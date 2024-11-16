Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X é um consultor especializado projetado para trading algorítmico no mercado de ouro, utilizando três estratégias de trading independentes. Sua arquitetura incorpora algoritmos avançados de aprendizado profundo, como Deep Q-Learning (DQN) e Redes Neurais com Atraso de Tempo (TDNN), proporcionando alta adaptabilidade e precisão analítica.

DQN, baseado em técnicas de aprendizado por reforço, otimiza os algoritmos de tomada de decisão simulando dados históricos e analisando as condições atuais do mercado. Por outro lado, TDNN, como um modelo de rede neural com atraso de tempo, prevê de forma eficaz os movimentos de preços ao analisar padrões complexos de séries temporais e considerar atrasos de mercado.

O consultor especializado conta com o componente exclusivo Ultra X, altamente eficiente e leve. Diferentemente dos sistemas de IA tradicionais, como o GPT, este componente não sobrecarrega os recursos do sistema nem exige extensas chamadas a APIs externas, garantindo operação fluida e integração perfeita em ambientes de trading.

Além disso, inclui um sistema de gerenciamento de risco multinível, com mecanismos adaptativos de stop-loss e algoritmos de trailing stop, protegendo o capital em condições de alta volatilidade. A integração de três estratégias de trading em uma plataforma unificada permite diversificar os riscos, reduzindo tanto os riscos sistemáticos quanto os não sistemáticos, ao mesmo tempo em que aumenta a resiliência do algoritmo frente a diversos cenários de mercado.

Oferta por tempo limitado!
Executor AI Ultra X está disponível por apenas $499 durante a semana da Black Friday. Após isso, o preço aumentará significativamente. Não perca essa oportunidade!

Ultra X é totalmente local, integra-se ao MetaTrader 5 sem usar APIs e oferece:

  • Velocidade: As previsões são feitas em milissegundos.
  • Estabilidade: Sem dependência de servidores externos.
  • Flexibilidade: O modelo pode ser facilmente atualizado com novos dados.

Ultra X é uma ferramenta poderosa que melhora significativamente a eficiência do trading automatizado.

Vantagens de uma abordagem sem API:

  • Processamento totalmente local: não é necessário executar um servidor API.
  • Baixa latência: o processamento é mais rápido do que com uma conexão de rede.
  • Personalização fácil: sem dependências adicionais, como Flask ou REST API.

Recomendações:

  • Par de moedas: XAUUSD (ouro)
  • Timeframe: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Tipo de conta: qualquer tipo, embora contas ECN e Raw Spread sejam preferíveis
  • Alavancagem: qualquer
  • Use um VPS para que o EA funcione 24/7 (recomendado).

Características:

  • Cada operação é protegida com um stop-loss.
  • Cálculo automático de lotes para gerenciamento de risco ideal.
  • Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.
  • Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho real.
  • Não utiliza grid, martingale ou outros métodos de alto risco.
  • Compatível com todas as prop firms.
  • Uma excelente escolha tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
  • Funciona perfeitamente com qualquer broker.

Executor AI Ultra X é projetado com configurações simplificadas para iniciantes e opções avançadas de personalização para traders experientes. Guias do usuário e suporte técnico garantem que você possa aproveitar ao máximo seu potencial com facilidade.

Comentários 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
469
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Andrei Vlasov
1947
Resposta do desenvolvedor Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Responder ao comentário