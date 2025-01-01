L’évaluation de la politique monétaire de la Banque Nationale Suisse (BNS) est réalisée sur une base trimestrielle et ses résultats sont publiés dans un communiqué de presse. Le document d’évaluation fournit une description de la condition économique actuelle et des projets de la BNS pour la future politique monétaire. Une évaluation approfondie de l’efficacité de la politique monétaire précède la publication de la décision de la BNS sur les taux d’intérêt.

En outre, la publication traduit les plans concernant les taux d’intérêt sur les dépôts bancaires, une fourchette cible pour un taux d’intérêt LIBOR à trois mois et des perspectives inflationnistes. En outre, l’évaluation comprend un bref aperçu des risques du système financier pour le scénario de référence et l’évaluation de la croissance économique du pays. Le document comprend des diagrammes et des fiches techniques.

Le présent communiqué de presse ne contient aucune information prospective, mais permet aux analystes de procéder à une évaluation de base des sentiments qui prévalent au sein de la Direction Générale de la BNS. Le document fournit un bref résumé des informations statistiques, sur la base desquelles une décision sur les futures mesures de politique monétaire est adoptée. Par conséquent, sa publication n’a pas d’impact direct sur les cours du franc suisse, mais fournit un examen complet des conditions qui peuvent changer la condition.