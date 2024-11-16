Executor AI UltraX MT5
- Эксперты
- Andrei Vlasov
- Версия: 2.4
- Обновлено: 16 декабря 2025
- Активации: 12
Экспертный советник Executor AI Ultra X разработан для алгоритмической торговли на рынке золота, используя три независимые торговые стратегии. Его архитектура включает передовые алгоритмы глубокого обучения, такие как Deep Q-Learning (DQN) и Time-Delay Neural Network (TDNN), обеспечивающие высокую адаптивность и аналитическую точность.
DQN, основанный на методах обучения с подкреплением, позволяет оптимизировать алгоритмы принятия решений, моделируя исторические данные и анализируя текущие рыночные условия. TDNN, как модель нейронной сети с временной задержкой, эффективно прогнозирует движения цен, анализируя сложные временные ряды и учитывая рыночные задержки.
Советник включает запатентованный компонент Ultra X, который является высокоэффективным и легковесным. В отличие от традиционных ИИ-систем, таких как GPT, он не нагружает системные ресурсы и не требует обширных внешних API-запросов, обеспечивая плавную работу и бесшовную интеграцию с торговой средой.
Кроме того, он включает многоуровневую систему управления рисками с адаптивными механизмами стоп-лосса и алгоритмами трейлинг-стопа, что обеспечивает защиту капитала в условиях высокой волатильности. Интеграция трех торговых стратегий в единую платформу позволяет диверсифицировать риски, снижая как систематические, так и несистематические риски, а также повышая устойчивость алгоритма к различным рыночным сценариям.
Executor AI Ultra X доступен за всего $499 в течение недели Черной Пятницы. После этого цена значительно вырастет. Не упустите возможность.
Ключевые аспекты использования компонента Ultra X:
Ultra X полностью локальный, интегрируется в Meta Trader 5 без использования API, обеспечивая:
- Скорость: Прогнозы выполняются за миллисекунды.
- Стабильность: Отсутствие зависимости от внешних серверов.
- Гибкость: Модель легко обновляется новыми данными.
Ultra X — это мощный инструмент, значительно повышающий эффективность автоматизированной торговли.
Преимущества подхода без API:
- Полностью локальная обработка: Нет необходимости запускать сервер API.
- Минимальная задержка: Обработка быстрее, чем при использовании сетевого соединения.
- Простая настройка: Нет дополнительных зависимостей, таких как Flask или REST API.
Рекомендации:
- Валютная пара: XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: H1
- Минимальный депозит: $100
- Тип счета: Любой, но предпочтительны счета ECN и Raw Spread
- Кредитное плечо: Любое
- Используйте VPS для круглосуточной работы советника (рекомендуется).
Особенности:
- Каждая сделка защищена стоп-лоссом.
- Встроенный расчет автолота для оптимального управления рисками.
- Простая установка с настройками по умолчанию, оптимизированными для большинства брокеров.
- Результаты тестера стратегий идеально совпадают с реальной торговлей.
- Не используются сетка, мартингейл или другие высокорисковые методы.
- Совместим со всеми проп-фирмами.
- Отличный выбор как для новичков, так и для опытных трейдеров.
- Основан на компоненте AI Ultra X.
- Работает безупречно с любым брокером.
Executor AI Ultra X разработан с упрощенными настройками для начинающих и расширенными опциями для опытных трейдеров. Руководства пользователя и поддержка обеспечивают максимальное удобство и раскрытие потенциала.
Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...