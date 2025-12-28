As Projeções de Vendas no Varejo - Mensal - (Retail Control m/m) refletem a mudança nas vendas no varejo de um grupo de controle, nos EUA, no mês de relatórios em comparação com o anterior. Este grupo inclui todo o varejo dos Estados Unidos, excluindo alimentos, carros, materiais de construção e carburantes.

Estes grupos são excluídos devido à alta volatilidade dos seus preços. Por exemplo, produtos sazonais se tornam muito caros quando devem ser exportados ou importados de outras zonas climáticas. Carros apresentam uma elevada volatilidade nas vendas no varejo devido aos elevados preços por unidade de produto. Por isso, mesmo um pequeno aumento no número de unidades vendidas se reflete no incremento de dinheiro em vendas de varejo. Materiais de construção também são excluídos devido à sazonalidade das vendas, quer dizer, durante os meses de verão a construção e reparação de edifícios é mais ativa e, portanto, as vendas no varejo cresce nesse momento. E, finalmente, as vendas de varejo de carburantes também aumenta com a temporada de verão, quando as pessoas usam mais o carro para viajar pelo país.

O grupo de controle é usado como uma medida do Núcleo de Gastos de Consumidores e é utilizado para o cálculo dos Preços das Despesas de Consumo Pessoal. Como se trata de um indicador auxiliar, indiretamente caracteriza a situação econômica e a inflação nos Estados Unidos. Assim, tem apenas um impacto indireto sobre o dólar, através dos Preços das Despesas de Consumo Pessoal.

Últimos valores: