Wild Horse MT4

"Wild Horse" Uzman Danışmanı (EA), bekleyen emirler aracılığıyla pozisyon açmak için karşıt trend stratejisi kullanan forex piyasaları için tasarlanmış sofistike bir ticaret aracıdır. Bu EA, piyasa trendlerindeki olası tersine dönüşleri belirlemek ve yatırımcıların piyasa düzeltmelerinden yararlanmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Temel Özellikler:
Bekleyen Emir Yöntemi:
EA, piyasa geri çekilmelerini veya tersine dönüşlerini öngörerek stratejik seviyelerde bekleyen emirler verir. Bu yaklaşım, pozisyonların yalnızca fiyat hareketleri EA'nın karşıt trend mantığıyla uyumlu olduğunda açılmasını sağlar.

Karşıt Trend Stratejisi:
"Wild Horse" EA, geçici piyasa düzeltmelerinden kar elde etmeyi hedefleyerek hakim trendleri tespit etmek ve bunlara karşı işlem yapmak için özel olarak tasarlanmıştır. Bu, onu özellikle oynak veya değişken piyasalarda etkili hale getirir.

Ortalama ve Martingale Seçenekleri:

Ortalama: EA, piyasa ilk işleme karşı hareket ederse önceden belirlenmiş aralıklarla ek pozisyonların açıldığı bir ortalama tekniği kullanacak şekilde yapılandırılabilir. Bu yöntem, ortalama giriş fiyatını düşürmeye yardımcı olur ve piyasa düzeldikçe kar potansiyelini artırır.
Martingale: Daha agresif yatırımcılar için EA, kaybedilen bir işlemin ardından pozisyon boyutlarının artırıldığı bir martingale stratejisi uygulayabilir. Bu yaklaşım, daha yüksek riskle birlikte gelse de, kayıpları hızla telafi etmeyi amaçlar.
Risk Yönetimi Araçları:

Kar Al: Her pozisyon, belirli bir kar hedefine ulaşıldığında işlemlerin otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir kar al seviyesiyle ayarlanabilir.
Zararı Durdur: Olumsuz piyasa hareketlerine karşı koruma sağlamak için EA, her işlemde özelleştirilebilir zararı durdur seviyelerine izin vererek olası kayıpları sınırlar.
İzleyen Durdur: Piyasa işlemin lehine hareket ettikçe zararı durdur seviyesini dinamik olarak ayarlayan bir izleyen durdurma özelliği dahildir. Bu, olası daha fazla kazanç sağlarken karı sabitler. Özelleştirme ve Esneklik:
"Wild Horse" EA son derece özelleştirilebilirdir ve yatırımcıların sipariş boyutu, ızgara mesafesi ve risk yönetimi ayarları gibi parametreleri kendi bireysel işlem stratejileri ve risk toleranslarıyla uyumlu hale getirmelerine olanak tanır.

İdeal Kullanım Örnekleri:
Aralıklı Piyasalar: EA, fiyatların belirli bir aralıkta dalgalandığı piyasalarda mükemmeldir ve ters trend hareketlerinden kar elde etmek için sık sık fırsatlar sunar.
Volatil Piyasalar: Ortalama veya martingale stratejilerinin esnekliğiyle birleşen ters trend yaklaşımı, bu EA'yı trendlerin sıklıkla tersine döndüğü veya geri çekildiği volatil piyasalar için uygun hale getirir.
Özetle, "Wild Horse" Uzman Danışmanı, çeşitli piyasa koşullarına uyum sağlamak için sağlam risk yönetimi özellikleri ve özelleştirilebilir ayarlarla, ters trend yaklaşımını tercih eden yatırımcılar için tasarlanmış çok yönlü ve güçlü bir araçtır.
Video Wild Horse MT4
Önerilen ürünler
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Fxdolarix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is the legend of EA.   The Expert Advisor only opens one high precision entry. This EA can make you a nice profit.   Works on GBPUSD on M30   Features: Very easy to use and, if necessary, customize to your own requirements. Consistent Profit EA The EA uses the adaptive trade management algorithm.   PRICE WILL INCREASE..  BUY TODAY AT LESS PRICE !!   One Punch GBPUSD was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real mar
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Uzman Danışmanlar
VR Black Box ticaret robotu, popüler ve zaman içinde test edilmiş trend takip stratejisine dayanmaktadır. Birkaç yıl boyunca, düzenli güncellemeler ve yeni fikirlerin tanıtılması yoluyla canlı ticaret hesaplarında iyileştirildi. Bu sayede VR Black Box, hem yeni başlayanları hem de deneyimli yatırımcıları etkileyebilecek güçlü ve benzersiz bir ticaret robotu haline geldi. Robotu tanımak ve etkinliğini değerlendirmek için onu bir demo hesabına kurmak ve sonuçları birkaç gün veya hafta boyunca gözl
Team Trading Eur Nzd
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Uzman Danışmanlar
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Timeframe:   1H Symbol:   EURUSD Fully automatic EA that has   7 different EAs   packed in one! The different EAs is carefully selected to match eachother. They are all trend following and they all works with different indicators to balance their strength. This EA is made for long term use and works best when the market is stable. This EA has a function so you can sell ALL orders with profit, or over a certain profit with a single click of a button! All settings is pre-defiend , you do not n
Black Max
Samsul Anwar
Uzman Danışmanlar
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Uzman Danışmanlar
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Uzman Danışmanlar
Meet Arjuna, the ultimate trading companion designed to navigate the complex world of financial markets with precision and confidence. Crafted for both novice and experienced traders, Arjuna embodies the spirit of a warrior—relentless, strategic, and unwavering in pursuit of success. With cutting-edge technology at its core, this robot harnesses advanced algorithms to analyze market trends and execute trades at the perfect moment, maximizing profit potential while managing risk intelligently. Ar
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Uzman Danışmanlar
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Great Hunter
Pavel Malyshko
Uzman Danışmanlar
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
BiBoosterix
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Signal King EA
Andri Maulana
Uzman Danışmanlar
Signal King EA: Master the Market with Precision Tired of complex trading strategies and inconsistent results? The Signal King EA (Expert Advisor) is your new command center for automated trading, meticulously engineered for high-performance execution on the volatile Gold market (XAUUSD). This is not just another trading bot. It's a calculated, self-adjusting system that spots high-probability entry points using a refined Signal King indicator , fortified by crucial momentum, volatility, and
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Uzman Danışmanlar
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
King Scalper
Le Dang Nguyen Hoang Vu
Uzman Danışmanlar
King Scalper  is a smart ea that uses the Zigzag indicator to find out sensitivity situation of market price. with this point,  King Scalper EA  automatically create trend line that market movement reacted in this point. with zigzag find the highest and lowest price (support and resistance) and with this point EA trend line. it changes and updates automatically ... if price touches this line expert decide to act with it. BUY or SEll depended on the market situation. you can manage your time that
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.35 (26)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  veya Quantum King ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Uzman Danışmanlar
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Uzman Danışmanlar
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.44 (9)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Forex trading bot ai
Andrey Kozak
Uzman Danışmanlar
Forex trading bot ai is an artificial intelligence-based robot with self-learning capabilities. This robot initiates its first trades based on the input parameters specified in the settings. Each trade executed by the robot is recorded in a file (memorized). The robot then analyzes all the closed trades and the conditions under which they were closed. If the overall profit of the closed trades is negative, the robot examines the parameters with which they were opened and adjusts them to improve
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY! ->> Buy Forex GOLD Investor with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 2 trading systems .
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Uzman Danışmanlar
CHERMA MT4 – Yapay Zeka ile Altın Ticareti için Profesyonel Uzman Danışman Cherma MT4, 5 dakikalık zaman diliminde (M5) altın (XAUUSD) ticareti için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir otomatik ticaret sistemidir. Piyasa analizini yapmak ve doğru giriş/çıkış noktalarını belirlemek için tamamen yapay zeka kullanır. Bu uzman danışman, hızlı ve etkili bir scalping stratejisi arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Yapay zeka tarafından gerçek zamanlı üretilen sinyaller ve akıllı fiyat davranışı
Range AI MT4
Leonid Arkhipov
Uzman Danışmanlar
Range AI’yi sakin ve gereksiz riskler olmadan işlem yapmak için geliştirdim. Bu Uzman Danışman (EA), yapay zekâ ile eğitilmiş karmaşık bir algoritmaya dayanmaktadır. Görevi, güvenilir giriş noktaları bulmak ve dikkatli işlem yapmaktır — grid ve martingale olmadan, minimum düşüş (drawdown) ile. Range AI bir aralık oluşturur, onayı bekler ve yalnızca başarı olasılığının en yüksek olduğu durumlarda çalışır. Benim için her işlemde istikrar ve güven veren bir sistem yaratmak önemliydi. EA şu enstrü
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
BLACK SALE  40% OFF!!! ENJOY :) *Number of copies are limited. Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an a
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Uzman Danışmanlar
BLACK SALE  40% OFF!!! ENJOY :) *Number of copies are limited. EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 2/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Uzman Danışmanlar
Advisor AW Double Grids MT4   - bilgi işlem paneli ve basit kuruluma sahip agresif, tamamen otomatik bir grid danışmanıdır. Strateji, eş zamanlı iki yönlü çalışmadan oluşur ve bir yönün hacmini çarpar. Dahili otomatik lot hesaplaması, pozisyonların hacmini artırmanın çeşitli varyasyonları ve diğer işlevler uygulanır. Talimatlar ->   BURADA   /   Sorun çözme ->   BURADA   / MT5 sürümü ->   BURADA Danışman nasıl işlem yapar: AW Double Grids, zıt yönlü bir çift emirle iki yönlü işlem gerçekleştir
YOLO Diamond hands
Inrexea Limited
4.63 (35)
Uzman Danışmanlar
Super full auto combine with concept yolo and openEA https://www.mql5.com/en/market/product/97470 Upgraded 4.0 to all pairs also good to use . if you want to improve your   manual trading skills   , YOLO is a good tool for you to train your manual trade , if your decision is not too horrible , YOLO will help you TP , and you can start your next decision    The best match with indicator :  Here Instruction : Here  Concept of YOLO: You Vote every day , if your decision match with the trend I cod
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Yazarın diğer ürünleri
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Son Teknoloji "FAST SCALPER" Uzman Danışmanını Tanıtıyoruz: Küresel Piyasaların Gücünü Hassasiyet ve Yeterlilikle Serbest Bırakın Dinamik döviz ticareti alanında, eğrinin önünde kalmak, zeka ve teknolojinin eşsiz bir kombinasyonunu gerektirir. "FAST SCALPER" Uzman Danışmanı, dünya para birimlerinin gücüne dayanan yenilikç
Rebate Hunter
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Hedging Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Yardımcı programlar
ÜCRETSİZ MT4 GÖSTERGESİ: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ÜCRETSİZ MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Finansal piyasaların dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmek için nihai aracınız olan "Arz ve Talep Asistanı
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Locking
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Finansal piyasaların karmaşıklıklarını hassasiyet ve verimlilikle yönlendirmek için tasarlanmış gelişmiş bir araç olan uzman danışmanımız "Hedging Locking EA" ile tanışın. "Hedging Kilitleme EA", riski yönetmek ve getirileri en üst düzeye çıkarmak için pozisyonları aynı anda açıp kapatan stratejik bir yaklaşım olan Hedging Kilitleme yöntemini kullanır. "Hedging Locking EA" özünde
Gold Buster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Gold Buster MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Assistant MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828 Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4) Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler Nedir Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştiri
Smart Trader MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/110193 "Akıllı Yatırımcı" ticaret asistanı uzman danışmanıyla tanışın - benzersiz uyarlanabilirliği ve son teknoloji risk yönetimi stratejileri nedeniyle dünya çapındaki profesyonel yatırımcıların güvendiği nihai araç. "Smart Trader"ın kalbinde, sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamak üzere titizlikle tasarlanmış, devrim niteliğindeki risk yönetimi geçi
Marti Lovers MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon. İşte Sanal Gerçeklik
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3 (1)
Yardımcı programlar
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Akıllı Göstergelerle Hassas Tek Atışlı İşlem Dağınık stratejilerden, aşırı işlem yapmaktan ve gereksiz riskten bıktınız mı? Grandmaster EA ile tanışın — akıllı karar alma ile tek atış, tek öldürme isteyen yatırımcılar için tasarlanmış temiz, hassas ve lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman. Üçlü Gösterge Mantığı Tarafından Desteklenmektedir Grandmaster EA şu g
Liquidity Side
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Kurumsal Likiditeye Dayalı Akıllı Giriş Liquidity Side, piyasadaki gizli likidite alanlarını tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır; kurumların işlem yapma olasılığının en yüksek olduğu yerler. Bu EA, teknik göstergeleri ve gerçek zamanlı haber filtrelerini birleştirerek piyasa gürültüsünden kaçınabilir ve verimli ve kesin girişlere odakla
Volatility Switching
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatilite Değiştirme", dinamik piyasa ortamlarında pozisyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, piyasa değişkenliğini tanıma ve riskleri azaltmak ve karlılığı artırmak için stratejilerini dinamik olarak ayarlama ilkesiyle çalışır. Volatiliteye dikkat ederek Açık Pozisyon yöntemini kullanan ve gelişmiş bir anaht
Fibo SnR
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Son Teknoloji "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile Tanışın - En İyi Ticaret Arkadaşınız! En yeni ve en gelişmiş Uzman Danışman (EA), "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile ticaret deneyiminizde devrim yaratın. Bu çığır açan araç, ticaret çabalarınızda benzersiz doğruluk ve hassasiyet sağlamak için gelişmiş algoritmaların gücünden ve Fibonacci seviyelerinin değişmez ilkelerinden yararla
Wayang
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret Genel Bakış "Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk aray
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt