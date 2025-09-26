CalendrierSections

Royaume-Uni Indice des prix à la consommation de base (IPC) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)

Pays :
Royaume-Uni
GBP, Livre sterling
Source
Bureau National de la Statistique (Office for National Statistics)
Secteur
Prix
Bas 0.2% 0.2%
0.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.5%
0.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation de base m/m du Royaume-Uni montre la variation des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue du consommateur, au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus du calcul de l’indice en raison de leur forte volatilité. Chaque élément du panier a un certain poids dans le calcul de l’indice, en fonction de la part des dépenses sur sa consommation. L’indice est considéré comme l’un des indicateurs de l’inflation nationale. Par conséquent, la croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours de la livre sterling.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRoyaume-Uni Indice des prix à la consommation de base (IPC) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
0.2%
0.2%
0.4%
juin 2025
0.4%
0.5%
0.2%
févr. 2025
0.4%
-0.4%
-0.4%
déc. 2024
0.3%
0.6%
0.0%
nov. 2024
0.0%
0.0%
0.4%
oct. 2024
0.4%
0.4%
0.1%
sept. 2024
0.1%
0.3%
0.4%
août 2024
0.4%
0.1%
juil. 2024
0.1%
0.2%
juin 2024
0.2%
0.1%
0.5%
mai 2024
0.5%
1.4%
0.9%
avr. 2024
0.9%
0.6%
mars 2024
0.6%
1.5%
0.6%
févr. 2024
0.6%
0.0%
-0.9%
janv. 2024
-0.9%
-0.3%
0.6%
déc. 2023
0.6%
0.6%
-0.3%
nov. 2023
-0.3%
0.7%
0.3%
oct. 2023
0.3%
1.0%
0.5%
sept. 2023
0.5%
0.8%
0.1%
août 2023
0.1%
0.9%
0.3%
juil. 2023
0.3%
0.0%
0.2%
juin 2023
0.2%
0.4%
0.8%
mai 2023
0.8%
0.6%
1.3%
avr. 2023
1.3%
0.5%
0.9%
mars 2023
0.9%
0.7%
1.2%
févr. 2023
1.2%
-0.3%
-0.9%
janv. 2023
-0.9%
0.0%
0.5%
déc. 2022
0.5%
0.6%
0.3%
nov. 2022
0.3%
0.6%
0.7%
oct. 2022
0.7%
0.8%
0.6%
sept. 2022
0.6%
0.7%
0.8%
août 2022
0.8%
0.7%
0.3%
juil. 2022
0.3%
-0.1%
0.4%
juin 2022
0.4%
0.4%
0.5%
mai 2022
0.5%
0.8%
0.7%
avr. 2022
0.7%
0.3%
0.9%
mars 2022
0.9%
0.4%
0.8%
févr. 2022
0.8%
0.2%
-0.4%
janv. 2022
-0.4%
-0.1%
0.5%
déc. 2021
0.5%
0.4%
0.5%
nov. 2021
0.5%
0.1%
0.7%
oct. 2021
0.7%
0.2%
0.4%
sept. 2021
0.4%
0.6%
0.7%
août 2021
0.7%
-0.6%
0.0%
juil. 2021
0.0%
0.0%
0.5%
juin 2021
0.5%
0.3%
0.8%
mai 2021
0.8%
-0.2%
0.3%
avr. 2021
0.3%
0.0%
0.4%
mars 2021
0.4%
0.4%
0.0%
févr. 2021
0.0%
-0.1%
-0.5%
12345
