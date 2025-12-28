CalendárioSeções

EUA - Leilão TIPS a 5 anos (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Departamento do Tesouro dos EUA (United States Department of the Treasury)
Setor:
Mercados
Moderada 1.433%
1.182%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
1.433%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Leilão TIPS a 5 anos (5-Year TIPS Auction) reflete o rendimento percentual dos TIPS (títulos da dívida pública norte-americana indexados à inflação) com prazo de vencimento de 5 anos. A diferença entre as taxas de retorno dos títulos indexados à inflação e os títulos do Tesouro padrão é considerada como um indicador da previsão do investidor em relação às taxas de inflação.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Leilão TIPS a 5 anos (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
1.433%
1.182%
1.182%
1.650%
1.650%
1.702%
1.702%
2.121%
2.121%
1.670%
1.670%
2.050%
2.050%
2.242%
2.242%
1.710%
1.710%
2.440%
2.440%
1.832%
1.832%
1.320%
1.320%
1.504%
1.504%
1.732%
1.732%
0.362%
0.362%
-0.340%
-0.340%
-1.508%
-1.508%
-1.685%
-1.685%
-1.416%
-1.416%
-1.631%
-1.631%
-1.575%
-1.575%
-1.320%
-1.320%
-0.951%
-0.951%
-0.766%
-0.766%
-0.320%
-0.320%
0.020%
0.020%
0.054%
0.054%
0.152%
0.152%
0.515%
0.515%
1.129%
1.129%
0.724%
0.724%
0.631%
0.631%
0.370%
0.370%
0.117%
0.117%
-0.049%
-0.049%
0.120%
0.120%
-0.209%
-0.209%
-0.195%
-0.195%
0.472%
0.472%
0.305%
0.305%
-0.335%
-0.335%
0.395%
0.395%
-0.281%
-0.281%
-0.213%
-0.213%
Exportar relatório

