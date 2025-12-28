Calendário Econômico
EUA - Leilão TIPS a 5 anos (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)
|Moderada
|1.433%
|
1.182%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
1.433%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Leilão TIPS a 5 anos (5-Year TIPS Auction) reflete o rendimento percentual dos TIPS (títulos da dívida pública norte-americana indexados à inflação) com prazo de vencimento de 5 anos. A diferença entre as taxas de retorno dos títulos indexados à inflação e os títulos do Tesouro padrão é considerada como um indicador da previsão do investidor em relação às taxas de inflação.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Leilão TIPS a 5 anos (United States 5-Year Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) Auction)".
