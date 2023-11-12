Account Trailing Stop Manager MT4

Представляем вам EA AccountTrailingStop MT4, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 4. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

С EA AccountTrailingStop MT4 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание прибыли в благоприятных рыночных условиях и сокращение времени ручного мониторинга. Трейдеры на forex, индексах и криптовалютах отметили заметное увеличение своей общей прибыльности, что делает этот EA жизненно важным активом для всех, кто стремится оптимизировать свою торговую эффективность.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руководство по настройкам / вводу | Файлы для бэктестирования и установки

Ключевые особенности

Динамическое сопровождение прибыли: Автоматически отслеживает и сопровождает общую прибыль счета, обеспечивая закрытие сделок, когда текущая прибыль падает ниже последнего пика.

Настраиваемые трейлинг-стопы: Установите параметры трейлинг-стопа в зависимости от вашего уровня прибыли, что позволяет адаптировать управление рисками.

Поддержка магического номера: Фильтруйте сделки по конкретному магическому номеру или применяйте ко всем сделкам, улучшая совместимость с различными торговыми стратегиями.

Управление стоп-лоссом/тейк-профитом: Настраиваемые параметры стоп-лосса и тейк-профита обеспечивают эффективный контроль рисков на любом рынке.

Универсальное применение: Подходит для различных стилей торговли, включая скальпинг, дневную торговлю и свинг-трейдинг по нескольким классам активов.

Совместимость с брокерами: Разработан для бесшовной работы с различными брокерами, обеспечивая плавный торговый процесс.

Оповещения и уведомления: Получайте своевременные обновления через всплывающие уведомления и электронные письма, чтобы быть в курсе торговой активности.

Совместимость с бэктестированием: EA оптимизирован для бэктестирования, позволяя вам оценивать производительность на основе исторических данных.

Используйте EA AccountTrailingStop MT4, чтобы эффективно защищать свои прибыли и управлять рисками на MetaTrader 4.

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