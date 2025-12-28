Calendário Econômico
EUA - Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Baixa
|0.5%
|0.4%
|
0.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.2%
|
0.5%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis - Mensal - (Retail Sales excl. Autos and Gas m/m) refletem a variação percentual no volume total de compras feitas por consumidores em lojas de varejo no mês de referência em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, não são levadas em conta as despesas de serviços prestados, de compra de carro, de combustível e de alimentos. Isso permite ver padrões na estrutura de demanda de mercadorias, já que as alterações nas vendas dessas categorias de mercadorias são frequentemente causadas por alterações em seus preços. Para o indicador, não é aplicado ajuste de inflação. Um aumento no valor do indicador pode indicar um fortalecimento econômico, mas valores acima do previsto podem ser causados pela inflação.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Vendas no Varejo, excl. gasolina/automóveis (Mensal) (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
