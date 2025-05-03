Accurate Gold
- Güncellendi: 3 Mayıs 2025
Accurate Gold göstergesi, deneyim seviyesinden bağımsız olarak kullanıcı dostu bir araçtır ve kullanımı oldukça sezgiseldir. Altın piyasasındaki M5 zaman diliminde kesin sinyaller arayan tüccarlar için tasarlanmıştır. Bu gösterge, fiyat hareketlerini ve hacim dinamiklerini analiz etmek için gelişmiş matematiksel algoritmaları kullanarak kesin alım ve satım sinyalleri üretir. Bu göstergenin, repainting özelliği de dahil olmak üzere karakteristik özellikleri, tüccarlara potansiyel piyasa dönüşleri hakkında değerli içgörüler sunarak bilinçli karar vermelerine olanak tanır. Grafik üzerindeki görsel temsili, işitsel uyarılar ve push bildirimleri ile birleşerek kullanıcı deneyimini artırır ve altın tüccarlarının işlem stratejilerinde hassasiyet ve güvenilirlik arayan araç setine değerli bir katkı sağlar.
✅ $88 – Sonrasında, lansman fiyatına $88'e geri dönecektir.
⛔ $88 + X ($100) – Her 3 alımdan sonra fiyat $100 artacaktır.
Öneriler:
- Zaman dilimi: Sadece M5
- Para birimi çifti: Sadece XAUUSD
- Hesap türü: Çok düşük spread'e sahip ECN, Raw veya Razor
- Broker zamanı: Herhangi bir
- Brokerler: En düşük spreadler için IC Markets, Pepperstone'ın Raw ve Razor hesapları
- Kâr alma seviyesi: Tüccarın deneyimine ve risk iştahına bağlı olarak 10 pip veya daha fazla
Dikkat:
- Kaçırılan bir sinyali kovalamayın
Teknik Özellikler:
- Göstergenin repainting yapmaması
- Yüksek hassasiyetle alım ve satım sinyallerini tanımlar
- Görsel ve sesli uyarılar mevcuttur (özelleştirilebilir)
- Kurulum dosyalarına gerek yoktur
Ayrıntılı bilgi:
- Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez
- Ürünüm yalnızca mql5.com'da mevcuttur
- Size özel olarak ulaşmayacağım veya ürün satmayacağım