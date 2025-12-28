Calendário Econômico
Medida de Novos Pedidos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)
|Baixa
|5.0
|4.6
|
-8.6
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Philadelhpia Fed New Orders) reflete a mudança no número de pedidos recebidos pelos principais fabricantes na zona de ação do Fed de Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, ou seja, estados com alta atividade econômica. Por isso, este índice é, muitas vezes, correlacionado com os indicadores gerais nacionais.
A medida de novos pedidos é calculada com base num levantamento com as principais indústrias da região. Os diretores das empresas são convidados a responder se certos critérios de desempenho de suas corporações melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados. Além dos novos pedidos, o levantamento também inclui uma avaliação de pedidos novos e pendentes, remessas, ordens pendentes, hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços recebidos, número de empregados, número médio de horas trabalhadas por semana. Adicionalmente, os entrevistados são convidados a avaliar o nível geral de atividade de negócios em sua área. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.
O índice é calculado subtraindo a porcentagem de classificações negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final do índice ser positivo significa que, em média, os preços pagos pelos produtores da região melhorou. Uma leitura abaixo de zero indica uma diminuição no preço pago.
Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, a medida de novos pedidos no setor industrial geralmente é observado por analistas e é considerado um indicador indireto da saúde econômica estadunidense. O aumento de novos pedidos pode ser um indicador importante da atividade manufatureira na região, porque no curto prazo provoca um crescimento da produção.
A dinâmica dos novos pedidos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Medida de Novos Pedidos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress