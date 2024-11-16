Executor AI UltraX MT5

Экспертный советник Executor AI Ultra X разработан для алгоритмической торговли на рынке золота, используя три независимые торговые стратегии. Его архитектура включает передовые алгоритмы глубокого обучения, такие как Deep Q-Learning (DQN) и Time-Delay Neural Network (TDNN), обеспечивающие высокую адаптивность и аналитическую точность.

DQN, основанный на методах обучения с подкреплением, позволяет оптимизировать алгоритмы принятия решений, моделируя исторические данные и анализируя текущие рыночные условия. TDNN, как модель нейронной сети с временной задержкой, эффективно прогнозирует движения цен, анализируя сложные временные ряды и учитывая рыночные задержки.

Советник включает запатентованный компонент Ultra X, который является высокоэффективным и легковесным. В отличие от традиционных ИИ-систем, таких как GPT, он не нагружает системные ресурсы и не требует обширных внешних API-запросов, обеспечивая плавную работу и бесшовную интеграцию с торговой средой.

Кроме того, он включает многоуровневую систему управления рисками с адаптивными механизмами стоп-лосса и алгоритмами трейлинг-стопа, что обеспечивает защиту капитала в условиях высокой волатильности. Интеграция трех торговых стратегий в единую платформу позволяет диверсифицировать риски, снижая как систематические, так и несистематические риски, а также повышая устойчивость алгоритма к различным рыночным сценариям.

Специальное предложение!

Executor AI Ultra X доступен за всего $499 в течение недели Черной Пятницы. После этого цена значительно вырастет. Не упустите возможность.

Ключевые аспекты использования компонента Ultra X:

Ultra X полностью локальный, интегрируется в Meta Trader 5 без использования API, обеспечивая:

Скорость: Прогнозы выполняются за миллисекунды.

Прогнозы выполняются за миллисекунды. Стабильность: Отсутствие зависимости от внешних серверов.

Отсутствие зависимости от внешних серверов. Гибкость: Модель легко обновляется новыми данными.

Ultra X — это мощный инструмент, значительно повышающий эффективность автоматизированной торговли.

Преимущества подхода без API:

Полностью локальная обработка: Нет необходимости запускать сервер API.

Минимальная задержка: Обработка быстрее, чем при использовании сетевого соединения.

Простая настройка: Нет дополнительных зависимостей, таких как Flask или REST API.

Рекомендации:

Валютная пара: XAUUSD (золото)

XAUUSD (золото) Таймфрейм: H1

H1 Минимальный депозит: $100

$100 Тип счета: Любой, но предпочтительны счета ECN и Raw Spread

Любой, но предпочтительны счета ECN и Raw Spread Кредитное плечо: Любое

Любое Тип счета: Любой

Любой Используйте VPS для круглосуточной работы советника (рекомендуется).

Особенности:

Каждая сделка защищена стоп-лоссом.

Встроенный расчет автолота для оптимального управления рисками.

Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.

Результаты тестера стратегий идеально совпадают с реальной торговлей.

Не используются сетка, мартингейл или другие высокорисковые методы.

Совместим со всеми проп-фирмами.

Отличный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Основан на компоненте AI Ultra X .

. Работает безупречно с любым брокером.

Executor AI Ultra X разработан с упрощенными настройками для начинающих и расширенными опциями для опытных трейдеров. Руководства пользователя и поддержка обеспечивают максимальное удобство и раскрытие потенциала.







