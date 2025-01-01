Оценка денежно-кредитной политики от Национального Банка Швейцарии (SNB Monetary Policy Assesment) проводится один раз в квартал, и ее результаты публикуются в формате пресс-релиза. В документе описывается текущая экономическая ситуация, а также ближайшие планы регулятора по кредитно-денежной политике. Углубленная оценка эффективности монетарной политики предшествует публикации решения SNB о процентной ставке.

Также в этой публикации содержатся планы по процентным ставкам на банковские депозиты, целевой коридор трехмесячной процентной ставки LIBOR и прогноз по инфляции. Кратко очерчиваются риски финансовой системы по базовому сценарию и оценка экономического роста страны. Документ иллюстрируется графиками и таблицами.

Этот пресс-релиз не несет в себе прогнозной информации, однако позволяет аналитикам сделать базовую оценку превалирующих настроений в Совете управляющих регулятора. Документ является краткой сводкой статистической информации, на основе которой принимается решение о будущих мерах монетарной политики. Поэтому напрямую его публикация не влияет на котировки швейцарского франка, но дает полноценный обзор условий, которые могут изменить ситуацию.