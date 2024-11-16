Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X는 금 시장에서 알고리즘 거래를 위해 설계된 전문가 어드바이저로, 독립적인 세 가지 거래 전략을 사용합니다. 이 EA는 Deep Q-Learning(DQN) 및 시간 지연 신경망(TDNN)과 같은 고급 딥 러닝 알고리즘을 통합하여 높은 적응력과 분석 정확성을 제공합니다.

DQN은 강화 학습 기술을 기반으로 하여 과거 데이터를 시뮬레이션하고 현재 시장 조건을 분석함으로써 의사결정 알고리즘을 최적화합니다. TDNN은 시간 지연을 고려한 신경망 모델로, 복잡한 시계열 패턴을 분석하고 시장 지연을 반영하여 가격 변동을 효과적으로 예측합니다.

이 전문가 어드바이저는 매우 효율적이고 가벼운 Ultra X 구성 요소를 포함하고 있습니다. GPT와 같은 기존 AI 시스템과 달리 시스템 리소스를 소모하지 않으며, 외부 API 호출이 거의 필요하지 않아 원활한 작동과 거래 환경과의 매끄러운 통합을 보장합니다.

또한, 다단계 리스크 관리 시스템을 포함하고 있어 적응형 스톱로스 메커니즘과 트레일링 스톱 알고리즘을 통해 높은 변동성 시장에서도 자본을 보호합니다. 세 가지 거래 전략을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 위험을 다각화하고 체계적 및 비체계적 위험을 줄이는 동시에 다양한 시장 시나리오에 대한 알고리즘의 복원력을 향상시킵니다.

한정 기간 프로모션!
Executor AI Ultra X는 블랙 프라이데이 주간 동안 499달러에 제공됩니다. 이후 가격은 크게 상승할 예정입니다. 이 기회를 놓치지 마세요!

Ultra X는 완전히 로컬에서 작동하며 MetaTrader 5와 통합되어 다음을 제공합니다:

  • 속도: 예측은 밀리초 단위로 이루어집니다.
  • 안정성: 외부 서버에 의존하지 않습니다.
  • 유연성: 모델은 새 데이터로 쉽게 업데이트할 수 있습니다.

Ultra X는 자동 거래의 효율성을 크게 향상시키는 강력한 도구입니다.

API 없는 접근 방식의 장점:

  • 완전한 로컬 처리: API 서버를 실행할 필요가 없습니다.
  • 최소 대기 시간: 네트워크 연결보다 빠른 처리.
  • 간편한 사용자 지정: Flask나 REST API와 같은 추가 종속성이 필요 없습니다.

추천 설정:

  • 거래 통화쌍: XAUUSD (골드)
  • 시간 프레임: H1
  • 최소 입금액: $100
  • 계좌 유형: 모든 계좌 유형 가능 (ECN 및 Raw 스프레드 계좌 추천)
  • 레버리지: 제한 없음
  • VPS 사용 권장: EA가 24시간 작동 가능하도록.

특징:

  • 모든 거래는 스톱로스로 보호됩니다.
  • 최적의 리스크 관리를 위한 자동 로트 계산 기능 내장.
  • 대부분의 브로커에 최적화된 기본 설정으로 간단한 설치.
  • 전략 테스트 결과가 실제 거래 성과와 완벽히 일치.
  • 그리드, 마틴게일 또는 기타 고위험 방법 미사용.
  • 모든 Prop Firm과 호환.
  • 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합한 선택.
  • 모든 브로커에서 원활히 작동.

Executor AI Ultra X는 초보자를 위한 단순화된 설정과 숙련된 트레이더를 위한 고급 사용자 지정 옵션을 제공합니다. 사용자 가이드와 지원을 통해 도구의 잠재력을 쉽게 최대한 활용할 수 있습니다.


리뷰 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
470
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Andrei Vlasov
1954
개발자의 답변 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
리뷰 답변