Os Preços Pagos Fed Filadéfia (Philadelhpia Fed Prices Paid) avaliam a mudança nos custos de bens e serviços pagos pelos principais produtores, dentro do alcance do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, ou seja, estados com alta atividade econômica. Por isso, este índice é, muitas vezes, correlacionado com os indicadores gerais nacionais.

O índice é calculado com base num levantamento com as principais indústrias da região. Os diretores das empresas são convidados a responder se certos critérios de desempenho de suas corporações melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados. Além do preço pago no processo de produção de materiais, produtos e serviços, o levantamento também inclui uma avaliação de pedidos novos e pendentes, remessas, ordens pendentes, hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços recebidos, número de empregados, número médio de horas trabalhadas por semana. Adicionalmente, os entrevistados são convidados a avaliar o nível geral de atividade de negócios em sua área. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de classificações negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final do índice ser positivo significa que, em média, os preços pagos pelos produtores da região melhorou. Uma leitura abaixo de zero indica uma diminuição no preço pago.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, o índice de condições empresariais no setor industrial geralmente é observado por analistas e é considerado um indicador indireto da saúde econômica estadunidense. O crescimento dos preços pagos pode ser um indicador importante da inflação na região, porque no curto prazo provoca um aumento dos preços e do produto final.

A dinâmica dos preços pagos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.

Últimos valores: