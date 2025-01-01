La Evaluación de la Política Monetaria del Banco Nacional de Suiza (SNB) se realiza trimestralmente, y sus resultados se publican en una nota de prensa. El documento de evaluación ofrece una descripción de la situación económica actual y los planes del SNB para la futura política monetaria. Antes de publicar la decisión sobre la tasa de interés del BNS, se procede a una valoración en profundidad de la efectividad de la política monetaria.

Asimismo, la publicación representa los planes para las tasas de interés de los depósitos bancarios, el rango objetivo para la tasa de interés LIBOR a tres meses y la perspectiva inflacionaria. Además, la evaluación contiene un breve resumen de los riesgos del sistema financiero para el escenario de referencia y una evaluación del crecimiento económico del país. El documento incluye diagramas y hojas de datos.

Este comunicado de prensa no presenta ninguna información prospectiva, pero permite a los analistas evaluar de forma básica los sentimientos prevalecientes en la Junta de Gobierno del BNS. El documento ofrece un breve resumen de carácter estadístico, y sirve como base para adoptar una decisión sobre futuras medidas de política monetaria. Por lo tanto, su publicación no ejerce una influencia directa en las cotizaciones del franco suizo, pero sí que ofrece una panorámica completa de las condiciones que pueden cambiar la situación.