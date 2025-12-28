Calendário Econômico
Relatório de Empregos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)
|Moderada
|12.9
|-0.3
|
6.0
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Philadelphia Fed Employment) reflete o emprego, no setor industrial, dentro do alcance do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, isto é, estados com alta atividade econômica. Aqui, as condições de negócios podem ser extrapolados para todo o país.
O índice é calculado com base num levantamento mensal, com diretores das maiores empresas de manufatura, na região, sobre as condições atuais negócios no setor. O índice de emprego está associado à pergunta, no questionário, sobre o número de funcionários na empresa. Os entrevistados avaliam a mudança relativa no índice: tem crescido, diminuído ou permanecido o mesmo. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.
A fato de o valor do índice ser positivo significa que a taxa de emprego em média aumentou a nível regional. Uma leitura abaixo de zero significa um enfraquecimento do emprego no setor manufatureiro.
Durante a avaliação geral da situação, os analistas, muitas vezes, prestam atenção a esta componente, porque a atividade no mercado de trabalho é um dos fatores mais importantes da inflação no país. O crescimento do emprego também significa o crescimento do consumo, o que é um fator favorável para o desenvolvimento econômico. O setor de manufatura na região fornece a maioria dos postos de trabalho, de modo que o índice de emprego no setor manufatureiro é um indicador representativo da situação global. A dinâmica do relatório de empregos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Relatório de Empregos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
