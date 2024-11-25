MarketBookInfoEA

Эксперт собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал.

Настройки:

Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется.

X-size =700 // размер окна по оси Х.

Y-size=650// размер окна по оси Y.

Only "Market Watch"?=False// отображение соотношения Шорт/Лонг в случаи False по всем основным бумагам ММВБ, в случаи True - только из тех, что в окне рынка.

Volume coefficient=2.5 // при каком коэффициенте подавать сигнал. Рекомендуем не менее 2х

To alert= true // подавать или не подавать сигнал

Sound/log signal timeframe = 4Hours // если сигнал приходит второй раз за 4 часа, то сигнал не срабатывает.

Sound File name = alert // название сигнала из папки "Sound"

To push?=true // включить выключить
Minutes after start=5 // через сколько отправляются пуши после старта эксперта, чтобы первый вал на спамил.

Эксперт работает по всем активным тикерам в окне "Обзор рынка".

Внимание! Это не имба и не грааль! Это лишь дополнительный инструмент для торговли и ориентирования.

Сам пользуюсь активно данным инструментом и планирую развивать.

Планы по развитию:

-собирать историю изменения навеса поддержки в истории

-улучшать внешний вид




zhenjatomskij
14
zhenjatomskij 2024.11.27 13:38 
 

Всем привет! Программуля огонь! Оперативно показывает объём спроса и предложения. Неимоверная экономия времени. Спасибо создателю! Низкий поклон, как говорится, до асфальта! С Уважением, Женя Т.

Irina A.
18
Irina A. 2024.11.27 13:29 
 

Исключительно удобно отслеживать общее настроение в стаканах. Сразу видно, все побежали покупать или продавать. И на сколько перевес по заявкам. Отслеживается как по конкретным акциям, так и есть сумма, сколько стаканов на покупку стоят, а сколько на продажу. Можно настроить алерты на резкое изменение объёмов на покупку/продажу. В общем, без индикатора - как без глаз, ходить и по стаканам рыться, а так - очень удобно!

