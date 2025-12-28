CalendárioSeções

Relatório de Empregos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Banco da Reserva Federal da Filadélfia (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Setor:
Negócio
Moderada 12.9 -0.3
6.0
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
O Relatório de Empregos Fed Filadélfia (Philadelphia Fed Employment) reflete o emprego, no setor industrial, dentro do alcance do Fed da Filadélfia. Esta região inclui Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware, isto é, estados com alta atividade econômica. Aqui, as condições de negócios podem ser extrapolados para todo o país.

O índice é calculado com base num levantamento mensal, com diretores das maiores empresas de manufatura, na região, sobre as condições atuais negócios no setor. O índice de emprego está associado à pergunta, no questionário, sobre o número de funcionários na empresa. Os entrevistados avaliam a mudança relativa no índice: tem crescido, diminuído ou permanecido o mesmo. Além disso, são consideradas as características do mês anterior e a previsão para os próximos seis meses.

A fato de o valor do índice ser positivo significa que a taxa de emprego em média aumentou a nível regional. Uma leitura abaixo de zero significa um enfraquecimento do emprego no setor manufatureiro.

Durante a avaliação geral da situação, os analistas, muitas vezes, prestam atenção a esta componente, porque a atividade no mercado de trabalho é um dos fatores mais importantes da inflação no país. O crescimento do emprego também significa o crescimento do consumo, o que é um fator favorável para o desenvolvimento econômico. O setor de manufatura na região fornece a maioria dos postos de trabalho, de modo que o índice de emprego no setor manufatureiro é um indicador representativo da situação global. A dinâmica do relatório de empregos Fed Filadélfia pode causar ligeira volatilidade sobre as cotações do dólar.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Relatório de Empregos do Federal Reserve Bank da Filadélfia (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Employment)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
12.9
-0.3
6.0
nov. 2025
6.0
6.1
4.6
out. 2025
4.6
8.3
5.6
set. 2025
5.6
7.6
5.9
ago. 2025
5.9
0.8
10.3
jul. 2025
10.3
-4.1
-9.8
jun. 2025
-9.8
10.5
16.5
mai. 2025
16.5
7.7
0.2
abr. 2025
0.2
9.7
19.7
mar. 2025
19.7
16.0
5.3
fev. 2025
5.3
5.9
11.9
jan. 2025
11.9
15.7
4.8
dez. 2024
6.6
-3.2
8.6
nov. 2024
8.6
17.9
-2.2
out. 2024
-2.2
-1.7
10.7
set. 2024
10.7
7.3
-5.7
ago. 2024
-5.7
8.6
15.2
jul. 2024
15.2
-7.6
-2.5
jun. 2024
-2.5
-6.7
-7.9
mai. 2024
-7.9
-14.3
-10.7
abr. 2024
-10.7
-7.2
-9.6
mar. 2024
-9.6
-10.8
-10.3
fev. 2024
-10.3
0.7
-1.8
jan. 2024
-1.8
0.9
-2.5
dez. 2023
-1.7
0.8
0.8
nov. 2023
0.8
-0.9
4.0
out. 2023
4.0
-5.9
-5.7
set. 2023
-5.7
-3.5
-6.0
ago. 2023
-6.0
-0.7
-1.0
jul. 2023
-1.0
-4.5
-0.4
jun. 2023
-0.4
-4.4
-8.6
mai. 2023
-8.6
-5.2
-0.2
abr. 2023
-0.2
-2.6
-10.3
mar. 2023
-10.3
8.0
5.1
fev. 2023
5.1
4.6
10.9
jan. 2023
10.9
2.6
-0.9
dez. 2022
-1.8
17.8
7.1
nov. 2022
7.1
20.7
28.5
out. 2022
28.5
18.1
12.0
set. 2022
12.0
22.0
24.1
ago. 2022
24.1
23.9
19.4
jul. 2022
19.4
27.3
28.1
jun. 2022
28.1
33.9
25.5
mai. 2022
25.5
41.9
41.4
abr. 2022
41.4
37.1
38.9
mar. 2022
38.9
30.1
32.3
fev. 2022
32.3
30.5
26.1
jan. 2022
26.1
31.6
33.9
dez. 2021
33.9
29.6
27.2
nov. 2021
27.2
29.4
30.7
