Account Trailing Stop Manager MT4

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Представляем вам EA AccountTrailingStop MT4, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 4. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

С EA AccountTrailingStop MT4 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание прибыли в благоприятных рыночных условиях и сокращение времени ручного мониторинга. Трейдеры на forex, индексах и криптовалютах отметили заметное увеличение своей общей прибыльности, что делает этот EA жизненно важным активом для всех, кто стремится оптимизировать свою торговую эффективность.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

Ключевые особенности

  • Динамическое сопровождение прибыли: Автоматически отслеживает и сопровождает общую прибыль счета, обеспечивая закрытие сделок, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика.
  • Настраиваемые трейлинг-стопы: Установите параметры трейлинг-стопа в зависимости от вашего уровня прибыли, что позволяет адаптировать управление рисками.
  • Поддержка магического номера: Фильтруйте сделки по конкретному магическому номеру или применяйте ко всем сделкам, улучшая совместимость с различными торговыми стратегиями.
  • Управление стоп-лоссом/тейк-профитом: Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита обеспечивают эффективный контроль рисков на любом рынке.
  • Универсальное применение: Подходит для различных стилей торговли, включая скальпинг, дневную торговлю и свинг-трейдинг по нескольким классам активов.
  • Совместимость с брокерами: Разработан для бесшовной работы с различными брокерами, обеспечивая плавный торговый процесс.
  • Оповещения и уведомления: Получайте своевременные обновления через всплывающие уведомления и электронные письма, чтобы быть в курсе торговой активности.
  • Совместимость с бэктестированием: EA оптимизирован для бэктестирования, позволяя вам оценивать производительность на основе исторических данных.

Используйте EA AccountTrailingStop MT4, чтобы эффективно защищать свои прибыли и управлять рисками на MetaTrader 4.

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Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
Tick Volume Chart
Boris Sedov
4 (2)
Утилиты
Tick Volume Chart — график тиковых объемов для MetaTrader 4. Инструмент создает графики, на которых каждая свеча имеет фиксированный тиковый объем. Распределение данных происходит не по времени, а по тиковому объему. Каждый бар содержит заданный (фиксированный) тиковый объем. Тиковый объем можно регулировать изменяя значение параметра Volume . На полученный график можно прикреплять индикаторы, советники и скрипты. Получается полностью рабочий график, на котором можно работать точно так же, как и
Equity Protect Pro
Shi Jie He
5 (1)
Утилиты
Equity Protect Pro: Ваш эксперт по комплексной защите счетов для спокойной торговли Если вы ищете такие функции, как защита счета, защита капитала, защита портфеля, защита мультистратегий, защита прибыли, сбор прибыли, безопасность торговли, программы контроля рисков, автоматический контроль рисков, автоматическая ликвидация, условная ликвидация, запланированная ликвидация, динамическая ликвидация, скользящий стоп-лосс, закрытие в один клик, ликвидация в один клик и восстановление в один клик,
EquityTargetCloser MT4
Evgeniy Zhdan
Утилиты
Автоматическая фиксация прибыли по достижении целевого профита EquityTargetCloser   — это утилитарный советник для MetaTrader 5, который автоматически закрывает все рыночные позиции и удаляет отложенные ордера, как только   эквити (Equity) превысит текущий баланс на заданную сумму прибыли . После закрытия всех позиций цель автоматически повышается: новый порог = новый баланс + заданная прибыль. Советник не открывает сделки, а только управляет существующими позициями, помогая надёжно фиксировать
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Утилиты
Close If Profit or Loss with Trailing для MetaTrader 4 — автоматическое закрытие по общей прибыли или убытку Надёжная торговая утилита для MetaTrader 4, которая автоматически закрывает позиции, когда общая прибыль или общий убыток достигает заданного уровня. Советник контролирует открытые сделки, считает плавающий результат, может использовать трейлинг прибыли и помогает закрывать позиции быстрее, чем ручная реакция трейдера. MetaTrader 4 до сих пор активно используют ручные трейдеры, скальперы
DrawDown Limiter MT4
Haidar Lionel Haj Ali
5 (8)
Утилиты
Drawdown Limiter EA You are in the right place if you were searching for Drawdown control, Drawdown limiter, Balance protection, Equity Protection or Daily Drawdown Limit related to Prop Firm, FTMO, or Funded account trading, or if you want to protect your trading account. Have you suffered from controlling your drawdown when trading funded accounts? This EA is meant for you. Prop firms usually set a rule called “Trader Daily Drawdown”, and if it is not respected, you are disqualified.  I am an
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Утилиты
Усреднитель для MetaTrader 4 — профессиональная система сопровождения сделок и управления средней ценой Профессиональный советник для тех, кто хочет не просто усреднять позиции, а грамотно управлять серией сделок, просадкой и общей точкой выхода. Этот инструмент помогает сопровождать уже открытые позиции, улучшать среднюю цену входа и выстраивать понятную логику выхода всей серии в безубыток или прибыль. Усреднитель для MT4 создан не как автономная торговая система, а как специализированный мод
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Утилиты
Trade Copier Professional — Локальное решение для копирования сделок   Trade Copier Professional — это надёжная локальная система копирования сделок для MetaTrader 4/5. Она позволяет трейдерам мгновенно дублировать позиции на нескольких счетах на одном компьютере, оснащена встроенными средствами безопасности и профессиональной панелью управления.   Обзор   Советник работает в режимах Master и Slave из одного файла, с лёгким переключением. Сделки могут копироваться между терминалами MT4 и MT5 бе
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Утилиты
Trading History - Программа для торговли и управления капиталом на истории котировок в тестере стратегий. Может работать с отложенными и немедленными ордерами, оснащена функциями трейлинг стопа, безубытка и тейкпрофита. Очень хорошо подходит для тренировок и тестирования различных стратегий. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) Преимущества 1. В кратчайшие сроки позволяет протестировать любую торговую стратегию 2. Отличный тренажёр для тренировок трейдинга. Можно получи
Trade Copier Global
Laszlo Tormasi
5 (15)
Утилиты
Trade Copier Global: The name speaks for itself. This copier allows you to copy orders between MT4 terminals even if they are not installed on the same computer. Features Copying trades between MT4 terminals around the world with a short delay. Automatically recognizes symbol prefixes. Can connect many Slaves to the same Master. Supports pending and market orders. Supports partial order close (with limitations, see below) Can send messages and notifications to the Slaves from the Master Several
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Biswarup Banerjee
Индикаторы
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Biswarup Banerjee
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Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
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Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам Consecutive Candle MT5, инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем выявления последовательностей бычьих или медвежьих свечей. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров в forex, акциях, криптовалюте и товарных рынках, предоставляя четкие сигналы и оповещения, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Благодаря своей способности предоставлять своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов, Cons
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Nadaraya Watson Envelop Alerts
Biswarup Banerjee
2 (2)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT4 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
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Biswarup Banerjee
Индикаторы
Мультивалютный сканер Среднего Направленного Индекса(ADX) MT5 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для одновременного анализа нескольких валютных пар. Он приносит пользу трейдерам, стремящимся улучшить процесс принятия решений, предоставляя сигналы в реальном времени на основе Среднего Направленного Индекса, что позволяет эффективно анализировать рыночные тренды. Этот инструмент упрощает торговый опыт, облегчая определение силы тренда и направленного движения, что делает его нез
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Balanced Martingale EA MT5, сложное торговое решение, разработанное специально для платформы MetaTrader 5. Этот экспертный советник использует уникальную стратегию мартингейла и обратного мартингейла, позволяя трейдерам эффективно использовать ежедневные тренды. С помощью своих передовых алгоритмов Balanced Martingale EA MT5 предоставляет трейдерам конкурентное преимущество, управляя сделками разумно, максимизируя прибыль и минимизируя риски. Идеально подходит как для новичков,
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашей торговой стратегии с Nadaraya Watson Envelope MT5, инновационным индикатором, разработанным для предоставления трейдерам точного анализа трендов и динамических уровней поддержки и сопротивления. Идеален для forex, товарных рынков и криптовалютных трейдеров, этот инструмент улучшает принятие решений и точность в определении разворотов рынка и продолжений трендов. Nadaraya Watson Envelope MT5 выделяется использованием переднего края гауссовского сглаживания для создан
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT5 — это мощная утилита, разработанная исключительно для MetaTrader 5, направленная на улучшение торгового опыта как для новичков, так и для опытных трейдеров. Предлагая интуитивно понятный интерфейс и мощные функции, она помогает пользователям более эффективно управлять сделками и с большей точностью. Эта утилита упрощает торговые задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на стратегии, а не на ручных процессах. С такими функциями, как торговля в один клик и настраивае
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам STC MT4, продвинутый торговый индикатор, разработанный для эффективного анализа рыночных трендов и циклов, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений. Этот индикатор полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые ищут оптимальные точки входа и выхода на основе циклических ценовых движений и изменений импульса. STC MT4 предлагает значительные преимущества, предоставляя своевременные сигналы, которые помогаю
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Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Представляем вам EA AccountTrailingStop MT5, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии за счет автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 5. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях. С EA AccountTrailingStop MT5 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание пр
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Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
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Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свой торговый опыт с Day and Week Separator MT5, мощным индикатором, предназначенным для plot настраиваемых разделительных линий для дней и недель. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся ориентироваться в сложностях различных часовых поясов брокеров, обеспечивая ясность и точность в их анализе графиков. Четко обозначая торговые сессии и переходы между днями и неделями, Day and Week Separator MT5 значительно улучшает способность трейдеров планировать и реализовывать
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STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем STM Trade Panel MT4, необходимую утилиту, разработанную специально для трейдеров, использующих MetaTrader 4. Этот мощный инструмент упрощает выполнение и управление сделками, обеспечивая оптимизированный опыт как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся повысить свою торговую эффективность. STM Trade Panel MT4 предлагает ключевые преимущества, такие как размещение заказов в один клик и настраиваемые параметры торговли, что позволяет пользователям быстро реагировать на
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Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
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Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
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Biswarup Banerjee
Эксперты
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
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saritoji
24
saritoji 2026.01.28 03:47 
 

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