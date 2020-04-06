Wild Horse MT4

Советник (EA) «Wild Horse» — это сложный торговый инструмент, разработанный для рынков форекс, использующий стратегию противодействия тренду для открытия позиций с помощью отложенных ордеров. Этот советник разработан для выявления потенциальных разворотов рыночных тенденций, что позволяет трейдерам извлекать выгоду из рыночных коррекций.





Основные характеристики:

Метод отложенных ордеров:

Советник размещает отложенные ордера на стратегических уровнях, ожидая откатов или разворотов рынка. Такой подход гарантирует, что позиции будут открываться только тогда, когда ценовые движения соответствуют логике противодействия тренду советника.





Стратегия противодействия тренду:

Советник «Wild Horse» специально разработан для обнаружения и торговли против преобладающих трендов с целью получения прибыли от временных рыночных коррекций. Это делает его особенно эффективным на волатильных или флетовых рынках.





Параметры усреднения и мартингейла:





Усреднение: советник можно настроить на использование техники усреднения, при которой дополнительные позиции открываются через заданные интервалы, если рынок движется против первоначальной сделки. Этот метод помогает снизить среднюю цену входа и увеличивает потенциальную прибыль по мере коррекции рынка.

Мартингейл: для более агрессивных трейдеров советник может реализовать стратегию мартингейла, при которой размеры позиций увеличиваются после убыточной сделки. Такой подход направлен на быстрое восстановление убытков, хотя он сопряжен с более высоким риском.

Инструменты управления рисками:





Тейк-профит: для каждой позиции можно установить уровень тейк-профита, гарантируя автоматическое закрытие сделок при достижении определенной цели по прибыли.

Стоп-лосс: для защиты от неблагоприятных движений рынка советник позволяет настраивать уровни стоп-лосса для каждой сделки, ограничивая потенциальные убытки.

Трейлинг-стоп: включена функция трейлинг-стопа, которая динамически корректирует уровень стоп-лосса по мере движения рынка в пользу сделки. Это фиксирует прибыль, допуская при этом потенциальный дальнейший рост.

Настройка и гибкость:

Советник «Wild Horse» легко настраивается, позволяя трейдерам настраивать такие параметры, как размер ордера, расстояние сетки и настройки управления рисками, в соответствии с их индивидуальными торговыми стратегиями и толерантностью к риску.





Идеальные варианты использования:

Ранжевые рынки: советник отлично работает на рынках, где цены колеблются в определенном диапазоне, предоставляя частые возможности для получения прибыли от противотрендовых движений.

Нестабильные рынки: подход противотрендовой торговли в сочетании с гибкостью стратегий усреднения или мартингейла делает этот советник подходящим для нестабильных рынков, где тренды часто разворачиваются или откатываются.

Подводя итог, советник «Wild Horse» — это универсальный и мощный инструмент, разработанный для трейдеров, которые предпочитают противотрендовый подход, с надежными функциями управления рисками и настраиваемыми параметрами для адаптации к различным рыночным условиям.