Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X는 금 시장에서 알고리즘 거래를 위해 설계된 전문가 어드바이저로, 독립적인 세 가지 거래 전략을 사용합니다. 이 EA는 Deep Q-Learning(DQN) 및 시간 지연 신경망(TDNN)과 같은 고급 딥 러닝 알고리즘을 통합하여 높은 적응력과 분석 정확성을 제공합니다.

DQN은 강화 학습 기술을 기반으로 하여 과거 데이터를 시뮬레이션하고 현재 시장 조건을 분석함으로써 의사결정 알고리즘을 최적화합니다. TDNN은 시간 지연을 고려한 신경망 모델로, 복잡한 시계열 패턴을 분석하고 시장 지연을 반영하여 가격 변동을 효과적으로 예측합니다.

이 전문가 어드바이저는 매우 효율적이고 가벼운 Ultra X 구성 요소를 포함하고 있습니다. GPT와 같은 기존 AI 시스템과 달리 시스템 리소스를 소모하지 않으며, 외부 API 호출이 거의 필요하지 않아 원활한 작동과 거래 환경과의 매끄러운 통합을 보장합니다.

또한, 다단계 리스크 관리 시스템을 포함하고 있어 적응형 스톱로스 메커니즘과 트레일링 스톱 알고리즘을 통해 높은 변동성 시장에서도 자본을 보호합니다. 세 가지 거래 전략을 하나의 플랫폼에 통합함으로써 위험을 다각화하고 체계적 및 비체계적 위험을 줄이는 동시에 다양한 시장 시나리오에 대한 알고리즘의 복원력을 향상시킵니다.

Ultra X는 완전히 로컬에서 작동하며 MetaTrader 5와 통합되어 다음을 제공합니다:

예측은 밀리초 단위로 이루어집니다. 안정성: 외부 서버에 의존하지 않습니다.

Ultra X는 자동 거래의 효율성을 크게 향상시키는 강력한 도구입니다.

API 없는 접근 방식의 장점:

완전한 로컬 처리: API 서버를 실행할 필요가 없습니다.

최소 대기 시간: 네트워크 연결보다 빠른 처리.

간편한 사용자 지정: Flask나 REST API와 같은 추가 종속성이 필요 없습니다.

추천 설정:

거래 통화쌍: XAUUSD (골드)

시간 프레임: H1

최소 입금액: $100

계좌 유형: 모든 계좌 유형 가능 (ECN 및 Raw 스프레드 계좌 추천)

레버리지: 제한 없음

VPS 사용 권장: EA가 24시간 작동 가능하도록.

특징:

모든 거래는 스톱로스로 보호됩니다.

최적의 리스크 관리를 위한 자동 로트 계산 기능 내장.

대부분의 브로커에 최적화된 기본 설정으로 간단한 설치.

전략 테스트 결과가 실제 거래 성과와 완벽히 일치.

그리드, 마틴게일 또는 기타 고위험 방법 미사용.

모든 Prop Firm과 호환.

초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 적합한 선택.

모든 브로커에서 원활히 작동.

Executor AI Ultra X는 초보자를 위한 단순화된 설정과 숙련된 트레이더를 위한 고급 사용자 지정 옵션을 제공합니다. 사용자 가이드와 지원을 통해 도구의 잠재력을 쉽게 최대한 활용할 수 있습니다.



