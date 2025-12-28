CalendárioSeções

Taxa Interbancária de Juros LIBOR (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Banco Nacional Suíço (Swiss National Bank)
Setor:
Dinheiro
Alta N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Taxa Interbancária de Juros LIBOR da Suíça (SNB Interest Rate Decision) é tomada quatro vezes por ano numa reunião do Conselho de Administração do regulador. Depende da inflação e do crescimento econômico, e é um dos eventos mais importantes que afetam as cotações do franco suíço.

Nas reuniões, os membros do Conselho de Administração do banco central suíço estudam a disposição econômica atual (a agenda interna, o estado da economia mundial e os principais eventos que afetam as condições financeiras e econômicas), discutem a atual política monetária do país e participam de uma votação sobre taxas de juros e sobre medidas de política monetária. As decisões do Conselho são anunciadas após a reunião.

A taxa de juros do regulador é geralmente reduzida, se necessário, a fim de aumentar a inflação para o nível-meta. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, os suíços tentam elevar a taxa de juros do banco central.

Assim, cada decisão sobre a taxa de juros do Banco Nacional da Suíça afeta diretamente as cotações do franco (especialmente nos casos em que a taxa varia). A decisão de aumentá-la leva a um incremento nas cotações da moeda.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa Interbancária de Juros LIBOR (Swiss National Bank (SNB) Interest Rate Decision)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
N/D
N/D
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.25%
0.50%
0.50%
1.00%
1.00%
1.25%
1.25%
1.50%
1.50%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.00%
1.00%
0.50%
0.50%
-0.25%
-0.25%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.71%
-0.75%
-0.75%
-0.80%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.75%
-0.25%
-0.25%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
12
