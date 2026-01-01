스위스 국립은행(SNB) 통화정책 평가는 분기별로 실시되며, 그 결과는 보도자료로 발표됩니다. 평가 문서에는 현재 경제 상황과 향후 통화 정책에 대한 SNB의 계획이 설명되어 있습니다. SNB의 금리결정 발표 전 통화정책 효과에 대한 심층평가가 선행됩니다.

또한 이 간행물은 은행 예금 금리, 3개월 만기 LIBR 금리의 목표 범위, 인플레이션 전망에 대한 계획을 반영하고 있습니다. 또한, 평가에는 기준 시나리오에 대한 금융 시스템 위험의 간략한 개요와 국가 경제 성장에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 문서에는 다이어그램과 데이터 시트가 포함되어 있습니다.

이 보도 자료에는 전향적인 정보는 없지만, 분석가들이 SNB의 이사회에서 일반적인 감정에 대한 기본적인 평가를 할 수 있도록 합니다. 이 문서에서는 향후 통화정책 조치에 대한 결정이 채택되는 것을 근거로 하여 통계 정보에 대한 간략한 요약을 제공합니다. 따라서, 그 출판물은 스위스 프랑의 시세에 직접적인 영향을 미치지는 않지만, 상황을 바꿀 수 있는 조건을 충분히 검토합니다.