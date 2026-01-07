영국의 핵심 소비자물가지수 m/m은 소비자 관점에서 상품 및 서비스 고정 바스켓의 가격 변동을 전월에 비해 나타낸 것입니다. 식품과 에너지 가격은 변동성이 크기 때문에 지수 계산에서 제외됩니다. 바스켓의 각 요소는 소비 지출의 비율에 따라 지수 계산에서 특정 가중치를 가집니다. 이 지수는 국가 인플레이션의 지표 중 하나로 간주됩니다. 따라서 지표 증가는 GBP 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

"영국 CPI(핵심 소비자 물가 지수) m/m (United Kingdom Core Consumer Price Index (CPI) m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.