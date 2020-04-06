Wild Horse MT4

"와일드 호스" 전문가 자문(EA)은 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 도구로, 보류 주문을 통해 포지션을 여는 역추세 전략을 활용합니다. 이 EA는 시장 추세의 잠재적인 반전을 식별하도록 설계되어 트레이더가 시장 교정을 활용할 수 있도록 합니다.





주요 기능:

보류 주문 방법:

EA는 전략적 수준에서 보류 주문을 배치하여 시장 풀백 또는 반전을 예상합니다. 이 접근 방식은 가격 움직임이 EA의 역추세 논리와 일치할 때만 포지션이 열리도록 합니다.





역추세 전략:

"와일드 호스" EA는 일시적인 시장 교정에서 이익을 얻는 것을 목표로 하는 우세한 추세를 감지하고 이에 반하는 거래를 하도록 특별히 설계되었습니다. 이는 특히 변동성이 크거나 범위가 넓은 시장에서 효과적입니다.





평균화 및 마팅게일 옵션:





평균화: EA는 시장이 초기 거래에 반하는 움직임을 보일 경우 미리 정해진 간격으로 추가 포지션을 여는 평균화 기법을 사용하도록 구성할 수 있습니다. 이 방법은 평균 진입 가격을 낮추고 시장이 수정됨에 따라 이익 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

마팅게일: 보다 공격적인 트레이더의 경우 EA는 손실 거래 후 포지션 크기를 늘리는 마팅게일 전략을 구현할 수 있습니다. 이 접근 방식은 손실을 빠르게 회복하는 것을 목표로 하지만 위험이 더 큽니다.

위험 관리 도구:





이익 실현: 각 포지션은 이익 실현 수준으로 설정할 수 있으므로 특정 이익 목표에 도달하면 거래가 자동으로 마감됩니다.

손절매: 불리한 시장 움직임으로부터 보호하기 위해 EA는 각 거래에서 사용자 정의 손절매 수준을 허용하여 잠재적 손실을 제한합니다.

트레일링 손절매: 트레일링 손절매 기능이 포함되어 있어 시장이 거래에 유리하게 움직일 때 손절매 수준을 동적으로 조정합니다. 이를 통해 이익을 확보하는 동시에 잠재적 추가 이익을 얻을 수 있습니다.

사용자 정의 및 유연성:

"Wild Horse" EA는 매우 사용자 정의가 가능하여 트레이더가 주문 크기, 그리드 거리, 위험 관리 설정과 같은 매개변수를 조정하여 개별 트레이딩 전략 및 위험 허용 범위에 맞출 수 있습니다.





이상적인 사용 사례:

범위 시장: EA는 가격이 특정 범위 내에서 진동하는 시장에서 탁월하여 반대 추세 움직임에서 수익을 얻을 수 있는 빈번한 기회를 제공합니다.

변동성 시장: 평균화 또는 마팅게일 전략의 유연성과 결합된 반대 추세 접근 방식은 이 EA를 추세가 종종 반전되거나 되돌아가는 변동성 시장에 적합하게 만듭니다.

요약하자면, "Wild Horse" 전문가 자문가는 반대 추세 접근 방식을 선호하는 트레이더를 위해 설계된 다재다능하고 강력한 도구로, 강력한 위험 관리 기능과 다양한 시장 상황에 적응할 수 있는 사용자 정의 가능한 설정을 제공합니다.