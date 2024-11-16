Executor AI UltraX MT5
- 专家
- Andrei Vlasov
- 版本: 2.4
- 更新: 16 十二月 2025
- 激活: 12
Executor AI Ultra X 专家顾问 专为黄金市场的算法交易而设计，采用三种独立的交易策略。其架构集成了先进的深度学习算法，例如深度强化学习（DQN）和时延神经网络（TDNN），提供高度的适应性和分析精度。
DQN 基于强化学习技术，通过模拟历史数据和分析当前市场条件来优化决策算法。而 TDNN 作为一种具有时间延迟的神经网络模型，通过分析复杂的时间序列模式并考虑市场延迟，有效预测价格走势。
此专家顾问包含独有的 Ultra X 组件，该组件高效且轻量化。与 GPT 等传统人工智能系统不同，它不会占用系统资源，也不需要大量的外部 API 调用，从而确保流畅运行并无缝集成到交易环境中。
此外，它内置了多层次的风险管理系统，包括自适应止损机制和移动止损算法，在高波动性条件下保护资本。通过将三种交易策略整合到统一的平台中，可以实现风险分散，降低系统性和非系统性风险，同时增强算法应对各种市场情景的能力。
Ultra X 组件 的关键功能：
- 完全本地化： 与 MetaTrader 5 集成，无需使用 API。
- 速度： 预测在毫秒内完成。
- 稳定性： 无需依赖外部服务器。
- 灵活性： 模型可以轻松更新数据。
Ultra X 是一款强大的工具，可显著提高自动交易的效率。
无 API 方法的优势：
- 完全本地处理： 无需运行 API 服务器。
- 延迟最低： 处理速度比网络连接更快。
- 简单定制： 无需额外依赖 Flask 或 REST API。
推荐设置：
- 交易品种： XAUUSD（黄金）
- 时间框架： H1
- 最低入金： $100
- 账户类型： 任何账户类型，但 ECN 和 Raw Spread 账户更佳
- 杠杆： 任何杠杆
- 使用 VPS 实现专家顾问 24/7 全天候运行（推荐）。
特点：
- 每笔交易均设置止损保护。
- 内置自动手数计算功能，实现最佳风险管理。
- 默认设置经过优化，适用于大多数经纪商，安装简单。
- 策略测试结果与实际交易表现完全一致。
- 不使用网格、马丁格尔或其他高风险方法。
- 与所有 prop-firm 完美兼容。
- 对新手和有经验的交易者来说都是绝佳选择。
- 由 AI Ultra X 组件提供支持。
- 适配任何经纪商，运行无缝流畅。
Executor AI Ultra X 采用简化设置，适合初学者，同时提供高级定制选项，满足有经验交易者的需求。用户指南和支持服务确保您轻松发挥其最大潜力。
