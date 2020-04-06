Wild Horse MT4

O Expert Advisor (EA) "Wild Horse" é uma ferramenta de trading sofisticada concebida para mercados cambiais, utilizando uma estratégia de contra-tendência para abrir posições através de ordens pendentes. Este EA foi concebido para identificar possíveis reversões nas tendências do mercado, permitindo aos traders capitalizar as correções do mercado.





Principais características:

Método de encomenda pendente:

O EA coloca as ordens pendentes em níveis estratégicos, antecipando retrocessos ou reversões do mercado. Esta abordagem garante que as posições só são abertas quando os movimentos de preços estão alinhados com a lógica contra-tendência do EA.





Estratégia Contra-Tendência:

O EA "Wild Horse" foi concebido especificamente para detetar e negociar contra as tendências predominantes, com o objetivo de lucrar com as correções temporárias do mercado. Isto torna-o particularmente eficaz em mercados voláteis ou variados.





Opções de média e Martingale:





Média: O EA pode ser configurado para utilizar uma técnica de média, onde são abertas posições adicionais em intervalos predeterminados se o mercado se mover contra a negociação inicial. Este método ajuda a reduzir o preço médio de entrada e aumenta o potencial de lucro à medida que o mercado corrige.

Martingale: Para traders mais agressivos, o EA pode implementar uma estratégia de martingale, em que os tamanhos das posições aumentam após uma operação perdedora. Esta abordagem visa recuperar as perdas rapidamente, embora acarrete riscos mais elevados.

Ferramentas de gestão de risco:





Take Profit: Cada posição pode ser definida com um nível de lucro, garantindo que as negociações fecham automaticamente quando um determinado objetivo de lucro é atingido.

Stop Loss: Para proteger contra movimentos adversos do mercado, o EA permite níveis de stop loss personalizáveis ​​em cada operação, limitando as perdas potenciais.

Trailing Stop: Está incluída uma funcionalidade de trailing stop, que ajusta dinamicamente o nível de stop loss à medida que o mercado se move a favor da negociação. Isto garante lucros, ao mesmo tempo que permite ganhos potenciais adicionais.

Personalização e flexibilidade:

O EA "Wild Horse" é altamente personalizável, permitindo aos traders ajustar parâmetros como o tamanho da ordem, a distância da grelha e as definições de gestão de risco para se alinharem com as suas estratégias de negociação individuais e tolerância ao risco.





Casos de utilização ideais:

Mercados variados: O EA destaca-se em mercados onde os preços oscilam dentro de um determinado intervalo, proporcionando oportunidades frequentes para captar lucros de movimentos contra-tendência.

Mercados Voláteis: A abordagem contra-tendência, combinada com a flexibilidade das estratégias de média ou martingale, torna este EA adequado para mercados voláteis onde as tendências muitas vezes se invertem ou retraem.

Em resumo, o Expert Advisor "Wild Horse" é uma ferramenta versátil e poderosa, concebida para traders que preferem uma abordagem contra-tendência, com características de gestão de risco robustas e configurações personalizáveis ​​para se adaptarem às diversas condições de mercado.