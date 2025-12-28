Calendário Econômico
Índice de Atividade Nacional do Federal Reserve Bank de Chicago (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)
|Baixa
|N/D
|0.06
|
-0.12
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Chicago Fed National Activity Index (CFNAI)) é uma avaliação mensal da atividade econômica global e a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Trata-se de uma média ponderada, que combina 85 indicadores distintos da economia nacional.
Os indicadores econômicos utilizados para calcular o CFNAI são tomados de quatro grandes categorias de dados:
- produção e renda (23 séries de dados);
- emprego, desemprego, horas de trabalho (24 séries de dados);
- consumo privado e doméstico (15 séries de dados);
- vendas, pedidos e estoques (23 séries de dados).
Todos estas séries de dados refletem os vários aspectos da atividade econômica no país. Para facilitar a interpretação do valor do índice, todos os dados são ajustados à inflação.
CFNAI é o único indicador que reflete o movimento conjunto dos 85 indicadores abrangidos por ele. Os valores históricos definem os pesos individuais dos componentes através de sua contribuição no movimento conjunto do indicador.
O valor médio do índice é igual a 0, enquanto o intervalo do desvio se situa entre +1 e -1. Como a atividade econômica tende a aumentar, um desvio positivo do valor médio indica uma tendência ascendente, e um negativo - uma descendente.
Economistas examinam o indicador como uma medida para avaliar a atividade econômica global no país. O aumento em todos os indicadores, com exceção de alguns indicadores do mercado de trabalho (desemprego), indica uma expansão da economia nacional. Além disso, o crescimento da produção, os salários, os gastos dos consumidores e muitos outros indicadores nacionais permite fazer previsões sobre o nível de inflação no curto prazo e no período atual.
O Fed de Chicago atualiza os dados do índice mensalmente. Publica-se uma coleção de tabelas e gráficos, bem como explicações sobre cada um deles. Os analistas interpretam o índice dependendo do movimento de cada um dos componentes do índice em relação aos outros. Em geral, quanto maior o CFNAI, melhores as cotações do dólar.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Atividade Nacional do Federal Reserve Bank de Chicago (Federal Reserve Bank (Fed) of Chicago National Activity Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
