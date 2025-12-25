Уровень безработицы (Unemployment Rate) отражает долю экономически активных резидентов страны, в данный момент являющихся безработными, в процентах от общего количества трудоспособного населения. Безработными считаются нетрудоустроенные лица в возрасте 16 лет и старше, которые:

либо активно ищут работу в течение последних четырех недель и могут приступить к ней в последующие две недели;

либо нашли работу и ждут ее начала в течение ближайших двух недель.

Показатель рассчитывается исходя из данных опроса о рабочей силе (Labor Force Survey), который регулярно проводится соответствующим ведомством. Статистический бюллетень о рынке труда публикуется каждый месяц. Подробная форма этого отчета содержит не только общий процент безработицы в стране, но и отдельную статистику по полу, возрасту людей и продолжительности периода безработицы.

Данные о безработице в Великобритании, как и во всем мире, входят в список важнейших показателей экономической ситуации в стране. Государственные ведомства используют их для управления макроэкономикой и рынком труда. Безработица используется в качестве показателя сложности социальной ситуации. Данные о ней предоставляются целому ряду международных организаций, в частности, ЕЦБ.

Показатель уровня безработицы следует отличать от изменения числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Некоторые безработные не имеют права на получение пособия или не обращаются за ним официально, поэтому власти ориентируются на данные статистического опроса.

Рост безработицы свидетельствует о проблемах в экономике страны и на рынке труда. Поэтому увеличение показателя может отрицательно отразиться на котировках фунта стерлингов.

График последних значений: