Calendrier économique
Taux de chômage au Royaume-Uni (United Kingdom Unemployment Rate)
|Moyen
|4.7%
|4.3%
|
4.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|4.3%
|
4.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage traduit la part des résidents actuellement au chômage dans l’ensemble de la population active civile, en pourcentage du nombre total de personnes en âge de travailler. Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 16 ans et plus qui:
- ont été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et sont en mesure de commencer à travailler au cours des deux prochaines semaines;
- ont trouvé un emploi et sont prêts à commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.
L’indicateur est calculé sur la base de l’enquête sur les forces de travail, qui est régulièrement menée par l’organisme approprié. Un bulletin statistique sur le marché du travail est publié chaque mois. Le formulaire de rapport détaillé comprend le taux de chômage global au Royaume-Uni, ainsi que des statistiques distinctes par sexe, âge et durée de la période de chômage.
Le taux de chômage au Royaume-Uni est l’un des indicateurs les plus importants de la santé de l’économie nationale. Les organismes publics utilisent les données pour gérer la macroéconomie et le marché du travail. Le chômage indique la complexité de la condition sociale. Les données sur le chômage sont fournies à un certain nombre d’établissements internationaux, dont la Banque Centrale Européenne.
Le taux de chômage ne doit pas être mélangé avec l’indicateur du nombre de demandeurs du Royaume-Uni. Certains chômeurs ne sont pas admissibles aux prestations ou n’en demandent pas, de sorte que les autorités analysent les données de l’enquête statistique.
La croissance du chômage indique des problèmes dans l’économie nationale et le marché du travail. Par conséquent, la croissance de la valeur peut affecter négativement les cours GBP.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Taux de chômage au Royaume-Uni (United Kingdom Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress