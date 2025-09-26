L’indice des prix à la consommation de base m/m du Royaume-Uni montre la variation des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue du consommateur, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus du calcul de l’indice en raison de leur forte volatilité. Chaque élément du panier a un certain poids dans le calcul de l’indice, en fonction de la part des dépenses sur sa consommation. L’indice est considéré comme l’un des indicateurs de l’inflation nationale. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRoyaume-Uni Indice des prix à la consommation de base (IPC) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.