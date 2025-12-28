CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

EUA - Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Censo dos Estados Unidos (Census Bureau)
Setor:
Consumidor
Baixa 0.5% 0.4%
0.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis - Mensal - (Retail Sales excl. Autos and Gas m/m) refletem a variação percentual no volume total de compras feitas por consumidores em lojas de varejo no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, não são levadas em conta as despesas de serviços prestados, de compra de carro, de combustível e de alimentos. Isso permite ver padrões na estrutura de demanda de mercadorias, já que as alterações nas vendas dessas categorias de mercadorias são frequentemente causadas por alterações em seus preços. Para o indicador, não é aplicado ajuste de inflação. Um aumento no valor do indicador pode indicar um fortalecimento econômico, mas valores acima do previsto podem ser causados pela inflação.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.5%
0.4%
0.0%
set. 2025
0.1%
0.3%
0.6%
ago. 2025
0.7%
0.3%
0.3%
jul. 2025
0.2%
0.3%
0.8%
jun. 2025
0.6%
-0.1%
0.0%
mai. 2025
-0.1%
0.1%
0.1%
abr. 2025
0.2%
0.2%
1.1%
mar. 2025
0.8%
0.5%
0.8%
fev. 2025
0.5%
-0.1%
-0.8%
jan. 2025
-0.5%
0.5%
0.5%
dez. 2024
0.3%
0.8%
0.2%
nov. 2024
0.2%
0.5%
0.2%
out. 2024
0.1%
0.3%
1.2%
set. 2024
0.7%
0.3%
0.3%
ago. 2024
0.2%
-0.2%
0.4%
jul. 2024
0.4%
0.3%
0.8%
jun. 2024
0.8%
0.4%
0.3%
mai. 2024
0.1%
0.7%
-0.3%
abr. 2024
-0.1%
0.5%
0.7%
mar. 2024
1.0%
0.1%
0.5%
fev. 2024
0.3%
0.1%
-0.8%
jan. 2024
-0.5%
0.3%
0.6%
dez. 2023
0.6%
0.2%
0.6%
nov. 2023
0.6%
0.4%
0.1%
out. 2023
0.1%
-0.3%
0.8%
set. 2023
0.6%
0.0%
0.3%
ago. 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
jul. 2023
1.0%
0.1%
0.4%
jun. 2023
0.3%
0.0%
0.5%
mai. 2023
0.4%
-0.3%
0.5%
abr. 2023
0.6%
0.2%
-0.5%
mar. 2023
-0.3%
-0.1%
0.0%
fev. 2023
0.0%
0.0%
2.8%
jan. 2023
2.6%
-0.1%
-0.4%
dez. 2022
-0.7%
-0.7%
-0.5%
nov. 2022
-0.2%
0.4%
0.8%
out. 2022
0.9%
0.1%
0.6%
set. 2022
0.3%
-0.4%
0.6%
ago. 2022
0.3%
0.5%
0.3%
jul. 2022
0.7%
0.3%
0.7%
jun. 2022
0.7%
-0.6%
0.1%
mai. 2022
0.1%
1.0%
0.8%
abr. 2022
1.0%
-1.6%
1.2%
mar. 2022
0.2%
2.3%
-0.1%
fev. 2022
-0.4%
-2.9%
5.2%
jan. 2022
3.8%
2.6%
-3.2%
dez. 2021
-2.5%
-1.4%
0.2%
nov. 2021
0.2%
1.0%
1.6%
out. 2021
1.4%
-0.9%
0.7%
set. 2021
0.7%
1.0%
2.0%
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido