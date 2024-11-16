Executor AI Ultra X は、金市場でのアルゴリズム取引のために設計されたエキスパートアドバイザーであり、3つの独立した取引戦略を採用しています。そのアーキテクチャは、深層強化学習（DQN）や時系列遅延ニューラルネットワーク（TDNN）などの高度な深層学習アルゴリズムを組み込むことで、高い適応性と分析精度を提供します。

DQN は強化学習技術に基づいており、過去のデータをシミュレーションし、現在の市場状況を分析することで、意思決定アルゴリズムを最適化します。一方で TDNN は、時間遅延を考慮したニューラルネットワークモデルとして、複雑な時系列パターンを分析し、市場の遅延を考慮しながら価格変動を効果的に予測します。

このエキスパートアドバイザーは、非常に効率的で軽量な Ultra X コンポーネントを搭載しています。GPTのような従来のAIシステムとは異なり、システムリソースを消費せず、外部API呼び出しをほとんど必要としないため、スムーズな操作と取引環境へのシームレスな統合を保証します。

さらに、多層リスク管理システムを備えており、適応型ストップロス機能やトレーリングストップアルゴリズムを使用して、高いボラティリティ環境でも資本を保護します。3つの取引戦略を統合することで、リスクの分散化を図り、システムリスクおよび非システムリスクを低減しつつ、多様な市場シナリオに対応するアルゴリズムの回復力を強化します。

期間限定ファー！

Executor AI Ultra X はブラックフライデーの期間中、わずか 499ドル で購入可能です。その後は価格が大幅に上昇します。このチャンスをお見逃しなく！

Ultra X は完全にローカルで動作し、MetaTrader 5 にシームレスに統合され、以下を提供します： 高速性： 予測はミリ秒単位で行われます。

予測はミリ秒単位で行われます。 安定性： 外部サーバーへの依存がありません。

外部サーバーへの依存がありません。 柔軟性： モデルは新しいデータで簡単に更新可能です。 Ultra X は、自動取引の効率を大幅に向上させる強力なツールです。 API不要のアプローチの利点： 完全ローカル処理：APIサーバーの実行が不要。

最小遅延：ネットワーク接続を使用するよりも高速。

簡単なカスタマイズ：FlaskやREST APIなどの追加依存は不要。 推奨設定： 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）

タイムフレーム：H1

最低入金額：$100

アカウントタイプ：任意（ただし、ECNまたはRaw Spreadアカウント推奨）

レバレッジ：任意

VPSの利用推奨：EAが24/7で動作可能。 特徴： すべての取引にはストップロスが設定されています。

最適なリスク管理のための自動ロット計算機能を内蔵。

ほとんどのブローカー向けに最適化されたデフォルト設定で簡単インストール。

ストラテジーテスターの結果が実際の取引パフォーマンスと完全に一致。

グリッド、マーチンゲール、その他の高リスク手法は使用しません。

すべてのprop firmに対応。

初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適な選択肢。

あらゆるブローカーでスムーズに動作。 Executor AI Ultra X は、初心者向けのシンプルな設定と経験豊富なトレーダー向けの高度なカスタマイズオプションを備えています。ユーザーガイドとサポートにより、その潜在能力を簡単に最大限に活用できます。

4o



