Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X è un Expert Advisor progettato per il trading algoritmico sul mercato dell’oro, utilizzando tre strategie di trading indipendenti. La sua architettura integra algoritmi avanzati di apprendimento profondo, come il Deep Q-Learning (DQN) e le reti neurali a ritardo temporale (TDNN), offrendo un’elevata adattabilità e precisione analitica.

DQN, basato su tecniche di apprendimento per rinforzo, ottimizza gli algoritmi decisionali simulando dati storici e analizzando le condizioni di mercato attuali. TDNN, come modello di rete neurale con ritardo temporale, prevede efficacemente i movimenti dei prezzi analizzando modelli complessi di serie temporali e tenendo conto dei ritardi del mercato.

Questo Expert Advisor è dotato della componente esclusiva Ultra X, altamente efficiente e leggera. A differenza dei sistemi di intelligenza artificiale tradizionali come GPT, questa componente non sovraccarica le risorse di sistema e non richiede chiamate API esterne, garantendo un funzionamento fluido e un'integrazione senza problemi con gli ambienti di trading.

Inoltre, include un sistema di gestione del rischio multilivello con meccanismi di stop-loss adattivi e algoritmi di trailing stop, garantendo la protezione del capitale in condizioni di alta volatilità. L’integrazione di tre strategie di trading in un’unica piattaforma consente una diversificazione, riducendo i rischi sistematici e non sistematici e migliorando la resilienza dell’algoritmo a diversi scenari di mercato.

Ultra X è completamente locale, si integra con MetaTrader 5 senza utilizzare API e offre: Velocità: Le previsioni vengono effettuate in millisecondi.

Stabilità: Nessuna dipendenza da server esterni.

Nessuna dipendenza da server esterni. Flessibilità: Il modello può essere facilmente aggiornato con nuovi dati. Ultra X è uno strumento potente che migliora significativamente l’efficienza del trading automatizzato. Vantaggi di un approccio senza API: Elaborazione completamente locale: Non è necessario eseguire un server API.

Latenza minima: L’elaborazione è più veloce rispetto a una connessione di rete.

Personalizzazione semplice: Nessuna dipendenza aggiuntiva come Flask o REST API. Raccomandazioni: Coppia di valute: XAUUSD (Oro)

Timeframe: H1

Deposito minimo: 100 $

Tipo di conto: Qualsiasi tipo di conto, ma sono preferiti i conti ECN e Raw Spread

Leva finanziaria: Qualsiasi

Uso di un VPS consigliato per il funzionamento continuo dell’EA. Caratteristiche principali: Ogni operazione è protetta da uno stop-loss.

Calcolo automatico della dimensione del lotto per una gestione ottimale del rischio.

Installazione semplice con impostazioni predefinite ottimizzate per la maggior parte dei broker.

I risultati del tester strategico corrispondono perfettamente alle prestazioni reali.

Nessun utilizzo di griglia, martingala o altre tecniche ad alto rischio.

Compatibile con tutte le società di trading proprietarie.

Una scelta eccellente per trader principianti ed esperti.

Executor AI Ultra X è progettato con impostazioni semplificate per i principianti e opzioni di personalizzazione avanzate per i trader esperti. Le guide utente e il supporto garantiscono un utilizzo semplice per massimizzarne il potenziale.




