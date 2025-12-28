O Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)) é uma avaliação mensal da atividade econômica global e a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Trata-se de uma média ponderada, que combina 85 indicadores distintos da economia nacional.

Os indicadores econômicos utilizados para calcular o CFNAI são tomados de quatro grandes categorias de dados:

produção e renda (23 séries de dados);

emprego, desemprego, horas de trabalho (24 séries de dados);

consumo privado e doméstico (15 séries de dados);

vendas, pedidos e estoques (23 séries de dados).

Todos estas séries de dados refletem os vários aspectos da atividade econômica no país. Para facilitar a interpretação do valor do índice, todos os dados são ajustados à inflação.

CFNAI é o único indicador que reflete o movimento conjunto dos 85 indicadores abrangidos por ele. Os valores históricos definem os pesos individuais dos componentes através de sua contribuição no movimento conjunto do indicador.

O valor médio do índice é igual a 0, enquanto o intervalo do desvio se situa entre +1 e -1. Como a atividade econômica tende a aumentar, um desvio positivo do valor médio indica uma tendência ascendente, e um negativo - uma descendente.

Economistas examinam o indicador como uma medida para avaliar a atividade econômica global no país. O aumento em todos os indicadores, com exceção de alguns indicadores do mercado de trabalho (desemprego), indica uma expansão da economia nacional. Além disso, o crescimento da produção, os salários, os gastos dos consumidores e muitos outros indicadores nacionais permite fazer previsões sobre o nível de inflação no curto prazo e no período atual.

O Fed de Chicago atualiza os dados do índice mensalmente. Publica-se uma coleção de tabelas e gráficos, bem como explicações sobre cada um deles. Os analistas interpretam o índice dependendo do movimento de cada um dos componentes do índice em relação aos outros. Em geral, quanto maior o CFNAI, melhores as cotações do dólar.

Últimos valores: