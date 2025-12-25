КалендарьРазделы

Денежный агрегат М4 от Банка Англии м/м (Bank of England (BoE) M4 Money Supply m/m)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Деньги
Низкая -0.2% 0.5%
0.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-0.1%
-0.2%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Денежный агрегат М4 от Банка Англии, м/м (BoE M4 Money Supply m/m) отражает в процентах, как изменилось количество денежной массы в стране в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В денежный агрегат М4 входят:

  • наличные средства, циркулирующие вне банков (стерлинговые банкноты и монеты);
  • денежные средства на частных депозитах негосударственных банков и строительных обществ;
  • денежные средства на коммерческих депозитах негосударственных банков и строительных обществ;
  • коммерческие бумаги и облигации с первоначальным сроком погашения до 5 лет, выпущенные британскими эмитентами;
  • оценочные запасы банковских стерлинговых векселей.

М4 представляет наиболее ликвидную оценку денежной массы.

Рост денежного агрегата — мера увеличения инфляции. Как правило, чем больше денег обращается в монетарной системе страны, тем выше становится инфляция. Для достижения целевой инфляции в 2% Банк Англии проводит программу количественного смягчения — по сути, искусственно увеличивая денежный агрегат.

Рост денежного агрегата сам по себе не сказывается на котировках фунта стерлингов — это административная информация.

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
-0.2%
0.5%
0.6%
сент. 2025
0.6%
0.2%
0.4%
авг. 2025
0.4%
-0.4%
0.1%
июль 2025
0.1%
0.5%
0.3%
июнь 2025
0.3%
0.1%
0.2%
май 2025
0.2%
1.0%
-0.1%
апр. 2025
0.0%
0.9%
0.3%
март 2025
0.3%
0.0%
0.2%
февр. 2025
0.2%
0.6%
1.4%
янв. 2025
1.3%
0.0%
0.1%
дек. 2024
0.1%
0.0%
0.0%
нояб. 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
окт. 2024
-0.1%
0.2%
0.5%
сент. 2024
0.6%
0.3%
-0.1%
авг. 2024
-0.1%
0.1%
0.3%
июль 2024
0.3%
0.1%
0.5%
июнь 2024
0.5%
0.1%
-0.1%
май 2024
-0.1%
0.4%
0.0%
апр. 2024
0.1%
0.0%
0.7%
март 2024
0.7%
0.6%
февр. 2024
0.5%
0.0%
янв. 2024
-0.1%
-0.3%
0.5%
дек. 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
нояб. 2023
-0.1%
-0.2%
0.3%
окт. 2023
0.3%
-0.2%
-1.1%
сент. 2023
-1.1%
-0.1%
0.2%
авг. 2023
0.2%
-0.1%
-0.6%
июль 2023
-0.5%
-0.1%
-0.1%
июнь 2023
-0.1%
-0.1%
0.3%
май 2023
0.2%
-0.1%
-0.1%
апр. 2023
0.0%
0.1%
-0.6%
март 2023
-0.6%
0.1%
-0.3%
февр. 2023
-0.4%
0.1%
1.2%
янв. 2023
1.3%
0.1%
-0.9%
дек. 2022
-0.8%
-0.3%
-1.5%
нояб. 2022
-1.6%
0.4%
0.1%
окт. 2022
0.0%
0.9%
2.1%
сент. 2022
2.1%
0.1%
-0.1%
авг. 2022
-0.2%
0.5%
0.5%
июль 2022
0.5%
0.3%
-0.3%
июнь 2022
-0.3%
0.3%
0.6%
май 2022
0.5%
0.6%
0.0%
апр. 2022
0.0%
0.4%
0.1%
март 2022
0.1%
0.4%
1.0%
февр. 2022
1.0%
0.5%
0.1%
янв. 2022
0.1%
0.4%
0.0%
дек. 2021
0.1%
0.5%
0.7%
нояб. 2021
0.7%
0.5%
0.6%
окт. 2021
0.6%
0.5%
0.7%
сент. 2021
0.6%
0.5%
0.5%
