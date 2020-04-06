Wild Horse MT4

“Wild Horse”专家顾问 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易工具，利用逆势策略通过挂单开仓。此 EA 旨在识别市场趋势的潜在逆转，让交易者能够利用市场调整。





主要特点：

挂单方法：

EA 在战略层面下达挂单，预测市场回调或逆转。这种方法确保只有当价格走势与 EA 的逆势逻辑一致时才会开仓。





逆势策略：

“Wild Horse”EA 专门设计用于检测和交易当前趋势，旨在从暂时的市场调整中获利。这使得它在波动或区间波动的市场中特别有效。





平均和马丁格尔选项：





平均：EA 可以配置为使用平均技术，如果市场走势与初始交易相反，则以预定间隔开立额外头寸。这种方法有助于降低平均入场价格，并在市场调整时增加获利潜力。

马丁格尔：对于更激进的交易者，EA 可以实施马丁格尔策略，即在亏损交易后增加头寸规模。这种方法旨在快速收回损失，但风险更高。

风险管理工具：





获利：每个头寸都可以设置获利水平，确保在达到某个利润目标时自动关闭交易。

止损：为了防止不利的市场走势，EA 允许在每笔交易中自定义止损水平，限制潜在损失。

追踪止损：包含追踪止损功能，当市场走势有利于交易时，它会动态调整止损水平。这可以锁定利润，同时允许潜在的进一步收益。

定制和灵活性：

“Wild Horse”EA 具有高度可定制性，允许交易者调整订单大小、网格距离和风险管理设置等参数，以符合其个人交易策略和风险承受能力。





理想用例：

区间市场：EA 在价格在一定范围内波动的市场中表现出色，提供从逆势走势中获取利润的频繁机会。

波动市场：逆势方法与平均或马丁格尔策略的灵活性相结合，使此 EA 适用于趋势经常逆转或回撤的波动市场。

总之，“Wild Horse”专家顾问是一种多功能且功能强大的工具，专为喜欢逆势方法的交易者而设计，具有强大的风险管理功能和可定制的设置，以适应各种市场条件。