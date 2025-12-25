Экономический календарь
Базовый индекс потребительских цен Великобритании м/м (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Низкая
|0.0%
|0.5%
|
0.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|0.1%
|
0.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Базовый индекс потребительских цен м/м (Core CPI m/m) отражает изменение цен на фиксированную корзину товаров и услуг в отчетном месяце по сравнению с предыдущим, с точки зрения потребителей. Из-за высокой волатильности из расчета базового индекса исключены продукты питания и энергия. Каждому элементу корзины при расчете индекса присваивается определенный вес, в зависимости от доли расходов на его потребление. Индекс трактуется как один из показателей инфляции в стране. Поэтому рост значения показателя может положительно отразиться на котировках фунта стерлингов.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Базовый индекс потребительских цен Великобритании м/м (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
