Die Schweizerische Nationalbank (SNB) führt vierteljährlich eine geldpolitische Beurteilung durch, deren Ergebnisse in einer Presseaussendung veröffentlicht werden. Das Bewertungsdokument beschreibt die aktuelle Wirtschaftslage und die Pläne der Nationalbank für die künftige Geldpolitik. Der Veröffentlichung des Zinsentscheids der SNB geht eine eingehende Beurteilung der geldpolitischen Wirksamkeit voraus.

Darüber hinaus spiegelt die Veröffentlichung die Pläne für die Verzinsung von Bankeinlagen, ein Zielkorridor für einen dreimonatigen LIBOR-Zinssatz und einen Inflationsausblick wider. Darüber hinaus enthält die Bewertung einen kurzen Überblick über die Risiken des Finanzsystems für das Basisszenario und die Bewertung des Wirtschaftswachstums des Landes. Das Dokument enthält Diagramme und Datenblätter.

Diese Presseaussendung enthält keine zukunftsgerichteten Informationen, sondern erlaubt Analysten eine grundsätzliche Einschätzung der im Direktorium der SNB vorherrschenden Stimmungen. Das Dokument enthält eine kurze Zusammenfassung der statistischen Informationen, auf deren Grundlage eine Entscheidung über künftige geldpolitische Maßnahmen getroffen wird. Die Veröffentlichung hat daher keine direkte Auswirkung auf die Kurse in Schweizer Franken, sondern gibt einen vollständigen Überblick über die Bedingungen, die die Situation verändern können.