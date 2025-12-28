CalendárioSeções

EUA - Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)

Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Federação Nacional de Negócios Independentes (National Federation of Independent Business)
Negócio
Baixa 99.0 97.3
98.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
99.2
99.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da Federação Nacional de Pequenas Empresas (NFIB Small Business Optimism) é um complexo de dez componentes ajustados sazonalmente que refletem a condição econômica de pequenas empresas nos EUA. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
99.0
97.3
98.2
out. 2025
98.2
95.7
98.8
set. 2025
98.8
102.0
100.8
ago. 2025
100.8
109.5
100.3
jul. 2025
100.3
95.0
98.6
jun. 2025
98.6
102.8
98.8
mai. 2025
98.8
92.9
95.8
abr. 2025
95.8
97.0
97.4
mar. 2025
97.4
99.9
100.7
fev. 2025
100.7
98.8
102.8
jan. 2025
102.8
106.9
105.1
dez. 2024
105.1
104.9
101.7
nov. 2024
101.7
93.7
93.7
out. 2024
93.7
90.4
91.5
set. 2024
91.5
91.6
91.2
ago. 2024
91.2
93.6
93.7
jul. 2024
93.7
91.4
91.5
jun. 2024
91.5
90.5
mai. 2024
90.5
89.7
abr. 2024
89.7
88.5
mar. 2024
88.5
89.4
fev. 2024
89.4
89.9
jan. 2024
89.9
91.9
dez. 2023
91.9
90.6
nov. 2023
90.6
90.7
out. 2023
90.7
90.8
set. 2023
90.8
91.3
ago. 2023
91.3
91.9
jul. 2023
91.9
91.0
jun. 2023
91.0
89.4
mai. 2023
89.4
89.0
abr. 2023
89.0
90.1
mar. 2023
90.1
90.9
fev. 2023
90.9
90.3
jan. 2023
90.3
89.8
dez. 2022
89.8
91.9
nov. 2022
91.9
91.3
out. 2022
91.3
92.1
set. 2022
92.1
91.8
ago. 2022
91.8
89.9
jul. 2022
89.9
89.5
jun. 2022
89.5
93.1
mai. 2022
93.1
93.2
abr. 2022
93.2
93.2
mar. 2022
93.2
95.7
fev. 2022
95.7
97.1
jan. 2022
97.1
98.9
dez. 2021
98.9
98.4
nov. 2021
98.4
98.2
out. 2021
98.2
99.1
