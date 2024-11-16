Executor AI UltraX MT5
- Experts
- Andrei Vlasov
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 16 dicembre 2025
- Attivazioni: 12
Executor AI Ultra X è un Expert Advisor progettato per il trading algoritmico sul mercato dell’oro, utilizzando tre strategie di trading indipendenti. La sua architettura integra algoritmi avanzati di apprendimento profondo, come il Deep Q-Learning (DQN) e le reti neurali a ritardo temporale (TDNN), offrendo un’elevata adattabilità e precisione analitica.
DQN, basato su tecniche di apprendimento per rinforzo, ottimizza gli algoritmi decisionali simulando dati storici e analizzando le condizioni di mercato attuali. TDNN, come modello di rete neurale con ritardo temporale, prevede efficacemente i movimenti dei prezzi analizzando modelli complessi di serie temporali e tenendo conto dei ritardi del mercato.
Questo Expert Advisor è dotato della componente esclusiva Ultra X, altamente efficiente e leggera. A differenza dei sistemi di intelligenza artificiale tradizionali come GPT, questa componente non sovraccarica le risorse di sistema e non richiede chiamate API esterne, garantendo un funzionamento fluido e un'integrazione senza problemi con gli ambienti di trading.
Inoltre, include un sistema di gestione del rischio multilivello con meccanismi di stop-loss adattivi e algoritmi di trailing stop, garantendo la protezione del capitale in condizioni di alta volatilità. L’integrazione di tre strategie di trading in un’unica piattaforma consente una diversificazione, riducendo i rischi sistematici e non sistematici e migliorando la resilienza dell’algoritmo a diversi scenari di mercato.
Executor AI Ultra X è disponibile a soli 499 $ durante la settimana del Black Friday. Successivamente, il prezzo aumenterà sensibilmente. Non perdere questa occasione!
Ultra X è completamente locale, si integra con MetaTrader 5 senza utilizzare API e offre:
- Velocità: Le previsioni vengono effettuate in millisecondi.
- Stabilità: Nessuna dipendenza da server esterni.
- Flessibilità: Il modello può essere facilmente aggiornato con nuovi dati.
Ultra X è uno strumento potente che migliora significativamente l’efficienza del trading automatizzato.
Vantaggi di un approccio senza API:
- Elaborazione completamente locale: Non è necessario eseguire un server API.
- Latenza minima: L’elaborazione è più veloce rispetto a una connessione di rete.
- Personalizzazione semplice: Nessuna dipendenza aggiuntiva come Flask o REST API.
Raccomandazioni:
- Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
- Timeframe: H1
- Deposito minimo: 100 $
- Tipo di conto: Qualsiasi tipo di conto, ma sono preferiti i conti ECN e Raw Spread
- Leva finanziaria: Qualsiasi
- Uso di un VPS consigliato per il funzionamento continuo dell’EA.
Caratteristiche principali:
- Ogni operazione è protetta da uno stop-loss.
- Calcolo automatico della dimensione del lotto per una gestione ottimale del rischio.
- Installazione semplice con impostazioni predefinite ottimizzate per la maggior parte dei broker.
- I risultati del tester strategico corrispondono perfettamente alle prestazioni reali.
- Nessun utilizzo di griglia, martingala o altre tecniche ad alto rischio.
- Compatibile con tutte le società di trading proprietarie.
- Una scelta eccellente per trader principianti ed esperti.
- Funziona perfettamente con qualsiasi broker.
Executor AI Ultra X è progettato con impostazioni semplificate per i principianti e opzioni di personalizzazione avanzate per i trader esperti. Le guide utente e il supporto garantiscono un utilizzo semplice per massimizzarne il potenziale.
Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...