O Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da Federação Nacional de Pequenas Empresas (NFIB Small Business Optimism) é um complexo de dez componentes ajustados sazonalmente que refletem a condição econômica de pequenas empresas nos EUA. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Otimismo Entre as Pequenas Empresas da NFIB (NFIB United States Small Business Optimism)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).