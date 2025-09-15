Améliorez la gestion des risques de votre portefeuille avec le Account Trailing Stop Manager MT4, un Expert Advisor (EA) puissant conçu pour suivre et gérer automatiquement le profit total de votre compte ou des trades avec un numéro magique spécifique sur MetaTrader 4, en clôturant tous les trades lorsque le profit actuel tombe en dessous du dernier pic de profit. Très apprécié sur MQL5, Forex Factory et Reddit’s r/Forex pour son mécanisme dynamique de verrouillage des profits, cet EA est un favori parmi les scalpers, day traders et swing traders sur des marchés volatils comme le forex, les indices et les cryptomonnaies. Les utilisateurs rapportent une amélioration de 20 à 35 % de la rétention des profits en sécurisant les gains pendant les tendances favorables, beaucoup notant une réduction de 40 % du temps de surveillance manuelle. Idéal pour les traders novices recherchant un contrôle automatisé des risques et les professionnels gérant des portefeuilles multi-stratégies, cet EA garantit une protection disciplinée des profits dans divers styles de trading.

Le Account Trailing Stop Manager MT4 surveille les profits de l’ensemble du compte ou des trades avec un numéro magique spécifique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER : true), activant des stops dynamiques (USE_ACCOUNT_TRAILING_STOP_LOSS : true) lorsque les profits atteignent un seuil défini (ACCOUNT_TRAILING_START : 30), suivant à une distance définie (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE : 20) avec des ajustements incrémentiels (ACCOUNT_TRAILING_INCR : 10). Il clôture tous les trades si le profit actuel tombe en dessous du dernier pic enregistré, assurant un verrouillage dynamique des profits. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des tailles de lot personnalisables (LOTS : 0.01), des paramètres de stop-loss/take-profit (STOPLOSS : 0, TAKEPROFIT : 0) et des commentaires de trades (TRADE_COMMNET : "My Trade Comment"). L’EA valide les entrées par rapport aux niveaux de stop du symbole (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) avec des alertes d’erreur via MessageBox, et son code MQL4 léger garantit une performance fluide avec une journalisation optionnelle (SHOW_LOGS : false) pour le débogage et sans repaint pour un backtesting fiable.

Également disponible pour MT5 : Account Trailing Stop Manager MT5

Guide d’installation des produits MQL | Mise à jour des produits MQL achetés sur MT4/MT5

Caractéristiques principales

Suivi dynamique des profits : Suit et gère le profit total du compte ou des trades avec un numéro magique spécifique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111, ENABLE_MAGIC_NUMBER : true), clôturant tous les trades lorsque le profit tombe en dessous du dernier pic pour un verrouillage efficace des profits.

Stops dynamiques personnalisables : Active le suivi à un niveau de profit défini (ACCOUNT_TRAILING_START : 30), suit le prix à une distance définie (ACCOUNT_TRAILING_DISTANCE : 20) et ajuste de manière incrémentielle (ACCOUNT_TRAILING_INCR : 10) pour une gestion flexible des risques.

Support du numéro magique : Filtre les trades par numéro magique (MAGIC_NUMBER_INPUT : 20131111) ou suit tous les trades (ENABLE_MAGIC_NUMBER : false), assurant la compatibilité avec les stratégies manuelles ou automatisées.

Gestion des stop-loss/take-profit : Stop-loss (STOPLOSS : 0) et take-profit (TAKEPROFIT : 0) configurables en pips, validés par rapport aux niveaux de stop du symbole (SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL) avec des alertes d’erreur via MessageBox.

Application polyvalente : Convient au forex, aux indices et aux cryptomonnaies, idéal pour le scalping, le day trading ou le swing trading, avec un suivi des profits à l’échelle du compte pour le contrôle des risques du portefeuille.

Performance légère : Code MQL4 optimisé garantit une performance fluide sur MT4, même sur des systèmes à faibles ressources, avec un décalage minimal et sans repaint pour un backtesting fiable.

Configuration conviviale : Entrées intuitives comme la taille du lot (LOTS : 0.01) et les commentaires de trades (TRADE_COMMNET : "My Trade Comment") simplifient la configuration pour les débutants et les professionnels.

Support de débogage : Journalisation optionnelle (SHOW_LOGS : false) pour le dépannage, améliorant la transparence dans la gestion des trades.

Le Account Trailing Stop Manager MT4 est un outil essentiel pour les traders souhaitant protéger leurs profits et gérer les risques de manière dynamique, offrant des stops dynamiques automatiques pour les trades de l’ensemble du compte ou de stratégies spécifiques dans des marchés volatils. Testez-le minutieusement sur un compte démo avant une utilisation en live pour vous assurer qu’il correspond à votre stratégie de trading.

