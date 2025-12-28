CalendárioSeções

Vendas no Varejo da Suíça (Anual) (Switzerland Retail Sales y/y)

País:
Suíça
CHF, Franco suíço
Fonte:
Escritório Federal de Estatísticas (Federal Statistical Office)
Setor:
Consumidor
Baixa N/D 2.1% 1.5%
1.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção Prévio
Prévio
As Vendas no Varejo da Suíça - Anual - (Switzerland Retail Sales y/y) mostram como se altera o custo total dos produtos vendidos no varejo no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O indicador é calculado de acordo com uma sondagem que entrevista a 4 000 lojas suíças de diferentes tamanhos e categorias de preços. A amostragem inclui grandes, médios e pequenos varejistas. Para excluir a influência de fatores insignificantes e levar em conta apenas a mudança real no volume de comércio, há um ajuste sazonal no cálculo do indicador.

Os valores dos preços reais para o cálculo do indicador são obtidos utilizando o índice de preços ao consumidor: a mesma série de dados é levada em consideração para o cálculo das vendas no varejo.

O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.

  • Organismos estatísticos oficiais usam os dados no cálculo do PIB do país.
  • O Banco Nacional da Suíça usa esse indicador para avaliar as compras do consumidor como parte da análise geral da atividade econômica no país.
  • Os investidores usam dados para avaliar a atividade do consumidor.

O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a um declínio na atividade econômica no país e afetar adversamente a dinâmica do franco.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo da Suíça (Anual) (Switzerland Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
N/D
2.1%
1.5%
set. 2025
1.5%
-0.1%
-0.4%
ago. 2025
-0.2%
0.9%
jul. 2025
0.7%
3.9%
jun. 2025
3.8%
1.4%
0.0%
mai. 2025
0.0%
2.2%
0.9%
abr. 2025
1.3%
1.4%
2.1%
mar. 2025
2.2%
2.4%
1.2%
fev. 2025
1.6%
2.9%
2.9%
jan. 2025
1.3%
1.2%
2.1%
dez. 2024
2.6%
2.0%
1.4%
nov. 2024
0.8%
0.5%
1.5%
out. 2024
1.4%
0.9%
1.8%
set. 2024
2.2%
0.7%
2.7%
ago. 2024
3.2%
0.4%
2.9%
jul. 2024
2.7%
-0.4%
-2.6%
jun. 2024
-2.2%
0.5%
-0.2%
mai. 2024
0.4%
2.0%
2.2%
abr. 2024
2.7%
-0.1%
-0.2%
mar. 2024
-0.1%
-0.3%
0.2%
fev. 2024
-0.2%
-0.4%
0.3%
jan. 2024
0.3%
-0.5%
-0.1%
dez. 2023
-0.8%
-1.5%
nov. 2023
0.7%
0.1%
-0.3%
out. 2023
-0.1%
0.2%
-1.2%
set. 2023
-0.6%
0.5%
-2.2%
ago. 2023
-1.8%
0.7%
-2.5%
jul. 2023
-2.2%
0.9%
1.0%
jun. 2023
1.8%
1.1%
-0.9%
mai. 2023
-1.1%
1.3%
-4.0%
abr. 2023
-3.7%
1.5%
-1.9%
mar. 2023
-1.9%
1.7%
-0.5%
fev. 2023
0.3%
1.9%
-1.7%
jan. 2023
-2.2%
2.2%
-3.0%
dez. 2022
-2.8%
2.6%
-1.4%
nov. 2022
-1.3%
3.0%
-2.6%
out. 2022
-2.5%
3.3%
2.6%
set. 2022
3.2%
3.3%
2.1%
ago. 2022
3.0%
3.4%
3.0%
jul. 2022
2.6%
3.3%
0.7%
jun. 2022
1.2%
3.4%
-1.3%
mai. 2022
-1.6%
3.8%
-5.5%
abr. 2022
-6.0%
4.9%
-6.6%
mar. 2022
-6.6%
5.8%
12.5%
fev. 2022
12.8%
4.7%
5.7%
jan. 2022
5.1%
4.5%
-0.5%
dez. 2021
-0.4%
4.7%
5.3%
nov. 2021
5.8%
4.3%
2.2%
out. 2021
1.2%
4.1%
2.6%
set. 2021
2.5%
3.7%
0.8%
