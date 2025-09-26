Le taux de chômage traduit la part des résidents actuellement au chômage dans l’ensemble de la population active civile, en pourcentage du nombre total de personnes en âge de travailler. Les chômeurs sont définis comme des personnes âgées de 16 ans et plus qui:

ont été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines et sont en mesure de commencer à travailler au cours des deux prochaines semaines;

ont trouvé un emploi et sont prêts à commencer à travailler dans les deux prochaines semaines.

L’indicateur est calculé sur la base de l’enquête sur les forces de travail, qui est régulièrement menée par l’organisme approprié. Un bulletin statistique sur le marché du travail est publié chaque mois. Le formulaire de rapport détaillé comprend le taux de chômage global au Royaume-Uni, ainsi que des statistiques distinctes par sexe, âge et durée de la période de chômage.

Le taux de chômage au Royaume-Uni est l’un des indicateurs les plus importants de la santé de l’économie nationale. Les organismes publics utilisent les données pour gérer la macroéconomie et le marché du travail. Le chômage indique la complexité de la condition sociale. Les données sur le chômage sont fournies à un certain nombre d’établissements internationaux, dont la Banque Centrale Européenne.

Le taux de chômage ne doit pas être mélangé avec l’indicateur du nombre de demandeurs du Royaume-Uni. Certains chômeurs ne sont pas admissibles aux prestations ou n’en demandent pas, de sorte que les autorités analysent les données de l’enquête statistique.

La croissance du chômage indique des problèmes dans l’économie nationale et le marché du travail. Par conséquent, la croissance de la valeur peut affecter négativement les cours GBP.

Dernières valeurs: