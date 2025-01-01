İsviçre Ulusal Bankası (SNB) Para Politikası Değerlendirmesi üç ayda bir yayınlanmaktadır. Değerlendirme mevcut ekonomik durumun ve SNB'nin gelecekteki para politikası planlarının bir tanımını sunmaktadır. Ayrıca, belge, banka mevduatları üzerindeki faiz oranlarını, üç aylık bir LIBOR faiz oranı için hedef aralığını ve enflasyonist görünümü de içermektedir.