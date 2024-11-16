Executor AI UltraX MT5

Executor AI Ultra X é um consultor especializado projetado para trading algorítmico no mercado de ouro, utilizando três estratégias de trading independentes. Sua arquitetura incorpora algoritmos avançados de aprendizado profundo, como Deep Q-Learning (DQN) e Redes Neurais com Atraso de Tempo (TDNN), proporcionando alta adaptabilidade e precisão analítica.

DQN, baseado em técnicas de aprendizado por reforço, otimiza os algoritmos de tomada de decisão simulando dados históricos e analisando as condições atuais do mercado. Por outro lado, TDNN, como um modelo de rede neural com atraso de tempo, prevê de forma eficaz os movimentos de preços ao analisar padrões complexos de séries temporais e considerar atrasos de mercado.

O consultor especializado conta com o componente exclusivo Ultra X, altamente eficiente e leve. Diferentemente dos sistemas de IA tradicionais, como o GPT, este componente não sobrecarrega os recursos do sistema nem exige extensas chamadas a APIs externas, garantindo operação fluida e integração perfeita em ambientes de trading.

Além disso, inclui um sistema de gerenciamento de risco multinível, com mecanismos adaptativos de stop-loss e algoritmos de trailing stop, protegendo o capital em condições de alta volatilidade. A integração de três estratégias de trading em uma plataforma unificada permite diversificar os riscos, reduzindo tanto os riscos sistemáticos quanto os não sistemáticos, ao mesmo tempo em que aumenta a resiliência do algoritmo frente a diversos cenários de mercado.



Executor AI Ultra X está disponível por apenas $499 durante a semana da Black Friday. Após isso, o preço aumentará significativamente. Não perca essa oportunidade!

Ultra X é totalmente local, integra-se ao MetaTrader 5 sem usar APIs e oferece:

As previsões são feitas em milissegundos.

Sem dependência de servidores externos. Flexibilidade: O modelo pode ser facilmente atualizado com novos dados. Ultra X é uma ferramenta poderosa que melhora significativamente a eficiência do trading automatizado. Vantagens de uma abordagem sem API: Processamento totalmente local: não é necessário executar um servidor API.

Baixa latência: o processamento é mais rápido do que com uma conexão de rede.

Personalização fácil: sem dependências adicionais, como Flask ou REST API. Recomendações: Par de moedas: XAUUSD (ouro)

Timeframe: H1

Depósito mínimo: $100

Tipo de conta: qualquer tipo, embora contas ECN e Raw Spread sejam preferíveis

Alavancagem: qualquer

Use um VPS para que o EA funcione 24/7 (recomendado). Características: Cada operação é protegida com um stop-loss.

Cálculo automático de lotes para gerenciamento de risco ideal.

Instalação simples com configurações padrão otimizadas para a maioria dos brokers.

Os resultados do testador de estratégias se alinham perfeitamente ao desempenho real.

Não utiliza grid, martingale ou outros métodos de alto risco.

Compatível com todas as prop firms.

Uma excelente escolha tanto para iniciantes quanto para traders experientes.

Funciona perfeitamente com qualquer broker. Executor AI Ultra X é projetado com configurações simplificadas para iniciantes e opções avançadas de personalização para traders experientes. Guias do usuário e suporte técnico garantem que você possa aproveitar ao máximo seu potencial com facilidade.

