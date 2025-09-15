Account Trailing Stop Manager MT4 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 4 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük traderlar ve swing traderlar arasında favoridir. Kullanıcılar, olumlu trendler sırasında kârları güvence altına alarak kâr koruma oranında %20-35 iyileşme bildirmiş, birçok kişi manuel izleme süresinde %40 azalma olduğunu belirtmiştir. Otomatik risk kontrolü arayan yeni başlayan traderlar ve çoklu strateji portföylerini yöneten profesyoneller için ideal olan bu EA, çeşitli işlem tarzlarında disiplinli kâr koruması sağlar.

Account Trailing Stop Manager MT4, hesap genelinde veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemlerin kârlarını izler (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true), kârlar belirlenen bir eşiğe ulaştığında takip stoplarını aktive eder (USE_ACCOUNT_TRAILING_STOP_LOSS: true) (ACCOUNT_TRAILING_START: 30), tanımlı bir mesafede takip eder (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE: 20) ve artımlı ayarlamalar yapar (ACCOUNT_TRAILING_INCR: 10). Mevcut kâr, son kaydedilen zirvenin altına düşerse tüm işlemleri kapatır, böylece dinamik kâr kilitleme sağlanır. Ek özellikler arasında özelleştirilebilir lot büyüklükleri (LOTS: 0.01), stop-loss/kâr-al ayarları (STOPLOSS: 0, TAKEPROFIT: 0) ve işlem yorumları (TRADE_COMMNET: "My Trade Comment") bulunur. EA, sembolün stop seviyelerine (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) karşı girişleri doğrular ve MessageBox aracılığıyla hata uyarıları gösterir; hafif MQL4 kodu, isteğe bağlı günlük kaydı (SHOW_LOGS: false) ile sorunsuz performans ve güvenilir geri test için yeniden boyama yapmama özelliği sunar.

MT5 için de mevcut: Account Trailing Stop Manager MT5

MQL Ürünleri Kurulum Kılavuzu | MT4/MT5’te Satın Alınan MQL Ürünlerini Güncelleme

Ana Özellikler

Dinamik Kâr Takibi: Hesap genelinde veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemlerin toplam kârını izler ve takip eder (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true), kâr son zirvenin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır, etkili kâr kilitleme sağlar.

Özelleştirilebilir Takip Stopları: Belirlenen kâr seviyesinde takibi aktive eder (ACCOUNT_TRAILING_START: 30), tanımlı bir mesafede fiyatı takip eder (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE: 20) ve artımlı ayarlamalar yapar (ACCOUNT_TRAILING_INCR: 10), esnek risk yönetimi sunar.

Sihirli Numara Desteği: Sihirli numara (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111) ile işlemleri filtreler veya tüm işlemleri izler (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false), manuel veya otomatik stratejilerle uyumluluğu sağlar.

Stop-Loss/Kâr-Al Yönetimi: Pip cinsinden yapılandırılabilir stop-loss (STOPLOSS: 0) ve kâr-al (TAKEPROFIT: 0), sembolün stop seviyelerine (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) karşı doğrulanır ve MessageBox aracılığıyla hata uyarıları gösterilir.

Çok Yönlü Uygulama: Forex, endeksler ve kripto paralar için uygundur, scalping, günlük trading veya swing trading için idealdir, portföy risk kontrolü için hesap genelinde kâr takibi sunar.

Hafif Performans: Optimize edilmiş MQL4 kodu, düşük kaynaklı sistemlerde bile MT4’te akıcı performans sağlar, minimum gecikme ve güvenilir geri test için yeniden boyama yapmaz.

Kullanıcı Dostu Yapılandırma: Lot büyüklüğü (LOTS: 0.01) ve işlem yorumları (TRADE_COMMNET: "My Trade Comment") gibi sezgisel girişler, yeni başlayanlar ve profesyoneller için kurulumu basitleştirir.

Hata Ayıklama Desteği: Sorun giderme için isteğe bağlı günlük kaydı (SHOW_LOGS: false), işlem yönetiminde şeffaflığı artırır.

Account Trailing Stop Manager MT4, kârları korumak ve riskleri dinamik olarak yönetmek isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır; volatil piyasalarda hesap genelinde veya belirli stratejilere yönelik işlemler için otomatik takip stopları sunar. Canlı kullanımdan önce işlem stratejinize uygun olduğundan emin olmak için bir demo hesabında iyice test edin.

