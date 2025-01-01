La Valutazione della Politica Monetaria della Banca Nazionale Svizzera (BNS) viene condotta su base trimestrale e i suoi risultati sono pubblicati in un comunicato stampa. Il documento di valutazione descrive la situazione economica attuale e i piani della Banca Nazionale per la futura politica monetaria. Una valutazione approfondita dell'efficacia della politica monetaria precede la pubblicazione della decisione sui tassi d'interesse della Banca Nazionale.

Inoltre, la pubblicazione riflette i piani per i tassi di interesse sui depositi bancari, un intervallo target per un tasso di interesse LIBOR a tre mesi e una prospettiva inflazionistica. Inoltre, la valutazione contiene una breve descrizione dei rischi del sistema finanziario per lo scenario di base e la valutazione della crescita economica del Paese. Il documento contiene diagrammi e schede tecniche.

Il presente comunicato stampa non presenta alcuna informazione previsionale, ma consente agli analisti di effettuare una valutazione di base dei sentimenti prevalenti in seno alla Direzione Generale della BNS. Il documento fornisce una breve sintesi delle informazioni statistiche, sulla base delle quali viene adottata una decisione sulle future misure di politica monetaria. Pertanto, la sua pubblicazione non ha un effetto diretto sulle quotazioni in franchi svizzeri, ma fornisce un esame completo delle condizioni che possono cambiare la situazione.