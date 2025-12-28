CalendárioSeções

Medida de Novos Pedidos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Banco da Reserva Federal da Filadélfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Setor:
Negócio
Baixa 5.0 4.6
-8.6
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
A Medida de Novos Pedidos Fed Filadélfia (Philadelhpia Fed New Orders) reflete a mudança no número de pedidos recebidos pelos principais fabricantes na zona de ação do Fed de Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, ou seja, estados com alta atividade econômica. Por isso, este índice é, muitas vezes, correlacionado com os indicadores gerais nacionais.

A medida de novos pedidos é calculada com base num levantamento com as principais indústrias da região. Os diretores das empresas são convidados a responder se certos critérios de desempenho de suas corporações melhoraram, pioraram ou permaneceram inalterados. Além dos novos pedidos, o levantamento também inclui uma avaliação de pedidos novos e pendentes, remessas, ordens pendentes, hora de entrega de ordens de empreiteiros, inventários, preços recebidos, número de empregados, número médio de horas trabalhadas por semana. Adicionalmente, os entrevistados são convidados a avaliar o nível geral de atividade de negócios em sua área. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.

O índice é calculado subtraindo a porcentagem de classificações negativas da porcentagem de positivas. O fato de o valor final do índice ser positivo significa que, em média, os preços pagos pelos produtores da região melhorou. Uma leitura abaixo de zero indica uma diminuição no preço pago.

Como a região que está sob a responsabilidade do Fed da Filadélfia é uma das regiões economicamente mais ativas do país, a medida de novos pedidos no setor industrial geralmente é observado por analistas e é considerado um indicador indireto da saúde econômica estadunidense. O aumento de novos pedidos pode ser um indicador importante da atividade manufatureira na região, porque no curto prazo provoca um crescimento da produção.

A dinâmica dos novos pedidos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Medida de Novos Pedidos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
5.0
4.6
-8.6
nov. 2025
-8.6
3.5
18.2
out. 2025
18.2
3.9
12.4
set. 2025
12.4
5.6
-1.9
ago. 2025
-1.9
14.2
18.4
jul. 2025
18.4
10.7
2.3
jun. 2025
2.3
11.7
7.5
mai. 2025
7.5
9.3
-34.2
abr. 2025
-34.2
15.3
8.7
mar. 2025
8.7
13.3
21.9
fev. 2025
21.9
55.3
42.9
jan. 2025
42.9
5.1
-3.6
dez. 2024
-4.3
24.6
8.9
nov. 2024
8.9
20.0
14.2
out. 2024
14.2
9.6
-1.5
set. 2024
-1.5
16.2
14.6
ago. 2024
14.6
-7.2
20.7
jul. 2024
20.7
-7.9
-2.2
jun. 2024
-2.2
0.4
-7.9
mai. 2024
-7.9
1.5
12.2
abr. 2024
12.2
-4.3
5.4
mar. 2024
5.4
-5.8
-5.2
fev. 2024
-5.2
-6.9
-17.9
jan. 2024
-17.9
1.4
-22.1
dez. 2023
-25.6
6.1
1.3
nov. 2023
1.3
-2.9
4.4
out. 2023
4.4
2.9
-10.2
set. 2023
-10.2
0.1
16.0
ago. 2023
16.0
-13.5
-15.9
jul. 2023
-15.9
-10.0
-11.0
jun. 2023
-11.0
-15.8
-8.9
mai. 2023
-8.9
-25.7
-22.7
abr. 2023
-22.7
-21.2
-28.2
mar. 2023
-28.2
-12.3
-13.6
fev. 2023
-13.6
-18.4
-10.9
jan. 2023
-10.9
-21.3
-22.3
dez. 2022
-25.8
-16.1
-16.2
nov. 2022
-16.2
-16.8
-15.9
out. 2022
-15.9
18.8
-17.6
set. 2022
-17.6
20.3
-5.1
ago. 2022
-5.1
21.3
-24.8
jul. 2022
-24.8
24.5
-12.4
jun. 2022
-12.4
26.5
22.1
mai. 2022
22.1
26.7
17.8
abr. 2022
17.8
27.0
25.8
mar. 2022
25.8
26.8
14.2
fev. 2022
14.2
27.3
17.9
jan. 2022
17.9
25.1
13.7
dez. 2021
13.7
25.5
47.4
nov. 2021
47.4
23.1
30.8
