Экономический календарь
Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)
|Низкая
|-0.2%
|0.5%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.1%
|
-0.2%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежный агрегат М4 от Банка Англии, м/м (BoE M4 Money Supply m/m) отражает в процентах, как изменилось количество денежной массы в стране в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.
В денежный агрегат М4 входят:
- наличные средства, циркулирующие вне банков (стерлинговые банкноты и монеты);
- денежные средства на частных депозитах негосударственных банков и строительных обществ;
- денежные средства на коммерческих депозитах негосударственных банков и строительных обществ;
- коммерческие бумаги и облигации с первоначальным сроком погашения до 5 лет, выпущенные британскими эмитентами;
- оценочные запасы банковских стерлинговых векселей.
М4 представляет наиболее ликвидную оценку денежной массы.
Рост денежного агрегата — мера увеличения инфляции. Как правило, чем больше денег обращается в монетарной системе страны, тем выше становится инфляция. Для достижения целевой инфляции в 2% Банк Англии проводит программу количественного смягчения — по сути, искусственно увеличивая денежный агрегат.
Рост денежного агрегата сам по себе не сказывается на котировках фунта стерлингов — это административная информация.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
