplicité.



