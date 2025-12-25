Денежный агрегат М4 от Банка Англии, м/м (BoE M4 Money Supply m/m) отражает в процентах, как изменилось количество денежной массы в стране в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.

В денежный агрегат М4 входят:

наличные средства, циркулирующие вне банков (стерлинговые банкноты и монеты);

денежные средства на частных депозитах негосударственных банков и строительных обществ;

денежные средства на коммерческих депозитах негосударственных банков и строительных обществ;

коммерческие бумаги и облигации с первоначальным сроком погашения до 5 лет, выпущенные британскими эмитентами;

оценочные запасы банковских стерлинговых векселей.

М4 представляет наиболее ликвидную оценку денежной массы.

Рост денежного агрегата — мера увеличения инфляции. Как правило, чем больше денег обращается в монетарной системе страны, тем выше становится инфляция. Для достижения целевой инфляции в 2% Банк Англии проводит программу количественного смягчения — по сути, искусственно увеличивая денежный агрегат.

Рост денежного агрегата сам по себе не сказывается на котировках фунта стерлингов — это административная информация.

График последних значений: