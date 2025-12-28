CalendárioSeções

Índice de Preços do Federal Reserve Bank (FRB) de Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Banco da Reserva Federal da Filadélfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Setor:
Negócio
Baixa 43.6 55.8
56.1
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Os Preços Pagos Fed Filadéfia (Philadelhpia Fed Prices Paid) avaliam a mudança nos custos de bens e serviços pagos pelos principais produtores, dentro do alcance do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, ou seja, estados com alta atividade econômica. Por isso, este índice é, muitas vezes, correlacionado com os indicadores gerais nacionais.

O índice é calculado com base num levantamento com as principais indústrias da região. Os diretores das empresas são convidados a responder se certos critérios de desempenho de suas corporações melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados. Além do preço pago no processo de produção de materiais, produtos e serviços, o levantamento também inclui uma avaliação de pedidos novos e pendentes, remessas, ordens pendentes, hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços recebidos, número de empregados, número médio de horas trabalhadas por semana. Adicionalmente, os entrevistados são convidados a avaliar o nível geral de atividade de negócios em sua área. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de classificações negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final do índice ser positivo significa que, em média, os preços pagos pelos produtores da região melhorou. Uma leitura abaixo de zero indica uma diminuição no preço pago.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, o índice de condições empresariais no setor industrial geralmente é observado por analistas e é considerado um indicador indireto da saúde econômica estadunidense. O crescimento dos preços pagos pode ser um indicador importante da inflação na região, porque no curto prazo provoca um aumento dos preços e do produto final.

A dinâmica dos preços pagos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Preços do Federal Reserve Bank (FRB) de Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Prices Paid)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
43.6
55.8
56.1
nov. 2025
56.1
48.4
49.2
out. 2025
49.2
53.4
46.8
set. 2025
46.8
58.0
66.8
ago. 2025
66.8
49.7
58.8
jul. 2025
58.8
52.9
41.4
jun. 2025
41.4
65.7
59.8
mai. 2025
59.8
51.0
51.0
abr. 2025
51.0
42.3
48.3
mar. 2025
48.3
40.5
40.5
fev. 2025
40.5
37.9
31.9
jan. 2025
31.9
33.0
26.6
dez. 2024
31.2
19.8
26.6
nov. 2024
26.6
18.7
29.7
out. 2024
29.7
26.5
34.0
set. 2024
34.0
17.1
24.0
ago. 2024
24.0
16.8
19.8
jul. 2024
19.8
22.2
22.5
jun. 2024
22.5
25.5
18.7
mai. 2024
18.7
20.8
23.0
abr. 2024
23.0
5.7
3.7
mar. 2024
3.7
11.5
16.6
fev. 2024
16.6
12.0
11.3
jan. 2024
11.3
16.5
24.3
dez. 2023
25.1
15.7
14.8
nov. 2023
14.8
29.7
23.1
out. 2023
23.1
29.9
25.7
set. 2023
25.7
19.4
20.8
ago. 2023
20.8
10.1
9.5
jul. 2023
9.5
10.7
10.5
jun. 2023
10.5
9.5
10.9
mai. 2023
10.9
8.1
8.2
abr. 2023
8.2
28.0
23.5
mar. 2023
23.5
29.4
26.5
fev. 2023
26.5
14.0
24.5
jan. 2023
24.5
16.9
36.3
dez. 2022
26.4
36.0
35.3
nov. 2022
35.3
33.2
36.3
out. 2022
36.3
14.7
29.8
set. 2022
29.8
48.3
43.6
ago. 2022
43.6
59.1
52.2
jul. 2022
52.2
73.1
64.5
jun. 2022
64.5
84.4
78.9
mai. 2022
78.9
86.1
84.6
abr. 2022
84.6
78.1
81.0
mar. 2022
81.0
72.9
69.3
fev. 2022
69.3
71.6
72.5
jan. 2022
72.5
75.0
66.1
dez. 2021
66.1
78.5
80.0
nov. 2021
80.0
71.2
70.3
