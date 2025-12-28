CalendárioSeções

Barômetro de Negócios de Chicago (MNI Chicago Business Barometer)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Ações Mni (MNI)
Setor:
Negócio
Alta 36.3 44.8
43.8
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
42.4
36.3
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
O Barômetro de Negócios de Chicago (Chicago Business Barometer) é um indicador composto que caracteriza o ambiente de negócios em Chicago, para o mês de relatórios. Ele é preparado pela organização sem fins lucrativos Market News International Inc., um dos principais fornecedores estadunidenses de notícias e análise econômica, em colaboração com a filial de Chicago do Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM).

O barômetro de negócios de Chicago também é conhecido como o PMI de Chicago. Ele é calculado após um levantamento com gerentes de compras que trabalham nas empresas da região de Chicago. Os entrevistados respondem a perguntas sobre o volume de produção, novos pedidos, ordens pendentes, emprego e relações com fornecedores em suas empresas. Eles dão uma avaliação relativa de como tem mudado a situação com estes parâmetros no mês atual: melhorou, piorou ou permaneceu a mesma.

A amostra de entrevistados incluiu representantes de grandes empresas industriais e de serviços na região. Apesar de o índice ser calculado apenas para a região de Chicago, seus dados são normalmente bem correlacionados com os índices gerais estadunidenses. Por isso, eles são interpretados como uma medida importante da economia dos EUA.

Uma leitura acima de 50 significa a melhoria do clima de negócios na região, enquanto, abaixo de 50 - deterioração. O trabalho de gerentes de compras abrange uma percepção prematura sobre as mudanças na situação econômica. Portanto, o crescimento do PMI pode ajudar a prever o incremento da produção no curto e médio prazos.

O aumento do indicador sobre a previsão tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Barômetro de Negócios de Chicago (MNI Chicago Business Barometer)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
36.3
44.8
43.8
out. 2025
43.8
40.7
40.6
set. 2025
40.6
45.8
41.5
ago. 2025
41.5
42.5
47.1
jul. 2025
47.1
42.4
40.4
jun. 2025
40.4
42.6
40.5
mai. 2025
40.5
46.2
44.6
abr. 2025
44.6
53.1
47.6
mar. 2025
47.6
40.3
45.5
fev. 2025
45.5
43.4
39.5
jan. 2025
39.5
41.8
36.9
dez. 2024
36.9
39.2
40.2
nov. 2024
40.2
37.4
41.6
out. 2024
41.6
42.6
46.6
set. 2024
46.6
44.4
46.1
ago. 2024
46.1
44.2
45.3
jul. 2024
45.3
44.2
47.4
jun. 2024
47.4
42.3
35.4
mai. 2024
35.4
45.6
37.9
abr. 2024
37.9
48.3
41.4
mar. 2024
41.4
50.2
44.0
fev. 2024
44.0
51.2
46.0
jan. 2024
46.0
47.4
46.9
dez. 2023
46.9
49.9
55.8
nov. 2023
55.8
43.9
44.0
out. 2023
44.0
46.4
44.1
set. 2023
44.1
45.8
48.7
ago. 2023
48.7
42.1
42.8
jul. 2023
42.8
40.9
41.5
jun. 2023
41.5
44.5
40.4
mai. 2023
40.4
46.2
48.6
abr. 2023
48.6
43.7
43.8
mar. 2023
43.8
43.9
43.6
fev. 2023
43.6
44.6
44.3
jan. 2023
44.3
41.0
44.9
dez. 2022
44.9
41.2
37.2
nov. 2022
37.2
45.4
45.2
out. 2022
45.2
48.9
45.7
set. 2022
45.7
52.2
52.2
ago. 2022
52.2
54.1
52.1
jul. 2022
52.1
58.2
56.0
jun. 2022
56.0
58.5
60.3
mai. 2022
60.3
59.7
56.4
abr. 2022
56.4
59.7
62.9
mar. 2022
62.9
60.8
56.3
fev. 2022
56.3
64.3
65.2
jan. 2022
65.2
62.6
64.3
dez. 2021
63.1
65.2
61.8
nov. 2021
61.8
66.8
68.4
out. 2021
68.4
65.9
64.7
