Potenzia la gestione del rischio del tuo portafoglio con l’Account Trailing Stop Manager MT4, un potente Expert Advisor (EA) progettato per tracciare e gestire automaticamente il profitto totale del tuo conto o delle operazioni con un numero magico specifico su MetaTrader 4, chiudendo tutte le operazioni quando il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco di profitto. Molto apprezzato su MQL5, Forex Factory e Reddit’s r/Forex per il suo meccanismo dinamico di blocco dei profitti, questo EA è un favorito tra scalper, day trader e swing trader in mercati volatili come forex, indici e criptovalute. Gli utenti riportano un miglioramento del 20-35% nella ritenzione dei profitti assicurando i guadagni durante le tendenze favorevoli, con molti che evidenziano una riduzione del 40% del tempo di monitoraggio manuale. Ideale sia per i trader principianti che cercano un controllo del rischio automatizzato sia per i professionisti che gestiscono portafogli multi-strategia, questo EA garantisce una protezione disciplinata dei profitti in diversi stili di trading.

L’Account Trailing Stop Manager MT4 monitora i profitti dell’intero conto o delle operazioni con un numero magico specifico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true), attivando stop dinamici (USE_ACCOUNT_TRAILING_STOP_LOSS: true) quando i profitti raggiungono una soglia stabilita (ACCOUNT_TRAILING_START: 30), seguendo a una distanza definita (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE: 20) con aggiustamenti incrementali (ACCOUNT_TRAILING_INCR: 10). Chiude tutte le operazioni se il profitto attuale scende sotto l’ultimo picco registrato, garantendo un blocco dinamico dei profitti. Le funzionalità aggiuntive includono dimensioni del lotto personalizzabili (LOTS: 0.01), impostazioni di stop-loss/take-profit (STOPLOSS: 0, TAKEPROFIT: 0) e commenti alle operazioni (TRADE_COMMNET: "My Trade Comment"). L’EA valida gli input rispetto ai livelli di stop del simbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) con avvisi di errore tramite MessageBox, e il suo codice MQL4 leggero assicura prestazioni fluide con registrazione opzionale (SHOW_LOGS: false) per il debug e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Disponibile anche per MT5: Account Trailing Stop Manager MT5

Guida all’installazione dei prodotti MQL | Aggiornamento dei prodotti MQL acquistati su MT4/MT5

Caratteristiche principali

Tracciamento dinamico dei profitti: Traccia e gestisce il profitto totale del conto o delle operazioni con un numero magico specifico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER: true), chiudendo tutte le operazioni quando il profitto scende sotto l’ultimo picco per un blocco efficace dei profitti.

Stop dinamici personalizzabili: Attiva il tracciamento a un livello di profitto stabilito (ACCOUNT_TRAILING_START: 30), segue il prezzo a una distanza definita (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE: 20) e regola in modo incrementale (ACCOUNT_TRAILING_INCR: 10) per una gestione flessibile del rischio.

Supporto per numero magico: Filtra le operazioni per numero magico (MAGIC_NUMBER_INPUT: 20131111) o traccia tutte le operazioni (ENABLE_MAGIC_NUMBER: false), garantendo compatibilità con strategie manuali o automatizzate.

Gestione di stop-loss/take-profit: Stop-loss (STOPLOSS: 0) e take-profit (TAKEPROFIT: 0) configurabili in pip, validati rispetto ai livelli di stop del simbolo (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) con avvisi di errore tramite MessageBox.

Applicazione versatile: Adatto a forex, indici e criptovalute, ideale per scalping, day trading o swing trading, con tracciamento dei profitti a livello di conto per il controllo del rischio del portafoglio.

Prestazioni leggere: Codice MQL4 ottimizzato garantisce un funzionamento fluido su MT4, anche su sistemi a basse risorse, con un ritardo minimo e senza ridisegno per un backtesting affidabile.

Configurazione user-friendly: Input intuitivi come la dimensione del lotto (LOTS: 0.01) e i commenti alle operazioni (TRADE_COMMNET: "My Trade Comment") semplificano la configurazione per principianti e professionisti.

Supporto per il debug: Registrazione opzionale (SHOW_LOGS: false) per la risoluzione dei problemi, migliorando la trasparenza nella gestione delle operazioni.

L’Account Trailing Stop Manager MT4 è uno strumento essenziale per i trader che desiderano proteggere i profitti e gestire i rischi in modo dinamico, offrendo stop dinamici automatici per le operazioni dell’intero conto o di strategie specifiche in mercati volatili. Testalo accuratamente su un conto demo prima dell’uso live per assicurarti che sia allineato con la tua strategia di trading.

