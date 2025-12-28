Calendário Econômico
Taxa Interbancária de Juros LIBOR da Suíça (SNB Interest Rate Decision) é tomada quatro vezes por ano numa reunião do Conselho de Administração do regulador. Depende da inflação e do crescimento econômico, e é um dos eventos mais importantes que afetam as cotações do franco suíço.
Nas reuniões, os membros do Conselho de Administração do banco central suíço estudam a disposição econômica atual (a agenda interna, o estado da economia mundial e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas), discutem a atual política monetária do país e participam de uma votação sobre taxas de juros e sobre medidas de política monetária. As decisões do Conselho são anunciadas após a reunião.
A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, os suíços tentam elevar a taxa de juros do banco central.
Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco Nacional da Suíça afeta diretamente as cotações do franco (especialmente nos casos em que a taxa varia). A decisão de aumentá-la leva a um incremento nas cotações da moeda.
