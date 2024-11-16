Executor AI UltraX MT5

3.89

Executor AI Ultra X は、金市場でのアルゴリズム取引のために設計されたエキスパートアドバイザーであり、3つの独立した取引戦略を採用しています。そのアーキテクチャは、深層強化学習（DQN）や時系列遅延ニューラルネットワーク（TDNN）などの高度な深層学習アルゴリズムを組み込むことで、高い適応性と分析精度を提供します。

DQN は強化学習技術に基づいており、過去のデータをシミュレーションし、現在の市場状況を分析することで、意思決定アルゴリズムを最適化します。一方で TDNN は、時間遅延を考慮したニューラルネットワークモデルとして、複雑な時系列パターンを分析し、市場の遅延を考慮しながら価格変動を効果的に予測します。

このエキスパートアドバイザーは、非常に効率的で軽量な Ultra X コンポーネントを搭載しています。GPTのような従来のAIシステムとは異なり、システムリソースを消費せず、外部API呼び出しをほとんど必要としないため、スムーズな操作と取引環境へのシームレスな統合を保証します。

さらに、多層リスク管理システムを備えており、適応型ストップロス機能やトレーリングストップアルゴリズムを使用して、高いボラティリティ環境でも資本を保護します。3つの取引戦略を統合することで、リスクの分散化を図り、システムリスクおよび非システムリスクを低減しつつ、多様な市場シナリオに対応するアルゴリズムの回復力を強化します。

期間限定ファー！
Executor AI Ultra X はブラックフライデーの期間中、わずか 499ドル で購入可能です。その後は価格が大幅に上昇します。このチャンスをお見逃しなく！

Ultra X は完全にローカルで動作し、MetaTrader 5 にシームレスに統合され、以下を提供します：

  • 高速性： 予測はミリ秒単位で行われます。
  • 安定性： 外部サーバーへの依存がありません。
  • 柔軟性： モデルは新しいデータで簡単に更新可能です。

Ultra X は、自動取引の効率を大幅に向上させる強力なツールです。

API不要のアプローチの利点：

  • 完全ローカル処理：APIサーバーの実行が不要。
  • 最小遅延：ネットワーク接続を使用するよりも高速。
  • 簡単なカスタマイズ：FlaskやREST APIなどの追加依存は不要。

推奨設定：

  • 通貨ペア：XAUUSD（ゴールド）
  • タイムフレーム：H1
  • 最低入金額：$100
  • アカウントタイプ：任意（ただし、ECNまたはRaw Spreadアカウント推奨）
  • レバレッジ：任意
  • VPSの利用推奨：EAが24/7で動作可能。

特徴：

  • すべての取引にはストップロスが設定されています。
  • 最適なリスク管理のための自動ロット計算機能を内蔵。
  • ほとんどのブローカー向けに最適化されたデフォルト設定で簡単インストール。
  • ストラテジーテスターの結果が実際の取引パフォーマンスと完全に一致。
  • グリッド、マーチンゲール、その他の高リスク手法は使用しません。
  • すべてのprop firmに対応。
  • 初心者にも経験豊富なトレーダーにも最適な選択肢。
  • あらゆるブローカーでスムーズに動作。

Executor AI Ultra X は、初心者向けのシンプルな設定と経験豊富なトレーダー向けの高度なカスタマイズオプションを備えています。ユーザーガイドとサポートにより、その潜在能力を簡単に最大限に活用できます。

4o


レビュー 20
Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

おすすめのプロダクト
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
エキスパート
Gold Throne EA – 金（XAUUSD）向け非マーチンゲールグリッド取引システム Gold Throne EAは、金（XAUUSD）取引専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。マーチンゲール・マネーマネジメントを回避し、構造化されたグリッド取引手法を採用しています。損失発生後にロットサイズを指数関数的に増加させるのではなく、固定または段階的に調整可能なロットサイズ設定を採用することで、トレーダーはエクスポージャーとリスクをより適切にコントロールできます。 Gold Throne EAは、マーチンゲール・ロジックを排除することで、より安定したポジションサイジング・フレームワークを提供することを目指しており、トレーダーはロットサイズを急激に増加させることなく、資金配分を計画することができます。そのため、マーチンゲール戦略に典型的に伴って発生する複利リスクを避け、体系的なグリッド構造を好むトレーダーに最適です。 Gold Throne EAをご購入いただくと、AllPair Engineと、弊社製品でご利用いただけるお好きなEAを無料プレゼントいたします。レンタルには
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
エキスパート
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
エキスパート
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Phoenix Rig EA MT5
Sof'ia Vlasova
4.4 (5)
エキスパート
Phoenix Rig EA: The Advanced Correlation Matrix Expert Advisor is a state-of-the-art trading tool that combines correlation matrices, Convolutional Neural Network (CNN), and Long Short-Term Memory (LSTM) to identify trading opportunities. Using cutting-edge machine learning algorithms, Phoenix Rig EA analyzes relationships between financial instruments, revealing hidden patterns and trends. By executing trades based on correlated and counter-trending assets, it maximizes risk-adjusted returns. T
AI Momentum Scalper MT5
Ming Ying Lee
2.5 (6)
エキスパート
Welcome to the future of trading with the AI Momentum Scalper, your ultimate tool for harnessing the power of market momentum with cutting-edge artificial intelligence. Designed for traders who thrive on the dynamic nature of the financial markets, this sophisticated bot is engineered to identify and capitalize on significant market movements. Price is now $699 : 8 copies remaining at this price, final price $999 Key Features: Advanced AI Algorithms: At its core, the AI Momentum Scalper is
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
OP Skill FX Joker EA
Yago Sales Rodrigues
エキスパート
OP Skill FX Joker - Annual Strategy with AI & Mathematical Logic Telegram  to access the SET settings. Description: Discover a new way to trade the markets, where Artificial Intelligence and mathematical precision unite to make logical, strategic decisions. The OP Skill FX Joker was developed to analyze the market in-depth, identifying high-probability opportunities. Forget high-risk approaches. The OP Skill FX Joker ’s philosophy is annual, sustainable growth , not chasing unrealistic monthly
UJ Master EA
Matej Hofman
エキスパート
Introducing   UJ Master EA, a simple  yet powerful Expert Advisor for trading the USDJPY pair! Developed, tested and traded by a team of experienced traders with trading experience of over two decades. Prop-Firms Ready Easy To Set up Not sensitive to broker conditions  UJ Master EA is updated every 3 months to get the best results! UJ Master EA   utilizes a complex price action strategy and smart money concepts, following strict mechanical rules. For the best possible results, follow these ste
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
Investopedia FIVEEAはこの記事に基づいています： https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp 取引条件 -X期間のEMAとMACDの下で取引されている通貨ペアがマイナスの領域にあることを確認します。 -価格がX期間のEMAを超えるのを待ってから、MACDがネガティブからポジティブにクロスする過程にあるか、5バー以内でポジティブな領域にクロスしたことを確認します。 -X期間EMAの上に長いXピップを移動します。 -エントリー時のポジションのXとリスク額を売ります。後半のストップを損益分岐点に移動します。 -トレーリングストップを使用 -リスク警告 -ADX PROを購入する前に、関連するリスクに注意してください。 -過去のパフォーマンスは将来の収益性を保証するものではありません（EAも損失を出す可能性があります）。 -示されているバックテスト（スクリーンショットなど）は、最適なパラメーターを見つけるために高度に最適化されていますが、結果をライブ取引に転送すること
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
EurUsd Market Analyzer Expert Advisor
Standard Capital Group LLC
エキスパート
MT5 EA for EUR/USD (1-Hour Chart) – Dominate the Markets with Confidence! Experience the power of algorithmic trading with our   MetaTrader 5 Expert Advisor (EA) , developed specifically for the   EUR/USD pair on the 1-hour (H1) timeframe .  Why Choose This EA? Currency-Specific Design   – Built exclusively for   EUR/USD , ensuring optimized strategy execution. Timeframe-Sensitive   – Precision-tuned for the   1-Hour (H1)   chart.   (Applying it to other timeframes may affect performance.) Fully
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
エキスパート
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
エキスパート
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
GriffonArgos
Haruki Teranaka
エキスパート
このエキスパートアドバイザーは、StochasticオシレータとAwesome Oscillator (AO)を活用して、市場の動きを捉え、取引シグナルを生成します。 主要機能： 複雑な市場環境でも精度の高い分析を行う。 ダイナミックなリスク管理: Lotまたはリスクベースの資金管理オプションにより、各トレードのリスクを自動調整。 柔軟なトレーリングストップ: 利益の保護と損失の最小化を目指した動的なトレーリングストップ設定。 マルチタイムフレーム分析: 様々な市場環境に対応するために、複数の時間足での分析をサポート。 全通貨ペア対応: 特にEUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなどの主要通貨ペアに最適化されており、他の多くの通貨ペアでも高性能を発揮。 高回復力: マーケットの急変にも強く、素早くリカバリーする能力を備え、不利な状況でも回復を目指します。 戦略的エントリーとエグジット: 市場の高値と安値を利用した戦略的なポジション開閉。 おすすめ通貨：時間足 EUR/USD, GBP/USD, USD/JPYなどの主要通貨ペアにH1
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
エキスパート
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - 高度なアルゴリズム取引システム EUR/USDは世界で最も取引される通貨ペア 、高い流動性と明確な方向性で知られています。しかし多くのトレーダーは、微妙なトレンド転換と偽のブレイクアウトで損失を出します。EUR/USD TRIPLE FUSION AIは、ユーロ/ドル特有の特性を極めるために開発された最新のエキスパートアドバイザーです。 単一戦略ロボットは市場が変わると失敗します 。当社のAIは高度な三重融合アプローチ を採用。市場を一方向から見るのではなく、3つの異なる取引手法 で同時に分析し、複数の戦略が一致した高確率シグナルのみでエントリー 。この多次元分析は市場ノイズを除去し、EUR/USDで最も統計的に有意なチャンスだけに集中します。 これは汎用ロボットではありません。ゼロから構築された専用ツール：EUR/USDを外科的精度で取引する唯一の使命。 即接続・即稼働！ 最低$10からスタート可能。 10本売れるごとに価格$50アップ。 主な機能： トリプルフュージョンAIコア
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
エキスパート
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Missy Fab MT5 — 自動売買システム Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ Missy Fab MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。 利用開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread レバレッジ： 1:500 最低入金額： $10
Yukon Gold EA
Pitt Petruschke
5 (2)
エキスパート
Yukon Gold EA – マルチストラテジー・エキスパートアドバイザー Yukon Gold EA は、リバーサル戦略とブレイクアウト戦略という 2 つの実証済みの手法を組み合わせた現代的なマルチストラテジー型エキスパートアドバイザーです。数ヶ月にわたる綿密な開発・テスト・最適化を経て、リスク制御と利益拡大の安定したバランスを実現しました。 EA は損失を一貫して制限しつつ、利益局面ではポジションを動的に拡大するよう設計されています。これにより、リスクを常に管理しながら収益性の高い相場局面を最大限に活用します。 こちらが Yukon Gold EA チャンネルです: ここをクリック 取引ロジック VWAP に基づく分析： Yukon Gold EA は、単純な価格データではなく、オーダーブックデータから直接取得した出来高加重平均価格 (VWAP) を使用します。これにより、各判断が実際の流動性に基づいて行われ、ローソク足の動きだけには依存しません。 リバーサル戦略 : 価格が VWAP から大きく乖離すると、行き過ぎを示唆します。 市場は通常、VWAP に戻ります。 EA はこ
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.56 (9)
エキスパート
発売価格：199ドル 価値ベースの発売戦略の一環として、各販売ブロックの後に価格は徐々に上昇します。 ArtQuant Gold を早く購入するほど、より良い価格が得られます。 (人為的な割引や強引なプロモーションは行っておりません。価格の上昇はシステムの品質と長期的なパフォーマンスを反映しています。) LIVE SIGNAL ArtQuant Gold は、長期的な安定性に重点を置いた堅牢で適応性の高い構造を備え、金 (XAUUSD) 市場の取引に特化して設計されたプロフェッショナルなエキスパート アドバイザー (EA) です。 その内部ロジックは、マーチンゲールやロット乗算を使用せずに、自動化されたテクニカル分析、動的リスク管理、およびスマート グリッド実行モデルを組み合わせています。 ボリュームの増加や過剰に調整された戦略に依存する多くのシステムとは異なり、ArtQuant Gold は、規律ある現実的なアプローチを採用し、インテリジェントで完全に構成可能なエクスポージャー管理を通じて実際の市場動向に適応します。 主な特徴 XAUUSD専用に最適化 マルチンゲールを使用
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
エキスパート
このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
エキスパート
HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
エキスパート
ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
エキスパート
Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
エキスパート
AI MAP トレーディングシステム AI MAP トレーディングシステム AI MAPは、市場状況を分析し、アルゴリズムロジックに基づいて取引を実行するために設計された自動エキスパートアドバイザーです。このシステムは、手動介入なしで価格動向、出来高、市場センチメントを評価するための多層分析フレームワークを活用しています。 ライブモニタリング（+ 3ヶ月）    || チャットグループ    システムアーキテクチャ EAは、市場のさまざまな側面を処理するための専門的な処理モジュールを組み込んでいます： リアルタイムの価格動向と出来高分析 ニュースセンチメントと経済カレンダーの統合 テクニカル指標の合成 リスク評価とボラティリティ予測 サポートとレジスタンスのマッピング トレーディング戦略 このシステムは、アカウントの資産と現在の市場状況に基づいて取引サイズを自動的に調整することでポジションを管理します。リスクパラメータを維持するために、動的なストップロスメカニズムと利益確定戦略を採用しています。複数の分析モジュールが市場の方向性について一致した場合にのみ取引が実行されます。 主な機
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
エキスパート
Aura Neuron は、Aura シリーズのトレーディング システムを引き継ぐ独特のエキスパート アドバイザーです。高度なニューラル ネットワークと最先端のクラシック トレーディング戦略を活用することで、Aura Neuron は優れた潜在的パフォーマンスを備えた革新的なアプローチを提供します。完全に自動化されたこのエキスパート アドバイザーはXAUUSD (GOLD) などの通貨ペアを取引するように設計されています。1999 年から 2023 年まで、これらのペアで一貫した安定性が実証されています。このシステムは、マーチンゲール、グリッド、スキャルピングなどの危険な資金管理手法を回避しているため、あらゆるブローカーの条件に適しています。Aura Neuron は、多層パーセプトロン (MLP) ニューラル ネットワークを搭載しており、これを利用して市場のトレンドと動きを予測します。MLP はフィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) の一種で、特に単一の隠し層で構成されている場合は「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがよくあります。MLP には、入力層
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
エキスパート
ICMarkets ライブシグナル： こちらをクリック KT Gold Nexus EAで成功するために必要なこと 忍耐。規律。時間。 KT Gold Nexus EAは、プロのトレーダーやプライベートファンドマネージャーが実際に採用している、現実的なトレーディング手法を基に構築されています。短期的な派手さや一時的な利益ではなく、長期にわたる安定性と一貫性を重視した設計となっています。 本EAは長期運用を前提として設計されています。その本来のポテンシャルを体感するためには、最低でも1年間の継続運用を推奨します。プロのトレーディングと同様に、損失が発生する週や、場合によっては数か月間のドローダウン期間が生じることもありますが、これは正常なプロセスです。重要なのは、より長い期間における累積パフォーマンスです。 多くのグリッド型やマーチンゲール型システムは、初期段階では急速な利益を示しますが、最終的に口座破綻へと至るケースがほとんどです。本EAはそのようなリスクを回避し、安定的かつコントロールされた成長を目的として開発されています。 イントロダクション KT Gold Nexus EAは、
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
エキスパート
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
作者のその他のプロダクト
Nexor Q EA MT5
Andrei Vlasov
5 (1)
エキスパート
NEXOR-Q: アルゴリズム取引における適応型知能 透明性への準備はできていますか？ NEXOR-Qは、実際の市場データによって検証された、規律と長期的な一貫性への投資です。 ご自身の目でご確認ください： ライブシグナル (Live Signal): NEXOR-Qの実際の実績、制御されたドローダウン、およびエクイティカーブの滑らかさをリアルタイムで監視してください。 NEXOR-Q ライブシグナルを見る 価格: $299 から。 導入 大半のエキスパートアドバイザー（EA）は、静的で履歴的に最適化されたインジケーターの組み合わせに依存しています。NEXOR-Qは、この慣習からの根本的な脱却を意味します。次世代の適応型取引システムとして設計されたNEXOR-Qは、**融合ベースの意思決定アーキテクチャ（Fusion-Based Decision Architecture）**に基づいて動作し、これを本格的な資本管理のためのツールとして位置付けています。その目的は、単に取引を実行することではなく、市場ノイズをフィルタリングし、検証可能な統計的優位性が存在する時のみに行動を起こすことで、
Synapse Trader MT4
Andrei Vlasov
5 (1)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
Paradox Flux Trader MT4
Andrei Vlasov
エキスパート
Paradox Flux Trader：ゴールドトレーディング（XAU/USD）の革命 市場を分析するだけでなく、トレードのアプローチそのものを再定義するツールを想像してください。Paradox Flux Trader   は、単なるエキスパートアドバイザー（EA）ではなく、ゴールド（XAU/USD）取引のために設計された次世代のトレードシステムです。市場のどのソリューションとも異なる独自の技術を採用しています。 期間限定オファー Paradox Flux Trader   は期間限定で   $499   で提供中です。プロモーション終了後、価格は倍になります。このチャンスをお見逃しなく！ 残り 5 本、特別価格 $499 購入後、プライベート資料へのアクセスやセットアップサポートをご希望の方はご連絡ください。 リアルタイム取引実績:   https://www.mql5.com/en/signals/2293040 Paradox Flux Trader のミッション Paradox Flux Trader   は、ゴールドトレーディングに対する理解を根本的に変革するために開発さ
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
エキスパート
Synapse Trader: トレードの新たな可能性を開くニューラルネットワーク 市場を分析するだけでなく、日々学習し、変化する市場環境に適応するインテリジェントなアシスタントとなるアドバイザーを想像してください。Synapse Traderは、先進的なニューラルネットワーク技術を基にしたユニークなツールで、市場の微細なシグナルを捉えることができます。ただのアドバイザーではなく、思考し、予測し、進化する「生きたニューラルネットワーク」です。 限定特別価格として、ホリデー期間中にSynapse Trader EAを399ドルで提供します。その後、価格は大幅に上昇します。この機会をお見逃しなく！ 残り5つのコピーが399ドルで購入可能です。 プライベートチャンネルに加入するには、ダイレクトメッセージでお問い合わせください。 購入後に必ずご連絡ください。アドバイザーの設定をサポートいたします。 Synapse Trader は、トレーディングにおけるニューラルネットワークの可能性を最大限に引き出すために開発されました。数百の要因に基づいて市場を深く分析し、的確な意思決定を支援するツールをト
フィルタ:
Moana HAMBLIN
75
Moana HAMBLIN 2025.04.01 22:33 
 

The results obtained on this live account demonstrate that, despite some encouraging aspects—particularly with short positions—EA EXECUTOR AI ULTRA X MT5 overall shows unfavorable performance. The strategy seems to require a thorough revision of its money management and parameter optimization to improve its risk-reward ratio. Moreover, the EA’s author is nearly unavailable and responds very rarely, which further complicates resolving potential issues or obtaining assistance. Additionally, over the week, only 6 positions were opened, which is far fewer than the number of positions seen in backtesting. As it stands, I cannot recommend this EA for deployment in live trading conditions without extensive modifications. pls give me manual and set file

Pavel Bogdanov
399
Pavel Bogdanov 2025.02.15 03:51 
 

Вы хотели мой отзыв об этом продукте: Зачем мне рассказывать о нем, если умный трейдер и так все уже знает!!! При правильных настройках это чудо из минимума 2:1 два к одному может заработать для вас Каландайк!..Всё!... You wanted my review of this product: Why should I tell you about it if a smart trader already knows everything!!! With the right settings, this miracle from a minimum of 2:1 two to one can earn you Kalandike!..That's it!...

Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.01.29 16:37 
 

Newest review: Just as is this EA is absolutely to be avoided!

New review: It seems that the author is not around much and EA is collecting at present unfavorable results.

Old review: For now I give 5 stars because the last 8 trades in a row have been profitable for me (Low profit + Strategy 1). Also I know the author is rechecking the strategy signals and optimising the EA to make it perform better. So let's wait for the next update.

Pawan Karandikar
88
Pawan Karandikar 2025.01.29 08:28 
 

I got stopped out twice in last month each time the sl was 80% of my capital, this is the worst EA which has a very poor win rate. the backtest results looks good but in reality the results are not matching. when I messaged the author about this and copied his settings which he claims are best I still got stopped out. poor risk management, works with negative RR, always open the trades against the current trend. author is a fraud and selling a loss making algo. MQL really needs to consider a more stringent review process for algorithms before they are listed for sale. I will not recommend anyone to buy this EA don't waste your money.

Nik Ajni
205
Nik Ajni 2025.01.16 16:28 
 

Very bad EA

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2025.01.22 17:29
Sorry that the EA did not meet your expectations, but you also do not respond to private messages, which seems very strange.
Goo G
499
Goo G 2024.12.25 05:54 
 

The creator is very friendly and reliable. Trading may vary depending on the broker, but it works well with brokers that have low spreads. Five stars, looking forward to future success.

Chung Fai Jack Yeung
386
Chung Fai Jack Yeung 2024.12.23 14:58 
 

This is great robot, I buy it on this month until today, my account profit over 100%, and then author with great support to help run the EA, good job.

BetterLookBehindYou
476
BetterLookBehindYou 2024.12.20 16:24 
 

After talking to Andrei Vlasov, I changed my rating from 1 to 3 Stars. Beware that the SL is high and the TP is low, so if anyone runs into a SL one has to recover for a long time and hope to not get another SL...

For now I will continue to observe the situation...

_________________________________________________________________________________

17.01.2025 I have tested every Strategy till today. It seems that not every trade is shown in the backtest for larger periods. If you start the backtest on the day, in which one had a bad trade, only then its shown. So it seems the backtest is a bit rigged / manipulated. Thats no a good practice. As an example try Strategy 3. In a period from 01.01.2025 till 16.01.2025 there wont be a trade on 15.01.2025. But if you start the backtest from 15.01.2025 than you will see a trade which goes heavily into minus. That is one Trade the EA took for me, but I learned from the past with this EA and put on every Strategy a Trailing Stop starting from 100 pips. So this Fail Sell Trade ended in a small profit instead of a huge SL or Drawdown.

__________________________________________________________________

28.01.2025: Everyone got a huge SL. Like I said in the beginning... this EA doesnt work good

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.20 20:12
Thank you for your review, but it is not justified, it's a pity that you didn't like the EA, and without writing me a single message you immediately left a negative review, which is strange.
Willy
88
Willy 2024.12.17 11:05 
 

Good EA until now, recommended!!!

Nikolai Fadeev
97
Nikolai Fadeev 2024.12.16 11:05 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

ALßatros
115
ALßatros 2024.12.16 10:52 
 

Friends, if you want to thank or complain here, please add evidence. I see that no one has posted the transaction results!. Why don't you post here how you did the transaction, good or bad, so that people can benefit from it and buy or not. If everyone posts the transactions made by the robot here, it seems like our job will be easier!! ** For now, I'm giving full marks, I will evaluate later.

abrach1980
101
abrach1980 2024.12.16 06:33 
 

Perfect for long term investment simply run the EA and let it work for you with several strategies and risk management. the developer really nice guy and respond quickly almost immediately and keep enhancing the EA with regular updates.

Wei Long
172
Wei Long 2024.12.11 14:07 
 

This EA really blow my mind also nice support from developer.

ChipDi
69
ChipDi 2024.12.09 09:11 
 

Unitl now amazing AI, Andrei Vlasov response to messages and also helps. i backtested and demo tested, after that i used it on live account, it took some time that the EA opend a Order but after that, i had made a good Profit. Thank you

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.09 09:15
Thank you for your feedback.
Mr. Qwerty
48
Mr. Qwerty 2024.12.04 18:09 
 

Reliable for short term and long term

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 18:14
Thank you for your feedback.
circlejten
123
circlejten 2024.12.04 14:38 
 

From December 2nd to today, there were a total of 5 trades on the live account. All 5 were wins. Thank you to the developer. It is too short to judge EA with 5 trades in 3 days, but I think it is a reliable product so far.

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Hui Wang
1237
Hui Wang 2024.11.30 19:45 
 

The author is very kind and reliable, there are three product strategies, I tested separately, all very good! Look forward to combat!

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Mahedi Hasan Monir
479
Mahedi Hasan Monir 2024.11.29 20:54 
 

I'm satisfied with the Performance but there are some areas that need improvement. The stop loss setting is too high, and if it is triggered, it can quickly wipe out all the profits.

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2024.11.28 14:20 
 

very good

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
Muhammad Faheem Aslam
469
Muhammad Faheem Aslam 2024.11.23 10:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Andrei Vlasov
1947
開発者からの返信 Andrei Vlasov 2024.12.04 14:40
Thank you for your feedback.
レビューに返信