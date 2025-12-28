Calendário Econômico
Vendas no Varejo da Suíça (Anual) (Switzerland Retail Sales y/y)
|Baixa
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo da Suíça - Anual - (Switzerland Retail Sales y/y) mostram como se altera o custo total dos produtos vendidos no varejo no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior.
O indicador é calculado de acordo com uma sondagem que entrevista a 4 000 lojas suíças de diferentes tamanhos e categorias de preços. A amostragem inclui grandes, médios e pequenos varejistas. Para excluir a influência de fatores insignificantes e levar em conta apenas a mudança real no volume de comércio, há um ajuste sazonal no cálculo do indicador.
Os valores dos preços reais para o cálculo do indicador são obtidos utilizando o índice de preços ao consumidor: a mesma série de dados é levada em consideração para o cálculo das vendas no varejo.
O indicador é amplamente utilizado por analistas ao avaliar as condições econômicas no país.
- Organismos estatísticos oficiais usam os dados no cálculo do PIB do país.
- O Banco Nacional da Suíça usa esse indicador para avaliar as compras do consumidor como parte da análise geral da atividade econômica no país.
- Os investidores usam dados para avaliar a atividade do consumidor.
O fato de as vendas ao varejo diminuírem significa que os consumidores reduziram o nível de custos. Isso pode levar a um declínio na atividade econômica no país e afetar adversamente a dinâmica do franco.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas no Varejo da Suíça (Anual) (Switzerland Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
