실업률은 전체 민간 노동력 중 현재 실업자가 차지하는 비율을 전체 노동 연령 인구의 백분율로 반영합니다. 실업자는 16세 이상 노인으로 정의되며, 다음과 같습니다:

지난 4주 동안 적극적으로 일자리를 찾고 있으며 앞으로 2주 이내에 일을 시작할 수 있다;

일자리를 구했고, 앞으로 2주 안에 일을 시작할 준비가 되어 있다.

이 지표는 해당 기관이 정기적으로 실시하는 노동력 조사를 바탕으로 산출된다. 노동시장에 관한 통계게시판이 매달 발행됩니다. 상세한 보고서 양식에는 영국의 전반적인 실업률과 성별, 연령, 실업 기간별 통계가 포함되어 있습니다.

영국의 실업률은 국가 경제 건강의 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 국가 기관들은 이 자료를 거시경제학과 노동시장을 관리하기 위해 사용합니다. 실업은 사회 상황의 복잡성을 나타냅니다. 실업자 데이터는 유럽중앙은행을 포함한 많은 국제기구에 제공됩니다.

실업률을 영국의 청구인 집계 지표와 혼동해서는 안 됩니다. 일부 실업자는 복리후생 자격이 없거나 청구하지 않아 당국이 통계조사 자료를 분석합니다.

실업률 증가는 국가 경제와 노동 시장의 문제를 나타냅니다. 따라서 값 증가는 GBP 시세에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

