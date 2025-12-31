O Índice de Preços de Imóveis (House Price Index) reflete a mudança média no custo de casas unifamiliares nos Estados Unidos como um todo. Preços mais altos da habitação podem fortalecer a confiança do consumidor e estimular os gastos dos consumidores, o que, por sua vez, pode levar a um aumento no ritmo de crescimento da economia, bem como da inflação. Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Preços de Imóveis (United States House Price Index (HPI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).