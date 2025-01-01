スイス国立銀行(SNB)通貨政策評価は四半期毎に実施され、その結果はプレスリリースで発表されています。評価文書は、現在の経済状況とSNBの将来の金融政策の計画についての説明を提供します。SNBの金利決定の公表に先立って、金融政策の有効性の徹底的な評価が行われています。

また、この書類には、銀行預金の金利、3ヶ月LIBOR金利の目標範囲、及びインフレの見通しに関する計画が含まれています。さらに、評価には、ベースラインシナリオに対する金融システムのリスクの概要と、国の経済成長の評価が含まれています。この出版物には図とデータシートが含まれています。

このプレスリリースには将来の情報は含まれていませんが、アナリストはSNBの理事会の優勢な感情を基本的に評価することができます。この文書は、将来の金融政策措置の決定に基づいて統計情報の要約を提供しています。したがって、その出版物はスイスフランの相場に直接影響を与えるものではありませんが、状況を変える可能性のある条件を十分に検討します。