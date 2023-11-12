Account Trailing Stop Manager MT4

介绍 EA AccountTrailingStop MT4，这是一款先进的 Expert Advisor，旨在通过自动管理和保护您在 MetaTrader 4 上的利润来增强您的交易策略。该工具非常适合初学者和专业交易者，为各种交易环境中的动态利润锁定提供了强大的解决方案。

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使用 EA AccountTrailingStop MT4，用户体验到显著的优势，例如在有利市场条件下提高利润保留率和减少手动监控时间。在 forex、指数和加密货币中，交易者注意到他们的整体盈利能力显著提高，使得这个 EA 成为任何希望优化交易表现的人的重要资产。

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主要特点

动态利润跟踪：自动跟踪和追踪账户总利润，确保在当前利润低于最后一个峰值时平仓。

可自定义的追踪止损：根据您的利润水平设置追踪止损参数，实现量身定制的风险管理。

魔术号码支持：按特定魔术号码过滤交易或应用于所有交易，增强与各种交易策略的兼容性。

止损/获利管理：可配置的止损和获利设置确保在任何市场中有效控制风险。

多功能应用：适用于各种交易风格，包括剥头皮交易、日内交易和跨多个资产类别的波段交易。

经纪商兼容性：旨在与不同经纪商无缝配合，确保顺畅的交易体验。

警报和通知：通过弹出通知和电子邮件提醒及时接收更新，保持对交易活动的了解。

回测兼容性：该 EA 针对回测进行了优化，允许您根据历史数据评估性能。

利用 EA AccountTrailingStop MT4 有效保护您的利润并管理在 MetaTrader 4 上的风险。

您还可以查看该产品的 MT4 版本：

查看我所有的产品： https://www.mql4.com/en/users/biswait50/seller

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