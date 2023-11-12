Account Trailing Stop Manager MT4
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 6.0
- Обновлено: 13 июля 2026
Представляем вам EA AccountTrailingStop MT4, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 4. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях.
Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки
С EA AccountTrailingStop MT4 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание прибыли в благоприятных рыночных условиях и сокращение времени ручного мониторинга. Трейдеры на forex, индексах и криптовалютах отметили заметное увеличение своей общей прибыльности, что делает этот EA жизненно важным активом для всех, кто стремится оптимизировать свою торговую эффективность.
Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки
Ключевые особенности
- Динамическое сопровождение прибыли: Автоматически отслеживает и сопровождает общую прибыль счета, обеспечивая закрытие сделок, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика.
- Настраиваемые трейлинг-стопы: Установите параметры трейлинг-стопа в зависимости от вашего уровня прибыли, что позволяет адаптировать управление рисками.
- Поддержка магического номера: Фильтруйте сделки по конкретному магическому номеру или применяйте ко всем сделкам, улучшая совместимость с различными торговыми стратегиями.
- Управление стоп-лоссом/тейк-профитом: Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита обеспечивают эффективный контроль рисков на любом рынке.
- Универсальное применение: Подходит для различных стилей торговли, включая скальпинг, дневную торговлю и свинг-трейдинг по нескольким классам активов.
- Совместимость с брокерами: Разработан для бесшовной работы с различными брокерами, обеспечивая плавный торговый процесс.
- Оповещения и уведомления: Получайте своевременные обновления через всплывающие уведомления и электронные письма, чтобы быть в курсе торговой активности.
- Совместимость с бэктестированием: EA оптимизирован для бэктестирования, позволяя вам оценивать производительность на основе исторических данных.
Используйте EA AccountTrailingStop MT4, чтобы эффективно защищать свои прибыли и управлять рисками на MetaTrader 4.
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