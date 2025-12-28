As Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis - Mensal - (Retail Sales excl. Autos and Gas m/m) refletem a variação percentual no volume total de compras feitas por consumidores em lojas de varejo no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, não são levadas em conta as despesas de serviços prestados, de compra de carro, de combustível e de alimentos. Isso permite ver padrões na estrutura de demanda de mercadorias, já que as alterações nas vendas dessas categorias de mercadorias são frequentemente causadas por alterações em seus preços. Para o indicador, não é aplicado ajuste de inflação. Um aumento no valor do indicador pode indicar um fortalecimento econômico, mas valores acima do previsto podem ser causados pela inflação.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).