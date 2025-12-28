As Vendas no Varejo da Suíça - Anual - (Switzerland Retail Sales y/y) mostram como se altera o custo total dos produtos vendidos no varejo no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

O indicador é calculado de acordo com uma sondagem que entrevista a 4 000 lojas suíças de diferentes tamanhos e categorias de preços. A amostragem inclui grandes, médios e pequenos varejistas. Para excluir a influência de fatores insignificantes e levar em conta apenas a mudança real no volume de comércio, há um ajuste sazonal no cálculo do indicador.

Os valores dos preços reais para o cálculo do indicador são obtidos utilizando o índice de preços ao consumidor: a mesma série de dados é levada em consideração para o cálculo das vendas no varejo.

O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.

Organismos estatísticos oficiais usam os dados no cálculo do PIB do país.

O Banco Nacional da Suíça usa esse indicador para avaliar as compras do consumidor como parte da análise geral da atividade econômica no país.

Os investidores usam dados para avaliar a atividade do consumidor.

O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a um declínio na atividade econômica no país e afetar adversamente a dinâmica do franco.

