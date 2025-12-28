Calendário Econômico
EUA - Lucros Corporativos (Trimestral) (United States Corporate Profits q/q)
|Baixa
|4.4%
|0.3%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Lucros Corporativos - Trimestral - (Corporate Profits q/q) mostram a variação percentual no total dos lucros corporativos dos EUA obtidos da produção atual durante o trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. A estimativa dos lucros corporativos é um componente importante dos cálculos de receita nacional e de produtos, realizados pelo Departamento de Análises Econômicas dos EUA para fornecer estatísticas sobre a atividade econômica dos EUA.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Lucros Corporativos (Trimestral) (United States Corporate Profits q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
