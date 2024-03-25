Ticaret avantajınızı Super Woodies CCI Indicator MT4 ile güçlendirin, Ken Wood'un ünlü Woodies CCI sisteminden esinlenilmiş ileri düzey bir momentum osilatörü, 2000'lerin başında gün içi traderlar arasında döngüsel desenler ve yüksek olasılıklı kurulumları tespit etmek için ikili CCI yaklaşımıyla popülerlik kazandı. Forex, hisse ve emtia traderları tarafından yaygın olarak sevilen bu gösterge, Commodity Channel Index (CCI) kullanarak aşırı alım/aşırı satım koşullarını, trend devamlarını ve tersine dönüşleri tespit eder, Forex Factory ve TradingView gibi topluluk forumlarında yanlış sinyalleri azaltmadaki etkinliği vurgulanır—Zero Line Rejects ve Trend Line Breaks gibi net görsel ipuçları yoluyla momentum tabanlı stratejilerde kazanma oranlarını genellikle %15-25 artırır. Kalıcı çekiciliği karmaşık piyasa dinamiklerini basitleştirmede yatar, volatil oturumlarda hassas girişlere izin verirken duygusal ticareti en aza indirir, scalperlar, swing traderlar ve güçlü trend gücü onayı arayan otomatik sistemler için ideal kılar.

Super Woodies CCI Indicator MT4, beyaz CCI çizgisi (varsayılan dönem 100, tipik fiyat) temel momentum için, sarı Turbo CCI (TCCI) çizgisi daha hızlı sinyaller için yumuşatılmış LWMA olarak gösterir ve renk kodlu histogramlar: limon yeşili uzun trendler (CCI >0 >5 çubuk), kırmızı kısa (CCI <0 >5 çubuk) ve mavi düz/trendsiz fazlar. Hafif al/sat (CCI sıfır çaprazları) ve güçlü sinyaller (trend başlangıçları) için gerçek zamanlı uyarıları tetikler, herhangi bir zaman dilimi veya varlığa uyarlamak için özelleştirilebilir dönemler ve fiyat tipleriyle. Faydalar arasında whipsaw'ları önlemek için hassas aşırı alım/aşırı satım tespiti, zamanında çıkışlar için geliştirilmiş trend tersine dönüş tanımlaması, erken breakout'lar için momentum ayrışması tespiti ve 5 tampon aracılığıyla EA ile sorunsuz entegrasyon—yeniden boyamaz, hafif ve pop-up, push ve e-posta bildirimleriyle forex çiftleri ve kripto paralar gibi dinamik piyasalarda eller serbest izleme.

MT5 için de mevcut: Super Woodies CCI Indicator MT5

MQL Ürünleri İçin Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5'te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

İkili CCI Çizgileri: Beyaz standart CCI (varsayılan dönem 100, tipik fiyat) ve sarı Turbo CCI (yumuşatılmış LWMA, isteğe bağlı dönem) katmanlı momentum analizi için, trend gücü hızlı değerlendirmesi ve ayrışma tespiti yardımcı olur.

Trend Histogramları: Limon yeşili uzun (yükselen trend >5 çubuk), kırmızı kısa (düşen trend >5 çubuk) ve mavi düz piyasa yönü görsel netliği için, tersine dönüş ve devam ticareti basitleştirir.

Özelleştirilebilir Parametreler: CCI_PERIOD (100), TCCI_PERIOD (0 ise CCI'ye otomatik eşleşir) ve CCI_PRICE_TYPE (tipik) ayarlayın, forex gibi volatil varlıklar veya stabil emtialar için ince ayar.

Çoklu Uyarı Sistemi: Gerçek zamanlı bildirimler (uyarılar, push, e-posta—hepsi varsayılan etkin) hafif al/sat (sıfır çapraz) ve güçlü sinyaller (trend başlangıcı) için, sürekli ekran süresi olmadan zamanında girişleri sağlar.

Aşırı Alım/Aşırı Satım Tespiti: CCI seviyeleri yoluyla aşırı koşulları tanımlar, yanlış breakout'ları azaltır ve aralık veya trend piyasalarında risk yönetimini geliştirir.

EA Entegrasyonu: 5 tampon (CCI, TCCI, uzun/kısa/düz histogramlar) otomatik stratejiler için veriyi açığa çıkarır, momentum ticaret sistemleri backtest'i için mükemmel.

Çok Yönlü Uygulama: Forex, hisse, kripto para ve emtiaları tüm zaman dilimlerinde destekler, hızlı tersine dönüş scalping veya sürdürülebilir trend swing ticaretinde üstün.

Kullanıcı Dostu Tasarım: Hafif kod MT4'te pürüzsüz performans için, isteğe bağlı telif hakkı gösterimi ve yeniden boyama olmadan güvenilir tarihsel analiz.

Yüksek Verimlilik: Momentum ve trend filtrelemeyi birleştirerek doğruluğu artırır, CCI desenlerini öğrenen yeni başlayanlar veya aşırı alım/aşırı satım stratejilerini optimize eden uzmanlar için ideal.

Super Woodies CCI Indicator MT4, momentum odaklı içgörüleri kullanmak isteyen traderlar için esastır, kanıtlanmış bir çerçeve sunar ki karar verme keskinleştirir, volatil oturumlarda gürültüyü filtreler ve rekabetçi piyasalarda üstün karlılık için eyleme geçirilebilir sinyaller sağlar.

Satın alımınızdan memnun kaldıysanız olumlu bir inceleme için çok minnettar olurum. Memnun değilseniz lütfen bir çözüm için bana ulaşın.

Tüm ürünlerimi kontrol edin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags super woodies cci indicator mt4 commodity channel index trend reversal overbought oversold momentum trading forex signals breakout detection alerts ea integration technical analysis stocks crypto commodities



