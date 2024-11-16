Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X est un Expert Advisor conçu pour le trading algorithmique sur le marché de l’or, utilisant trois stratégies de trading indépendantes. Son architecture intègre des algorithmes avancés d'apprentissage profond, tels que le Deep Q-Learning (DQN) et les réseaux neuronaux à retard temporel (TDNN), offrant une grande adaptabilité et une précision analytique.

DQN, basé sur les techniques d’apprentissage par renforcement, optimise les algorithmes de prise de décision en simulant des données historiques et en analysant les conditions actuelles du marché. TDNN, en tant que modèle de réseau neuronal avec retard temporel, prédit efficacement les mouvements des prix en analysant des modèles complexes de séries temporelles tout en tenant compte des délais du marché.

Cet Expert Advisor est équipé de la composante exclusive Ultra X, qui est hautement efficace et légère. Contrairement aux systèmes d’intelligence artificielle traditionnels comme GPT, cette composante ne sollicite pas les ressources du système et ne nécessite pas d'appels API externes, garantissant ainsi une opération fluide et une intégration parfaite dans les environnements de trading.

De plus, il inclut un système de gestion des risques à plusieurs niveaux avec des mécanismes de stop-loss adaptatifs et des algorithmes de trailing stop, assurant la protection du capital dans des conditions de forte volatilité. L’intégration de trois stratégies de trading au sein d’une plateforme unique permet une diversification, réduisant les risques systématiques et non systématiques tout en renforçant la résilience de l’algorithme face à divers scénarios de marché.

Ultra X fonctionne entièrement en local, s’intègre à MetaTrader 5 sans utiliser d’APIs et offre :

  • Rapidité : Les prédictions sont réalisées en millisecondes.
  • Stabilité : Aucune dépendance à des serveurs externes.
  • Flexibilité : Le modèle peut être facilement mis à jour avec de nouvelles données.

Ultra X est un outil puissant qui améliore considérablement l'efficacité du trading automatisé.

Avantages d’une approche sans API :

  • Traitement entièrement local : Pas besoin d’exécuter un serveur API.
  • Latence minimale : Le traitement est plus rapide qu’avec une connexion réseau.
  • Personnalisation facile : Pas de dépendances supplémentaires telles que Flask ou REST API.

Recommandations :

  • Paire de devises : XAUUSD (Or)
  • Unité de temps : H1
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Type de compte : Tous types de comptes, mais les comptes ECN et Raw Spread sont préférés
  • Effet de levier : Libre
  • Utilisation d’un VPS recommandée pour un fonctionnement continu de l’EA.

Particularités :

  • Chaque trade est sécurisé avec un stop-loss.
  • Calcul automatique des lots intégré pour une gestion optimale des risques.
  • Installation simple avec des paramètres par défaut optimisés pour la plupart des brokers.
  • Les résultats du testeur de stratégie sont parfaitement alignés avec les performances réelles.
  • Aucun usage de grid, martingale ou autres méthodes à haut risque.
  • Compatible avec toutes les sociétés de trading propriétaire.
  • Un excellent choix pour les traders débutants et expérimentés.
  • Fonctionne parfaitement avec n'importe quel broker.

Executor AI Ultra X est conçu avec des paramètres simplifiés pour les débutants et des options de personnalisation avancées pour les traders expérimentés. Les guides utilisateur et l’assistance vous garantissent une utilisation optimale en toute simplicité.



Avis 20
Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Plus de l'auteur
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
Experts
NEXOR-Q : Intelligence Adaptative dans le Trading Algorithmique Prêt pour la Transparence ? NEXOR-Q est un investissement dans la discipline et la cohérence à long terme, validé par des données de marché réelles. Voyez par vous-même : Signal en Direct (Live Signal) : Surveillez la performance réelle, les drawdowns contrôlés et la fluidité de la courbe de capital de NEXOR-Q en temps réel. VOIR LE SIGNAL EN DIRECT NEXOR-Q Prix : À partir de $299 . Introduction La majorité des Expert Advisors (EAs)
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (2)
Experts
Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché.   Synapse Trader   est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un   réseau neuronal vivant   q
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
Experts
Paradox Flux Trader : Une Révolution dans le Trading de l'Or (XAU/USD) Imaginez un outil qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais qui redéfinit entièrement votre approche du trading.   Paradox Flux Trader   n'est pas seulement un Expert Advisor (EA), c'est un système de trading de nouvelle génération conçu exclusivement pour le trading de l’or (XAU/USD). Il utilise des technologies uniques qui le distinguent de toutes les autres solutions disponibles sur le marché. Offre limitée dans l
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Experts
Synapse Trader : Un réseau neuronal qui ouvre de nouveaux horizons dans le trading Imaginez un conseiller qui ne se contente pas d’analyser le marché, mais devient votre assistant intelligent, apprenant chaque jour et s’adaptant aux conditions changeantes du marché. Synapse Trader est un outil unique basé sur des technologies avancées de réseaux neuronaux, capable de capter les signaux les plus subtils du marché. Ce n’est pas seulement un Expert Advisor, c’est un réseau neuronal vivant qui réfl
Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
394
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
494
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
345
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
464
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Andrei Vlasov
1891
Réponse du développeur Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
