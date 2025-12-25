Экономический календарь
Уровень безработицы в Великобритании (United Kingdom Unemployment Rate)
|Средняя
|4.8%
|4.3%
|
4.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Уровень безработицы (Unemployment Rate) отражает долю экономически активных резидентов страны, в данный момент являющихся безработными, в процентах от общего количества трудоспособного населения. Безработными считаются нетрудоустроенные лица в возрасте 16 лет и старше, которые:
- либо активно ищут работу в течение последних четырех недель и могут приступить к ней в последующие две недели;
- либо нашли работу и ждут ее начала в течение ближайших двух недель.
Показатель рассчитывается исходя из данных опроса о рабочей силе (Labor Force Survey), который регулярно проводится соответствующим ведомством. Статистический бюллетень о рынке труда публикуется каждый месяц. Подробная форма этого отчета содержит не только общий процент безработицы в стране, но и отдельную статистику по полу, возрасту людей и продолжительности периода безработицы.
Данные о безработице в Великобритании, как и во всем мире, входят в список важнейших показателей экономической ситуации в стране. Государственные ведомства используют их для управления макроэкономикой и рынком труда. Безработица используется в качестве показателя сложности социальной ситуации. Данные о ней предоставляются целому ряду международных организаций, в частности, ЕЦБ.
Показатель уровня безработицы следует отличать от изменения числа заявок на пособие по безработице в Великобритании. Некоторые безработные не имеют права на получение пособия или не обращаются за ним официально, поэтому власти ориентируются на данные статистического опроса.
Рост безработицы свидетельствует о проблемах в экономике страны и на рынке труда. Поэтому увеличение показателя может отрицательно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Уровень безработицы в Великобритании (United Kingdom Unemployment Rate)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress