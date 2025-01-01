A Avaliação da Política Monetária do Banco Nacional da Suíça (SNB Monetary Policy Assessment) é realizada uma vez por trimestre e seus resultados são publicados durante um comunicado à imprensa. O documento descreve a situação econômica atual, bem como os próximos planos do regulador no que diz respeito à política monetária. Uma avaliação aprofundada da eficácia da política monetária precede a publicação da decisão do SNB sobre a taxa de juros.

Esta publicação também contém planos para as taxas de juros sobre os depósitos bancários, o corredor alvo de três meses da taxa LIBOR e a previsão para a inflação. Descreve brevemente os riscos do sistema financeiro no âmbito do cenário-base e avalia o crescimento econômico do país. O documento é ilustrado por gráficos e tabelas.

Este comunicado à imprensa não contém nenhuma informação prospectiva, mas permite que os analistas façam uma avaliação básica dos sentimentos predominantes no Conselho de Administração do regulador. O documento é um breve resumo estatístico, com base no qual é tomada a decisão sobre futuras medidas de política monetária. Portanto, sua publicação diretamente não afeta as cotações do franco suíço, mas dá uma revisão completa das condições que podem mudar a situação.