O Barômetro de Negócios de Chicago (Chicago Business Barometer) é um indicador composto que caracteriza o ambiente de negócios em Chicago, para o mês de relatórios. Ele é preparado pela organização sem fins lucrativos Market News International Inc., um dos principais fornecedores estadunidenses de notícias e análise econômica, em colaboração com a filial de Chicago do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM).

O barômetro de negócios de Chicago também é conhecido como o PMI de Chicago. Ele é calculado após um levantamento com gerentes de compras que trabalham nas empresas da região de Chicago. Os entrevistados respondem a perguntas sobre o volume de produção, novos pedidos, ordens pendentes, emprego e relações com fornecedores em suas empresas. Eles dão uma avaliação relativa de como tem mudado a situação com estes parâmetros no mês atual: melhorou, piorou ou permaneceu a mesma.

A amostra de entrevistados incluiu representantes de grandes empresas industriais e de serviços na região. Apesar de o índice ser calculado apenas para a região de Chicago, seus dados são normalmente bem correlacionados com os índices gerais estadunidenses. Por isso, eles são interpretados como uma medida importante da economia dos EUA.

Uma leitura acima de 50 significa a melhoria do clima de negócios na região, enquanto, abaixo de 50 - deterioração. O trabalho de gerentes de compras abrange uma percepção prematura sobre as mudanças na situação econômica. Portanto, o crescimento do PMI pode ajudar a prever o incremento da produção no curto e médio prazos.

O aumento do indicador sobre a previsão tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

