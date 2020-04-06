Wild Horse MT4

El Asesor Experto (EA) "Wild Horse" es una herramienta de trading sofisticada diseñada para los mercados de divisas, que utiliza una estrategia de contratendencia para abrir posiciones a través de órdenes pendientes. Este EA está diseñado para identificar posibles reversiones en las tendencias del mercado, lo que permite a los operadores aprovechar las correcciones del mercado.





Características principales:

Método de órdenes pendientes:

El EA coloca órdenes pendientes en niveles estratégicos, anticipando retrocesos o reversiones del mercado. Este enfoque garantiza que las posiciones solo se abran cuando los movimientos de precios se alinean con la lógica de contratendencia del EA.





Estrategia de contratendencia:

El EA "Wild Horse" está diseñado específicamente para detectar y operar contra las tendencias predominantes, con el objetivo de obtener ganancias de las correcciones temporales del mercado. Esto lo hace particularmente efectivo en mercados volátiles o de rango.





Opciones de promedio y martingala:





Promedio: el EA puede configurarse para utilizar una técnica de promedio, en la que se abren posiciones adicionales a intervalos predeterminados si el mercado se mueve en contra de la operación inicial. Este método ayuda a reducir el precio de entrada promedio y aumenta el potencial de ganancias a medida que el mercado se corrige.

Martingala: para los operadores más agresivos, el EA puede implementar una estrategia de martingala, en la que se aumentan los tamaños de las posiciones después de una operación perdedora. Este enfoque tiene como objetivo recuperar las pérdidas rápidamente, aunque conlleva un mayor riesgo.

Herramientas de gestión de riesgos:





Take Profit: cada posición puede configurarse con un nivel de take profit, lo que garantiza que las operaciones se cierren automáticamente cuando se alcance un determinado objetivo de ganancias.

Stop Loss: para protegerse contra movimientos adversos del mercado, el EA permite niveles de stop loss personalizables en cada operación, lo que limita las posibles pérdidas.

Trailing Stop: se incluye una función de trailing stop, que ajusta dinámicamente el nivel de stop loss a medida que el mercado se mueve a favor de la operación. Esto fija las ganancias y permite posibles ganancias adicionales.

Personalización y flexibilidad:

El EA "Wild Horse" es altamente personalizable, lo que permite a los operadores ajustar parámetros como el tamaño de la orden, la distancia de la cuadrícula y la configuración de gestión de riesgos para alinearlos con sus estrategias comerciales individuales y su tolerancia al riesgo.





Casos de uso ideales:

Mercados con rangos: el EA se destaca en mercados donde los precios oscilan dentro de un rango determinado, lo que brinda oportunidades frecuentes para capturar ganancias de los movimientos contra la tendencia.

Mercados volátiles: el enfoque contra la tendencia, combinado con la flexibilidad de las estrategias de promedio o martingala, hace que este EA sea adecuado para mercados volátiles donde las tendencias a menudo se revierten o retroceden.

En resumen, el Asesor Experto "Wild Horse" es una herramienta versátil y poderosa diseñada para operadores que prefieren un enfoque contra la tendencia, con sólidas funciones de gestión de riesgos y configuraciones personalizables para adaptarse a diversas condiciones del mercado.