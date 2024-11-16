Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X 专家顾问 专为黄金市场的算法交易而设计，采用三种独立的交易策略。其架构集成了先进的深度学习算法，例如深度强化学习（DQN）和时延神经网络（TDNN），提供高度的适应性和分析精度。

DQN 基于强化学习技术，通过模拟历史数据和分析当前市场条件来优化决策算法。而 TDNN 作为一种具有时间延迟的神经网络模型，通过分析复杂的时间序列模式并考虑市场延迟，有效预测价格走势。

此专家顾问包含独有的 Ultra X 组件，该组件高效且轻量化。与 GPT 等传统人工智能系统不同，它不会占用系统资源，也不需要大量的外部 API 调用，从而确保流畅运行并无缝集成到交易环境中。

此外，它内置了多层次的风险管理系统，包括自适应止损机制和移动止损算法，在高波动性条件下保护资本。通过将三种交易策略整合到统一的平台中，可以实现风险分散，降低系统性和非系统性风险，同时增强算法应对各种市场情景的能力。

限时优惠！xecutor AI Ultra X 在黑色星期五期间仅售 695 美元。之后价格将大幅上涨，切勿错过！

Ultra X 组件 的关键功能：

  • 完全本地化： 与 MetaTrader 5 集成，无需使用 API。
  • 速度： 预测在毫秒内完成。
  • 稳定性： 无需依赖外部服务器。
  • 灵活性： 模型可以轻松更新数据。

Ultra X 是一款强大的工具，可显著提高自动交易的效率。

无 API 方法的优势：

  • 完全本地处理： 无需运行 API 服务器。
  • 延迟最低： 处理速度比网络连接更快。
  • 简单定制： 无需额外依赖 Flask 或 REST API。

推荐设置：

  • 交易品种： XAUUSD（黄金）
  • 时间框架： H1
  • 最低入金： $100
  • 账户类型： 任何账户类型，但 ECN 和 Raw Spread 账户更佳
  • 杠杆： 任何杠杆
  • 账户类型： 任何账户类型
  • 使用 VPS 实现专家顾问 24/7 全天候运行（推荐）。

特点：

  • 每笔交易均设置止损保护。
  • 内置自动手数计算功能，实现最佳风险管理。
  • 默认设置经过优化，适用于大多数经纪商，安装简单。
  • 策略测试结果与实际交易表现完全一致。
  • 不使用网格、马丁格尔或其他高风险方法。
  • 与所有 prop-firm 完美兼容。
  • 对新手和有经验的交易者来说都是绝佳选择。
  • AI Ultra X 组件提供支持。
  • 适配任何经纪商，运行无缝流畅。

Executor AI Ultra X 采用简化设置，适合初学者，同时提供高级定制选项，满足有经验交易者的需求。用户指南和支持服务确保您轻松发挥其最大潜力。




评分 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

用户没有留下任何评级信息

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
468
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

用户没有留下任何评级信息

Andrei Vlasov
1942
来自开发人员的回复 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
回复评论