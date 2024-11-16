Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X 专家顾问 专为黄金市场的算法交易而设计，采用三种独立的交易策略。其架构集成了先进的深度学习算法，例如深度强化学习（DQN）和时延神经网络（TDNN），提供高度的适应性和分析精度。

DQN 基于强化学习技术，通过模拟历史数据和分析当前市场条件来优化决策算法。而 TDNN 作为一种具有时间延迟的神经网络模型，通过分析复杂的时间序列模式并考虑市场延迟，有效预测价格走势。

此专家顾问包含独有的 Ultra X 组件，该组件高效且轻量化。与 GPT 等传统人工智能系统不同，它不会占用系统资源，也不需要大量的外部 API 调用，从而确保流畅运行并无缝集成到交易环境中。

此外，它内置了多层次的风险管理系统，包括自适应止损机制和移动止损算法，在高波动性条件下保护资本。通过将三种交易策略整合到统一的平台中，可以实现风险分散，降低系统性和非系统性风险，同时增强算法应对各种市场情景的能力。

限时优惠！ xecutor AI Ultra X 在黑色星期五期间仅售 695 美元 。之后价格将大幅上涨，切勿错过！

Ultra X 组件 的关键功能： 完全本地化： 与 MetaTrader 5 集成，无需使用 API。

与 MetaTrader 5 集成，无需使用 API。 速度： 预测在毫秒内完成。

预测在毫秒内完成。 稳定性： 无需依赖外部服务器。

无需依赖外部服务器。 灵活性： 模型可以轻松更新数据。 Ultra X 是一款强大的工具，可显著提高自动交易的效率。 无 API 方法的优势： 完全本地处理： 无需运行 API 服务器。

无需运行 API 服务器。 延迟最低： 处理速度比网络连接更快。

处理速度比网络连接更快。 简单定制： 无需额外依赖 Flask 或 REST API。 推荐设置： 交易品种： XAUUSD（黄金）

XAUUSD（黄金） 时间框架： H1

H1 最低入金： $100

$100 账户类型： 任何账户类型，但 ECN 和 Raw Spread 账户更佳

任何账户类型，但 ECN 和 Raw Spread 账户更佳 杠杆： 任何杠杆

任何杠杆 账户类型： 任何账户类型

任何账户类型 使用 VPS 实现专家顾问 24/7 全天候运行（推荐）。 特点： 每笔交易均设置止损保护。

内置自动手数计算功能，实现最佳风险管理。

默认设置经过优化，适用于大多数经纪商，安装简单。

策略测试结果与实际交易表现完全一致。

不使用网格、马丁格尔或其他高风险方法。

与所有 prop-firm 完美兼容。

对新手和有经验的交易者来说都是绝佳选择。

由 AI Ultra X 组件提供支持。

组件提供支持。 适配任何经纪商，运行无缝流畅。 Executor AI Ultra X 采用简化设置，适合初学者，同时提供高级定制选项，满足有经验交易者的需求。用户指南和支持服务确保您轻松发挥其最大潜力。











