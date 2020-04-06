Wild Horse MT4

O Expert Advisor (EA) "Wild Horse" é uma ferramenta de trading sofisticada concebida para mercados cambiais, utilizando uma estratégia de contra-tendência para abrir posições através de ordens pendentes. Este EA foi concebido para identificar possíveis reversões nas tendências do mercado, permitindo aos traders capitalizar as correções do mercado.

Principais características:
Método de encomenda pendente:
O EA coloca as ordens pendentes em níveis estratégicos, antecipando retrocessos ou reversões do mercado. Esta abordagem garante que as posições só são abertas quando os movimentos de preços estão alinhados com a lógica contra-tendência do EA.

Estratégia Contra-Tendência:
O EA "Wild Horse" foi concebido especificamente para detetar e negociar contra as tendências predominantes, com o objetivo de lucrar com as correções temporárias do mercado. Isto torna-o particularmente eficaz em mercados voláteis ou variados.

Opções de média e Martingale:

Média: O EA pode ser configurado para utilizar uma técnica de média, onde são abertas posições adicionais em intervalos predeterminados se o mercado se mover contra a negociação inicial. Este método ajuda a reduzir o preço médio de entrada e aumenta o potencial de lucro à medida que o mercado corrige.
Martingale: Para traders mais agressivos, o EA pode implementar uma estratégia de martingale, em que os tamanhos das posições aumentam após uma operação perdedora. Esta abordagem visa recuperar as perdas rapidamente, embora acarrete riscos mais elevados.
Ferramentas de gestão de risco:

Take Profit: Cada posição pode ser definida com um nível de lucro, garantindo que as negociações fecham automaticamente quando um determinado objetivo de lucro é atingido.
Stop Loss: Para proteger contra movimentos adversos do mercado, o EA permite níveis de stop loss personalizáveis ​​em cada operação, limitando as perdas potenciais.
Trailing Stop: Está incluída uma funcionalidade de trailing stop, que ajusta dinamicamente o nível de stop loss à medida que o mercado se move a favor da negociação. Isto garante lucros, ao mesmo tempo que permite ganhos potenciais adicionais.
Personalização e flexibilidade:
O EA "Wild Horse" é altamente personalizável, permitindo aos traders ajustar parâmetros como o tamanho da ordem, a distância da grelha e as definições de gestão de risco para se alinharem com as suas estratégias de negociação individuais e tolerância ao risco.

Casos de utilização ideais:
Mercados variados: O EA destaca-se em mercados onde os preços oscilam dentro de um determinado intervalo, proporcionando oportunidades frequentes para captar lucros de movimentos contra-tendência.
Mercados Voláteis: A abordagem contra-tendência, combinada com a flexibilidade das estratégias de média ou martingale, torna este EA adequado para mercados voláteis onde as tendências muitas vezes se invertem ou retraem.
Em resumo, o Expert Advisor "Wild Horse" é uma ferramenta versátil e poderosa, concebida para traders que preferem uma abordagem contra-tendência, com características de gestão de risco robustas e configurações personalizáveis ​​para se adaptarem às diversas condições de mercado.
Video Wild Horse MT4
Produtos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Experts
Expert Advisor Description EA TugOfWar will open both buy and sell positions at different times according to the triggered signal, the most positions and in accordance with the market direction that will win and profit.  Profit target per war is 1% to 5%. Warmode normal = Longterm strategy Warmode extreme = Shortterm strategy Parameter Description StartTrade =  Time to start trading / open position EndTrade =  Time to end trading / open position WarMode =  1 -> Normal, 2 -> Extreme (lots of tr
FREE
Fxdolarix
Andrey Kozak
Experts
Fxdolarix is an automatic robot scalper for GBPUSD M5. Was tested on a real account for 3 months. The robot uses a scalping strategy focused on short-term intraday price movements. The main emphasis is on identifying moments of short-term volatility and executing quick trades. The robot uses such indicators as: iMACD, iMA, iStochastic. Using these indicators, the robot identifies the direction of the trend, and with the help of tick price movement activity, the robot identifies sharp impulses i
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Experts
This Expert Advisor is the legend of EA.   The Expert Advisor only opens one high precision entry. This EA can make you a nice profit.   Works on GBPUSD on M30   Features: Very easy to use and, if necessary, customize to your own requirements. Consistent Profit EA The EA uses the adaptive trade management algorithm.   PRICE WILL INCREASE..  BUY TODAY AT LESS PRICE !!   One Punch GBPUSD was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real mar
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Advisor  Hamster Gold Trading  is an automatic trading robot programmed with exclusive and unique algorithms. The EA is optimized for the Gold market. EA's strategy applies movement patterns along with price momentum for reliable and accurate signals. Signals are also entered using the smart momentum trap method, where Stop orders are often canceled when momentum is not reached. Trades are closed quickly by Trailing and there is always a Stop Loss to control risk. EA is simple to install
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
O robô de negociação VR Black Box é baseado na popular e testada estratégia de acompanhamento de tendências. Ao longo de vários anos, foi melhorado nas contas de negociação reais através de atualizações regulares e da introdução de novas ideias. Graças a isso, VR Black Box tornou-se um robô de negociação poderoso e único que pode impressionar tanto traders iniciantes quanto experientes. Para conhecer o robô e avaliar sua eficácia, basta instalá-lo em uma conta demo e observar os resultados por v
Team Trading Eur Nzd
Hulya Cinar
Experts
Team Trading System     is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Ant nest 7 in 1
Jose Daniel Stromberg Martinez
5 (2)
Experts
Prazo: 1H Símbolo: EURUSD EA totalmente automática que tem 7 EAs diferentes embalados num só! Os diferentes EAs são cuidadosamente selecionados para combinar uns com os outros. Todas elas seguem a tendência e todas trabalham com diferentes indicadores para equilibrar a sua força. Esta EA é feita para uso a longo prazo e funciona melhor quando o mercado está estável. Este EA tem uma função para que possa vender todas as encomendas com lucro, ou sobre um determinado lucro com um simples clique
Black Max
Samsul Anwar
Experts
Black Capal The Expert Advisor strategy is based on the breakthrough of the current support/resistance levels (traders all over the world pay attention to these data; the levels are built solely using the terminal technical indicators). This is one of the few robots that works using the indicators only. Developing such a system can be quite a challenge but you do not have to understand all these complexities. Simply launch the robot on a chart. It will do the rest automatically.   General The EA
Bear vs Bull EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; -  Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent trad
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Universal MT4 MACD
Volodymyr Hrybachov
Experts
Robô de negociação no indicador MACD Esta é uma versão simplificada do robô de negociação, usa apenas uma estratégia de entrada (a versão avançada possui mais de 10 estratégias) Benefícios do especialista: Escalpelamento, Martingale, negociação em rede. Você pode configurar a negociação com apenas um pedido ou uma grade de pedidos. Uma grade de ordens altamente personalizável com uma etapa dinâmica, fixa ou multiplicadora e lote de negociação permitirá que você adapte o Expert Advisor a pra
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Experts Advisors Arjuna
David Antonius
Experts
Meet Arjuna, the ultimate trading companion designed to navigate the complex world of financial markets with precision and confidence. Crafted for both novice and experienced traders, Arjuna embodies the spirit of a warrior—relentless, strategic, and unwavering in pursuit of success. With cutting-edge technology at its core, this robot harnesses advanced algorithms to analyze market trends and execute trades at the perfect moment, maximizing profit potential while managing risk intelligently. Ar
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Experts
This is a price action trading robot, the EA will stick to the medium term trend and price to deliver trades. Orders are always protected by the user set stop loss points. With the capital management system, it will help that EA operates in accordance with its purpose. Telegram : https://t.me/trungtqIT Timeframe is H1. Minimum account balance: $100. Attention is Important: EA only test live on demo or real accounts. Backtest results are just random and inaccurate. Features: Every trade is prote
Expert Smart Trend MT4
Ruslan Pishun
2.5 (2)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signal
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
BiBoosterix
Andrey Kozak
Experts
BiBoosterix is a powerful trading robot for MetaTrader 4 designed for automated trading on financial markets. It combines an adaptive capital management algorithm with advanced market analysis strategies, making it an ideal tool for both novice and professional traders. Key Advantages Adaptive Algorithm : Automatic lot management based on account balance. Multicurrency Support : Ability to trade multiple currency pairs simultaneously. Effective Risk Management : Includes stop-loss, trailing stop
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Estratégia: Os Expert Advisors usam seu indicador integrado Zig Zag para determinar as tendências de preços e calculam o sinal para decidir abrir posições de compra ou venda. Ele envia uma ordem, fecha ou move a posição de perda Trailing Stop conforme o indicador funciona. Você pode definir o período de tempo de cada dia da semana em que o EA não deve negociar (o momento ruim para negociar). Geralmente o período do dia em que as notícias de impacto são publicadas. Entradas Gerais: F
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Signal King EA
Andri Maulana
Experts
Signal King EA: Master the Market with Precision Tired of complex trading strategies and inconsistent results? The Signal King EA (Expert Advisor) is your new command center for automated trading, meticulously engineered for high-performance execution on the volatile Gold market (XAUUSD). This is not just another trading bot. It's a calculated, self-adjusting system that spots high-probability entry points using a refined Signal King indicator , fortified by crucial momentum, volatility, and
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter Quantum StarMan  de graça!*** Peça mais detalhes em particular Si
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: O sucesso de hoje será o fruto de amanhã SUPER DESCONTO POR TEMPO LIMITADO! ÚLTIMOS 2 EXEMPLARES POR 299 USD ANTES DE O PREÇO AUMENTAR. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI Conjunto de alto risco Manual e ficheiros de configuração: Contacte-me após a compra para receber o manual e os ficheiros de configuração. Preço: O preço inicial é de 899 dólares e será aumentado em 199 dólares por cada dez vendas. Cópias disponíveis: 2 Goldex AI - Robô de negociação avançado com redes neura
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT5:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre Quantum King MT4 e ganhe Quantum StarMan grátis!*** Pergunte no privado para mais detalhes! Regra       Suas negociações com precisão e disciplina. Quantum King EA
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia orientada por IA com ChatGPT Turbo Infinity EA é um Expert Advisor avançado de trading projetado para GBPUSD e XAUUSD. Ele foca em segurança, retornos consistentes e lucratividade infinita. Ao contrário de muitos outros EAs, que dependem de estratégias de alto risco, como martingale ou grid trading. Infinity EA emprega uma estratégia de scalping disciplinada e lucrativa baseada em rede neural incorporada em aprendizado de máquina, tecnologia baseada em IA de análise de dados fornecid
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
Uma das estratégias de trading automatizado mais poderosas de 2025 Transformámos uma das estratégias de trading manual mais fortes de 2025 num Expert Advisor totalmente automatizado , baseado em TMA (Triangular Moving Average) com lógica CG . Este EA foi desenvolvido para entradas precisas, ordens pendentes inteligentes e controlo rigoroso de risco , sendo adequado para todos os pares Forex e ouro (XAUUSD) . O sistema apresenta o melhor desempenho em contas ECN com spreads inferiores a 10 pontos
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
VERSÃO ULTRA OTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , em sua versão para MT4, é o lançamento mais poderoso, estável e refinado até hoje. HFT é um scalper de alta frequência que opera exclusivamente em Ouro (XAUUSD) no TF: M1, executando um grande número de operações diariamente. Ele suporta alavancagem de até 1:500 e opera com tamanhos de lote muito razoáveis para uma verdadeira estratégia de scalping. Por isso, requer contas dedicadas para scalping (RAW ou ECN). ICMarkets é o corretor re
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: Nossa Tecnologia ao seu lado! Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 5 Negociar ouro, um dos ativos mais voláteis do mercado financeiro, exige alta precisão, análise criteriosa e um gerenciamento de risco extremamente eficaz. O Javier Gold Scalper  foi desenvolvido exatamente para integrar esses pilares
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir p
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
AlphaCore System   is a professional trading advisor for   MetaTrader 4 , utilizing a trading strategy based on   dynamic analysis of local extremes   and   statistical breakout forecasting . === Buy AlphaCore System for MT5 and get AlphaCore System for MT5 for free! === For more details, contact me via private message! Trading Concept The advisor operates using the methodology of   adaptive price corridors . The system continuously monitors the formation of   local liquidity accumulation zones
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experts
Introdução ao DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Visão Geral DCA CYCLEMAX é um programa de trading semiautomático baseado em grid, otimizado para ativos que mostram fortes tendências unidirecionais no mercado. É especialmente eficaz para ativos com alta volatilidade e uma tendência constante em uma direção, como ouro (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) e criptomoedas. Usando a estratégia DCA (D
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Venda relâmpago por 24 horas - Apenas $199.99 "HFT Pass Prop Firms" é um Consultor Especialista (EA) projetado especificamente para participar do desafio HFT, negociando com o par US30. Para conhecer mais Consultores Especialistas e Indicadores de destaque, visite: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Eu sou Los, por favor, inscreva-se para receber mais atualizações: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ O que é HFT? A negociação de alta frequência (HFT) é um métod
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experts
Comerciante Fundamental Ziwox O Ziwox Fundamental trader é um assistente de negociação que ajuda os traders do mercado financeiro a tomar decisões inteligentes informadas pelos dados de informações do EA. Este EA usa fontes on-line para capturar todas as informações necessárias, como o viés fundamental das moedas, o sentimento do índice de traders de varejo em tempo real em um par, previsão de banco e instituto, dados de relatório COT e outros dados em um painel EA complexo. Resumidamente, é um
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
O The Golden Way é um software de negociação automática para a plataforma MT4. Ele adota uma estratégia híbrida abrangente, que opera por meio da colaboração de várias subestratégias. Essa abordagem permite capturar com precisão oportunidades de compra (long) e venda (short) no mercado do ouro (XAUUSD), ajudando você a aproveitar momentos de negociação em diferentes cenários de mercado. Com base em uma lógica de negociação madura, ele possibilita operações profissionais e eficientes no mercado
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Seu Trading, Nossa Tecnologia Manual e arquivos de configuração: entre em contato comigo após a compra para receber o manual e os arquivos de configuração Preço: O preço aumenta de acordo com o número de licenças vendidas Cópias disponíveis: 4 Negociar ouro, um dos instrumentos mais voláteis do mercado, exige precisão, análise aprofundada e gestão de risco eficiente. O CyNera Expert Advisor integra perfeitamente esses elementos em um sistema sofisticado projetado para a negociação ideal
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Experts
Advisor AW Double Grids MT4   - é um consultor de grade agressivo e totalmente automatizado, com um painel de negociação de informações e configuração simples. A estratégia consiste em trabalho bidirecional simultâneo, multiplicando o volume de uma direção. Cálculo de lote automático integrado, várias variações de aumento do volume de posições e outras funções são implementadas. Instruções ->   AQUI   /   Resolução de problemas ->   AQUI   / Versão MT5 ->   AQUI Como o consultor negocia: A AW
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experts
KonokaSystemNEO é uma das três irmãs ( NEO, JOY, FUN ) baseada em KonokaSystem com uma nova personalidade e é uma EA original. O estilo de negociação é a negociação diurna, visando a meia-noite ao meio-dia, hora do Japão. O par cambial é "USDJPY" e a entrada é feita ao preço de abertura de M5. Cada uma das três irmãs tem uma lógica diferente e está equipada com dois tipos de entradas e dois tipos de saídas. Não é utilizada qualquer lógica de grelha ou de martingale. A lógica interna repete o lu
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experts
Titan AI — Sistema de trading automatizado de nova geração Titan AI é um sistema de trading automatizado de nova geração desenvolvido pela equipe especializada da MX Robots , combinando tecnologia avançada de Inteligência Artificial com profundo conhecimento dos mercados financeiros. Este EA foi treinado com dados de mercado de alta qualidade, incluindo Real Tick , MBP (Market by Price) e MBO (Market by Order) — os mesmos tipos de dados utilizados em sistemas institucionais — para oferecer decis
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Experts
Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith — assessor premium para ouro (XAUUSD) Gold Zenith é um algoritmo potente e disciplinado para XAUUSD (ouro). Ele não utiliza métodos arriscados (grades (grid) , martingale, etc.) e cada operação é protegida por stop loss . Lógica: identifica o movimento de tendência e opera os pullbacks , abrindo apenas uma posição por sinal. Sem configurações complexas — os padrões já estão prontos para uso real: arraste o EA para o gráfico e comece a
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Mais do autor
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem. Aqui
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitários
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas se gosta desta ferramenta gratuita! Muito obrigada :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Apresentamos o Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA) - a sua ferramenta definitiva para navegar no mundo di
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 O Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" é um sistema de trading sofisticado e agressivo, desenvolvido para traders experientes que conseguem lidar com estratégias de alto risco. Este EA combina múltiplas lógicas de negociação numa ferramenta poderosa, proporcionando uma abordagem única e dinâmica à negociação forex. Dada a sua natureza agressiva, o "Marti Lovers" exige um saldo subs
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Apresentamos o consultor especialista de topo "FAST SCALPER": Liberte o poder dos mercados globais com precisão e proficiência No mundo dinâmico do mercado forex, estar à frente da concorrência exige uma combinação incomparável de inteligência e tecnologia. O Expert Advisor "FAST SCALPER" destaca-se como o auge das soluçõ
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrição do consultor especialista "Rebate Hunter": Apresentamos o Expert Advisor "Rebate Hunter", uma ferramenta de ponta meticulosamente concebida para traders experientes que procuram retornos máximos através de técnicas estratégicas de cobertura e média. Este algoritmo sofisticado opera perfeitamente dentro da plataforma MetaTrader, executando transações continuamente para cap
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Apresentando o EA "Gold Buster": Sistema Dinâmico de Suporte-Resistência e Gerenciamento de Riscos de Próxima Geração O EA "Gold Buster" representa a vanguarda dos sistemas de negociação automatizados, aproveitando os mais recentes avanços na gestão de posições abertas e na tecnologia de análise de risco para redefinir como os níveis de suporte e resistência são identificados e
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitários
Marca d'água Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 O script "Marca de água" foi desenvolvido para melhorar o seu gráfico de negociação, exibindo informações cruciais diretamente no fundo do gráfico. Este script fornece uma forma clara e discreta de acompanhar detalhes importantes, como o par d
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta. No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestor de Negociações Manual (MT4) Esta versão é APENAS MANUAL. O EA não abre a primeira negociação. Você mesmo insere as entradas; o EA gere-as: grelha de média dinâmica, TP adaptável a partir do preço médio, trailing, multipares. O que é O Assistente (Manual) é um gestor de operações para traders manuais. Você controla as entradas; o A EA automatiza a gestão de posi
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitários
Consultor de comércio: dominando o gráfico O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais VERSÃO Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs v.3.0 - Integração com o bot do Telegram Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5 Consultor de comércio: dominando o gráfico O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui e
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — One Shot Precision Trading com indicadores inteligentes Cansado de estratégias confusas, excesso de negociação e riscos desnecessários? Dê as boas-vindas ao Grandmaster EA — um Expert Advisor limpo, preciso e prático, criado para traders que querem uma oportunidade, uma morte, com uma tomada de decisão inteligente. Desenvolvido pela Triple Indicator Logic O Gra
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrada inteligente com base na liquidez institucional O Liquidity Side é um Expert Advisor automatizado concebido para detetar áreas de liquidez ocultas no mercado, onde as instituições têm maior probabilidade de negociar. Ao combinar indicadores técnicos e filtros de notícias em tempo real, este EA consegue evitar o ruído do mercado e concentrar-se em entrada
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" é um Expert Advisor (EA) avançado meticulosamente projetado para traders que buscam otimizar suas posições em ambientes de mercado dinâmicos. Este EA opera com base no princípio de reconhecer a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente as suas estratégias para mitigar o risco e aumentar a rentabilidade. Ao empregar o método de Posição Aberta com um olhar atento à
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Apresentando o Expert Advisor "Fibo SnR" de última geração - seu melhor companheiro de negociação! Revolucione sua experiência de negociação com o Expert Advisor (EA) mais recente e sofisticado, o Expert Advisor "Fibo SnR". Esta ferramenta inovadora aproveita o poder de algoritmos avançados e os princípios atemporais dos níveis de Fibonacci para fornecer exatidão e precisão inco
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R Visão geral "Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para trade
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário