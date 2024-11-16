Executor AI UltraX MT5

3.89

Экспертный советник Executor AI Ultra X разработан для алгоритмической торговли на рынке золота, используя три независимые торговые стратегии. Его архитектура включает передовые алгоритмы глубокого обучения, такие как Deep Q-Learning (DQN) и Time-Delay Neural Network (TDNN), обеспечивающие высокую адаптивность и аналитическую точность.

DQN, основанный на методах обучения с подкреплением, позволяет оптимизировать алгоритмы принятия решений, моделируя исторические данные и анализируя текущие рыночные условия. TDNN, как модель нейронной сети с временной задержкой, эффективно прогнозирует движения цен, анализируя сложные временные ряды и учитывая рыночные задержки.

Советник включает запатентованный компонент Ultra X, который является высокоэффективным и легковесным. В отличие от традиционных ИИ-систем, таких как GPT, он не нагружает системные ресурсы и не требует обширных внешних API-запросов, обеспечивая плавную работу и бесшовную интеграцию с торговой средой.

Кроме того, он включает многоуровневую систему управления рисками с адаптивными механизмами стоп-лосса и алгоритмами трейлинг-стопа, что обеспечивает защиту капитала в условиях высокой волатильности. Интеграция трех торговых стратегий в единую платформу позволяет диверсифицировать риски, снижая как систематические, так и несистематические риски, а также повышая устойчивость алгоритма к различным рыночным сценариям.

Специальное предложение!
Executor AI Ultra X доступен за всего $499 в течение недели Черной Пятницы. После этого цена значительно вырастет. Не упустите возможность.

Ключевые аспекты использования компонента Ultra X:

Ultra X полностью локальный, интегрируется в Meta Trader 5 без использования API, обеспечивая:

  • Скорость: Прогнозы выполняются за миллисекунды.
  • Стабильность: Отсутствие зависимости от внешних серверов.
  • Гибкость: Модель легко обновляется новыми данными.

Ultra X — это мощный инструмент, значительно повышающий эффективность автоматизированной торговли.

Преимущества подхода без API:

  • Полностью локальная обработка: Нет необходимости запускать сервер API.
  • Минимальная задержка: Обработка быстрее, чем при использовании сетевого соединения.
  • Простая настройка: Нет дополнительных зависимостей, таких как Flask или REST API.

Рекомендации:

  • Валютная пара: XAUUSD (золото)
  • Таймфрейм: H1
  • Минимальный депозит: $100
  • Тип счета: Любой, но предпочтительны счета ECN и Raw Spread
  • Кредитное плечо: Любое
  • Тип счета: Любой
  • Используйте VPS для круглосуточной работы советника (рекомендуется).

Особенности:

  • Каждая сделка защищена стоп-лоссом.
  • Встроенный расчет автолота для оптимального управления рисками.
  • Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.
  • Результаты тестера стратегий идеально совпадают с реальной торговлей.
  • Не используются сетка, мартингейл или другие высокорисковые методы.
  • Совместим со всеми проп-фирмами.
  • Отличный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.
  • Основан на компоненте AI Ultra X.
  • Работает безупречно с любым брокером.

Executor AI Ultra X разработан с упрощенными настройками для начинающих и расширенными опциями для опытных трейдеров. Руководства пользователя и поддержка обеспечивают максимальное удобство и раскрытие потенциала.



Отзывы 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
466
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Andrei Vlasov
1941
Ответ разработчика Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Ответ на отзыв